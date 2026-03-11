Sarmiento y Racing Club no se sacaron ventaja y terminaron sin goles

El partido por la fecha 10 disputado en el estadio Eva Perón, terminó sin que El Verde y la Academia lograran convertir.

Reparto de puntos en el empate a uno entre Newell`s y Platense

La figura del partido fue Santiago Sosa. El volante de Racing Club efectuó 40 pases correctos y recuperó 2 balones.

Javier Burrai fue otro de los jugadores destacados. El guardameta de Sarmiento mostró su calidad al contener 5 disparos y dio 7 pases correctos.

El estratega de Sarmiento, Facundo Sava, paró al once inicial con una formación 4-5-1 con Javier Burrai en el arco; Thiago Santamaría, Agustín Seyral, Juan Manuel Insaurralde y Lucas Suárez en la línea defensiva; Mauricio Martínez, Julián Contrera, Manuel García, Cristian Zabala y Gabriel Díaz en el medio; y Junior Marabel en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Gustavo Costas salieron al campo de juego con un esquema 4-3-3 con Facundo Cambeses bajo los tres palos; Ezequiel Cannavó, Franco Pardo, Marco Di Césare y Gabriel Rojas en defensa; Matías Zaracho, Santiago Sosa y Adrián Fernández en la mitad de cancha; y Santiago Solari, Damián Pizarro y Duván Vergara en la delantera.

El juez elegido para dirigir el partido en el estadio Eva Perón fue Nazareno Arasa.

Para la siguiente fecha, el Verde actuará de visitante frente a River Plate, mientras que la Academia recibirá a Estudiantes (RC).

Cambios en Sarmiento

72' 2T - Salieron Mauricio Martínez por Jonatan Gómez y Gabriel Díaz por Jhon Renteria

77' 2T - Salió Junior Marabel por Diego Churín

85' 2T - Salieron Thiago Santamaría por Juan Manuel Cabrera y Julián Contrera por Santiago Salle

Amonestados en Sarmiento:

16' 1T Agustín Seyral (Conducta antideportiva) y 43' 2T Juan Manuel Insaurralde (Discutir con un rival)

Cambios en Racing Club

57' 2T - Salieron Matías Zaracho por Matko Miljevic y Damián Pizarro por Tomás Conechny

63' 2T - Salió Adrián Fernández por Bruno Zuculini

64' 2T - Salió Duván Vergara por Nazareno Colombo

Amonestados en Racing Club:

29' 1T Marco Di Césare (Conducta antideportiva), 10' 2T Gabriel Rojas (Conducta antideportiva) y 43' 2T Franco Pardo (Discutir con un rival)

Expulsado en Racing Club:

18' 2T Marco Di Césare (Roja por doble amarilla)

