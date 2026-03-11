Reparto de puntos en el empate a uno entre Newell`s y Platense

El partido celebrado este martes entre la Lepra y El Calamar, finalizó con un empate a uno entre ambos contendientes.

Newell`s logró adelantarse gracias a Facundo Guch al minuto 22 del primer tiempo, pero Platense terminó igualando el encuentro mediante un gol de Augusto Lotti en el minuto 38 de la segunda etapa.

Facundo Guch hizo vibrar al estadio con su definición, en el minuto 22 de la primera etapa. Con un gran remate de tiro libre directo, el volante movió el marcador desde la puerta del área. Su disparo entró por el palo derecho.

Platense fue el equipo que más remató al arco en el partido: 19 frente a 6 de su adversario. Del total de disparos, 11 terminaron en la portería rival y acabaron 7 fuera.

Augusto Lotti fue la figura del partido. El delantero de Platense marcó 1 gol.

También fue importante Williams Barlasina. El arquero de Newell`s fue fundamental por atajar 7 disparos.

El director técnico de Newell`s, Frank Kudelka, planteó una estrategia 4-3-3 con Williams Barlasina en el arco; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Nicolás Goitea y Gabriel Risso Patrón en la línea defensiva; Rodrigo Herrera, Luca Regiardo y Facundo Guch en el medio; y Luciano Herrera, Walter Nuñez y Juan Ignacio Ramírez en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Walter Zunino se pararon con un esquema 4-4-2 con Matías Borgogno bajo los tres palos; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta y Tomás Silva en defensa; Maximiliano Amarfil, Bautista Merlini, Guido Mainero y Franco Zapiola en la mitad de cancha; y Juan Gauto y Gonzalo Lencina en la delantera.

El árbitro Luis Lobo Medina fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

En la próxima fecha la Lepra visitará a Lanús y El Calamar jugará de local frente a Vélez en el estadio Ciudad de Vicente López.

Cambios en Newell`s

62' 2T - Salió Juan Ignacio Ramírez por Walter Mazzantti

78' 2T - Salieron Walter Nuñez por Jerónimo Gómez Mattar y Rodrigo Herrera por Marcelo Esponda

89' 2T - Salieron Luciano Herrera por Jerónimo Russo y Facundo Guch por Francisco Scarpeccio

Amonestados en Newell`s:

12' 1T Facundo Guch (Conducta antideportiva), 41' 1T Luciano Herrera (Conducta antideportiva), 7' 2T Luca Regiardo (Conducta antideportiva) y 11' 2T Armando Méndez (Sujetar al rival para impedirle avanzar)

Cambios en Platense

64' 2T - Salió Bautista Merlini por Iván Gómez

65' 2T - Salieron Franco Zapiola por Leonardo Heredia y Guido Mainero por Nicolás Retamar

80' 2T - Salió Gonzalo Lencina por Augusto Lotti

90' 2T - Salió Maximiliano Amarfil por Felipe Bussio

Amonestados en Platense:

21' 1T Ignacio Vázquez y 13' 2T Víctor Cuesta

