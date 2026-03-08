Platense visita a Newell`s por la fecha 10

Newell`s recibirá a Platense, en el marco de la fecha 10 del Apertura, el próximo martes 10 de marzo a partir de las 22:00 (hora Argentina), en el Coloso del Parque.
Newell`s tiene pendiente su enfrentamiento con Vélez que fue pospuesto hasta nuevo aviso.
Platense tiene pendiente su enfrentamiento con Estudiantes que fue pospuesto hasta nuevo aviso.
En los 5 partidos más recientes entre ellos en este torneo, los locales ganaron 3 y empataron otras 2 veces. Jugaron por última vez en esta competencia el 10 de mayo, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y el marcador favoreció a Newell`s con un marcador de 2-0.
Luis Lobo Medina será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
FUENTE: BsAs (DataFactory)
