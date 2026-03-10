Tigre y Vélez se reparten los puntos y empatan 1-1

Por la fecha 10 del Apertura, el Matador y el Fortín terminaron igualados en Don José Dellagiovanna.

En el primer tiempo, Tigre logró abrir el marcador con un gol de David Romero en el minuto 27. Sin embargo, Vélez igualó las cosas cuando Braian Romero anotó desde el punto de penalti al minuto 23 de la segunda mitad.

El delantero Alfio Oviedo del Tigre humilló a su marca tirándole un estupendo caño a los 43 minutos de la primera etapa.

El técnico de Tigre, Diego Dabove, propuso una formación 4-4-2 con Felipe Zenobio en el arco; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo y Federico Álvarez en la línea defensiva; Tiago Serrago, Jalil Elías, Bruno Leyes y Santiago López en el medio; y Ignacio Russo y David Romero en el ataque.

Por su parte, el equipo de Guillermo Barros Schelotto salió a la cancha con un esquema 4-5-1 con Álvaro Montero bajo los tres palos; Thiago Silvero, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán y Elías Gómez en defensa; Claudio Baeza, Lucas Robertone, Tobías Andrada, Manuel Lanzini y Álex Verón en la mitad de cancha; y Florián Monzón en la delantera.

Leandro Rey Hilfer fue el árbitro que dirigió el partido en Don José Dellagiovanna.

El próximo partido de el Matador en el campeonato será como local ante Argentinos Juniors, mientras que el Fortín visitará a Platense.

Cambios en Tigre

0' 1T - Salió Valentín Moreno por Martín Garay

36' 1T - Salió David Romero por Alfio Oviedo

80' 2T - Salieron Santiago López por Manuel Fernández y Tiago Serrago por Sebastián Medina

Amonestados en Tigre:

12' 1T Santiago López (Conducta antideportiva), 7' 2T Bruno Leyes (Sujetar al rival para impedirle avanzar) y 24' 2T Joaquín Laso (Insultar o desaprobar al árbitro)

Cambios en Vélez

62' 2T - Salieron Álex Verón por Braian Romero y Florián Monzón por Dilan Godoy

79' 2T - Salieron Manuel Lanzini por Diego Valdés y Claudio Baeza por Rodrigo Aliendro

90' 2T - Salió Lucas Robertone por Luca Feler

Amonestados en Vélez:

8' 1T Thiago Silvero (Conducta antideportiva), 20' 1T Lisandro Magallán (Conducta antideportiva), 28' 2T Dilan Godoy (Conducta antideportiva), 46' 2T Tobías Andrada (Conducta antideportiva) y 49' 2T Braian Romero (Conducta antideportiva)

