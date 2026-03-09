Boca Juniors se enfrentará ante San Lorenzo por la fecha 10

BsAs (DataFactory)

A partir de las 19:45 (hora Argentina) el próximo miércoles 11 de marzo, San Lorenzo visita a Boca Juniors en la Bombonera, por el duelo correspondiente a la fecha 10 del Apertura.

Así llegan Boca Juniors y San Lorenzo Últimos resultados de Boca Juniors en partidos del Apertura Boca Juniors tiene pendiente su enfrentamiento con Central Córdoba (SE) que fue pospuesto hasta nuevo aviso.

Últimos resultados de San Lorenzo en partidos del Apertura San Lorenzo tiene pendiente su enfrentamiento con Independiente que fue pospuesto hasta nuevo aviso.

Los resultados de sus últimos 5 partidos jugados fueron 2 ganados para el local y 3 el visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 18 de agosto, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y Boca Juniors se impuso por 3 a 2. Pablo Echavarría es el árbitro designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Boca Juniors en los próximos partidos del Apertura Fecha 10: vs San Lorenzo: 11 de marzo - 19:45 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Unión: 15 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Instituto: 22 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de San Lorenzo en los próximos partidos del Apertura Fecha 10: vs Boca Juniors: 11 de marzo - 19:45 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Defensa y Justicia: 16 de marzo - 18:30 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Dep. Riestra: 25 de marzo - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar Horario Boca Juniors y San Lorenzo, según país Argentina y Chile (Santiago): 19:45 horas

Colombia y Perú: 17:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:45 horas

Venezuela: 18:45 horas

