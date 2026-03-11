miércoles 11 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de marzo de 2026 - 00:02
Liga Profesional

Reparto de puntos en el empate a uno entre Newell`s y Platense

Todo lo que dejó el duelo entre Newell`s y Platense: resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla del Apertura.

Newell`s vs Platense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 del Apertura
BsAs (DataFactory)
Reparto de puntos en el empate a uno entre Newell`s y Platense
BsAs (DataFactory)

El partido celebrado este martes entre la Lepra y El Calamar, finalizó con un empate a uno entre ambos contendientes.

Lee además
sarmiento y racing club no se sacaron ventaja y terminaron sin goles

Sarmiento y Racing Club no se sacaron ventaja y terminaron sin goles
con doblete de gabriel avalos, independiente empato con union 4-4

Con doblete de Gabriel Ávalos, Independiente empató con Unión 4-4

Newell`s logró adelantarse gracias a Facundo Guch al minuto 22 del primer tiempo, pero Platense terminó igualando el encuentro mediante un gol de Augusto Lotti en el minuto 38 de la segunda etapa.

Facundo Guch hizo vibrar al estadio con su definición, en el minuto 22 de la primera etapa. Con un gran remate de tiro libre directo, el volante movió el marcador desde la puerta del área. Su disparo entró por el palo derecho.

Platense fue el equipo que más remató al arco en el partido: 19 frente a 6 de su adversario. Del total de disparos, 11 terminaron en la portería rival y acabaron 7 fuera.

Augusto Lotti fue la figura del partido. El delantero de Platense marcó 1 gol.

También fue importante Williams Barlasina. El arquero de Newell`s fue fundamental por atajar 7 disparos.

El director técnico de Newell`s, Frank Kudelka, planteó una estrategia 4-3-3 con Williams Barlasina en el arco; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Nicolás Goitea y Gabriel Risso Patrón en la línea defensiva; Rodrigo Herrera, Luca Regiardo y Facundo Guch en el medio; y Luciano Herrera, Walter Nuñez y Juan Ignacio Ramírez en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Walter Zunino se pararon con un esquema 4-4-2 con Matías Borgogno bajo los tres palos; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta y Tomás Silva en defensa; Maximiliano Amarfil, Bautista Merlini, Guido Mainero y Franco Zapiola en la mitad de cancha; y Juan Gauto y Gonzalo Lencina en la delantera.

El árbitro Luis Lobo Medina fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

En la próxima fecha la Lepra visitará a Lanús y El Calamar jugará de local frente a Vélez en el estadio Ciudad de Vicente López.

Cambios en Newell`s
  • 62' 2T - Salió Juan Ignacio Ramírez por Walter Mazzantti
  • 78' 2T - Salieron Walter Nuñez por Jerónimo Gómez Mattar y Rodrigo Herrera por Marcelo Esponda
  • 89' 2T - Salieron Luciano Herrera por Jerónimo Russo y Facundo Guch por Francisco Scarpeccio
Amonestados en Newell`s:
  • 12' 1T Facundo Guch (Conducta antideportiva), 41' 1T Luciano Herrera (Conducta antideportiva), 7' 2T Luca Regiardo (Conducta antideportiva) y 11' 2T Armando Méndez (Sujetar al rival para impedirle avanzar)

Cambios en Platense
  • 64' 2T - Salió Bautista Merlini por Iván Gómez
  • 65' 2T - Salieron Franco Zapiola por Leonardo Heredia y Guido Mainero por Nicolás Retamar
  • 80' 2T - Salió Gonzalo Lencina por Augusto Lotti
  • 90' 2T - Salió Maximiliano Amarfil por Felipe Bussio
Amonestados en Platense:
  • 21' 1T Ignacio Vázquez y 13' 2T Víctor Cuesta

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Sarmiento y Racing Club no se sacaron ventaja y terminaron sin goles

Con doblete de Gabriel Ávalos, Independiente empató con Unión 4-4

Tigre y Vélez se reparten los puntos y empatan 1-1

Por la fecha 10, Argentinos Juniors recibirá a Rosario Central

Se enfrentan Estudiantes (RC) y Belgrano por la fecha 10

Lo que se lee ahora
Cuándo es el sorteo de la fase de grupos de la CONMEBOL Libertadores 2026.
Fútbol.

Cuándo es el Sorteo de la Copa Libertadores 2026 y de la Sudamericana 2026

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Reclamo policial en Jujuy: este martes continuará la negociación salarial con el Gobierno video
Conflicto.

Reclamo policial en Jujuy: este martes continuará la negociación salarial con el Gobierno

Extienden la alerta por tormentas severas en Jujuy: por cuántos días y zonas afectadas video
Advertencia.

Extienden la alerta por tormentas severas en Jujuy: por cuántos días y zonas afectadas

Conflicto salarial policial: No de manera concreta, pero tenemos una respuesta. Nos reuniremos en dos semanas, dijo un familiar video
Negociación.

Conflicto salarial policial: "No de manera concreta, pero tenemos una respuesta. Nos reuniremos en dos semanas", dijo un familiar

En menos de una semana, volvió a aumentar la nafta: los nuevos precios en Jujuy video
Economía.

En menos de una semana, volvió a aumentar la nafta: los nuevos precios en Jujuy

BEGU 2026 video
Beneficio.

BEGU 2026: se conocieron las fechas de las inscripciones

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel