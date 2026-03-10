Tigre y Vélez se reparten los puntos y empatan 1-1

Por la fecha 10 del Apertura, el Matador y el Fortín terminaron igualados en Don José Dellagiovanna.
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Por la fecha 10 del Apertura, el Matador y el Fortín terminaron igualados en Don José Dellagiovanna.
En el primer tiempo, Tigre logró abrir el marcador con un gol de David Romero en el minuto 27. Sin embargo, Vélez igualó las cosas cuando Braian Romero anotó desde el punto de penalti al minuto 23 de la segunda mitad.
El delantero Alfio Oviedo del Tigre humilló a su marca tirándole un estupendo caño a los 43 minutos de la primera etapa.
El técnico de Tigre, Diego Dabove, propuso una formación 4-4-2 con Felipe Zenobio en el arco; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo y Federico Álvarez en la línea defensiva; Tiago Serrago, Jalil Elías, Bruno Leyes y Santiago López en el medio; y Ignacio Russo y David Romero en el ataque.
Por su parte, el equipo de Guillermo Barros Schelotto salió a la cancha con un esquema 4-5-1 con Álvaro Montero bajo los tres palos; Thiago Silvero, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán y Elías Gómez en defensa; Claudio Baeza, Lucas Robertone, Tobías Andrada, Manuel Lanzini y Álex Verón en la mitad de cancha; y Florián Monzón en la delantera.
Leandro Rey Hilfer fue el árbitro que dirigió el partido en Don José Dellagiovanna.
El próximo partido de el Matador en el campeonato será como local ante Argentinos Juniors, mientras que el Fortín visitará a Platense.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.