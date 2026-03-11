Sarmiento y Racing Club no se sacaron ventaja y terminaron sin goles

El partido por la fecha 10 disputado en el estadio Eva Perón, terminó sin que El Verde y la Academia lograran convertir.
La figura del partido fue Santiago Sosa. El volante de Racing Club efectuó 40 pases correctos y recuperó 2 balones.
Javier Burrai fue otro de los jugadores destacados. El guardameta de Sarmiento mostró su calidad al contener 5 disparos y dio 7 pases correctos.
El estratega de Sarmiento, Facundo Sava, paró al once inicial con una formación 4-5-1 con Javier Burrai en el arco; Thiago Santamaría, Agustín Seyral, Juan Manuel Insaurralde y Lucas Suárez en la línea defensiva; Mauricio Martínez, Julián Contrera, Manuel García, Cristian Zabala y Gabriel Díaz en el medio; y Junior Marabel en el ataque.
Por su parte, los elegidos por Gustavo Costas salieron al campo de juego con un esquema 4-3-3 con Facundo Cambeses bajo los tres palos; Ezequiel Cannavó, Franco Pardo, Marco Di Césare y Gabriel Rojas en defensa; Matías Zaracho, Santiago Sosa y Adrián Fernández en la mitad de cancha; y Santiago Solari, Damián Pizarro y Duván Vergara en la delantera.
El juez elegido para dirigir el partido en el estadio Eva Perón fue Nazareno Arasa.
Para la siguiente fecha, el Verde actuará de visitante frente a River Plate, mientras que la Academia recibirá a Estudiantes (RC).
