miércoles 11 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de marzo de 2026 - 00:00
Liga Profesional

Sarmiento y Racing Club no se sacaron ventaja y terminaron sin goles

Todo lo que dejó el duelo entre Sarmiento y Racing Club: resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla del Apertura.

Sarmiento vs Racing Club: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 del Apertura
BsAs (DataFactory)
Sarmiento y Racing Club no se sacaron ventaja y terminaron sin goles
BsAs (DataFactory)

El partido por la fecha 10 disputado en el estadio Eva Perón, terminó sin que El Verde y la Academia lograran convertir.

Lee además
reparto de puntos en el empate a uno entre newell`s y platense

Reparto de puntos en el empate a uno entre Newell`s y Platense
con doblete de gabriel avalos, independiente empato con union 4-4

Con doblete de Gabriel Ávalos, Independiente empató con Unión 4-4

La figura del partido fue Santiago Sosa. El volante de Racing Club efectuó 40 pases correctos y recuperó 2 balones.

Javier Burrai fue otro de los jugadores destacados. El guardameta de Sarmiento mostró su calidad al contener 5 disparos y dio 7 pases correctos.

El estratega de Sarmiento, Facundo Sava, paró al once inicial con una formación 4-5-1 con Javier Burrai en el arco; Thiago Santamaría, Agustín Seyral, Juan Manuel Insaurralde y Lucas Suárez en la línea defensiva; Mauricio Martínez, Julián Contrera, Manuel García, Cristian Zabala y Gabriel Díaz en el medio; y Junior Marabel en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Gustavo Costas salieron al campo de juego con un esquema 4-3-3 con Facundo Cambeses bajo los tres palos; Ezequiel Cannavó, Franco Pardo, Marco Di Césare y Gabriel Rojas en defensa; Matías Zaracho, Santiago Sosa y Adrián Fernández en la mitad de cancha; y Santiago Solari, Damián Pizarro y Duván Vergara en la delantera.

El juez elegido para dirigir el partido en el estadio Eva Perón fue Nazareno Arasa.

Para la siguiente fecha, el Verde actuará de visitante frente a River Plate, mientras que la Academia recibirá a Estudiantes (RC).

Cambios en Sarmiento
  • 72' 2T - Salieron Mauricio Martínez por Jonatan Gómez y Gabriel Díaz por Jhon Renteria
  • 77' 2T - Salió Junior Marabel por Diego Churín
  • 85' 2T - Salieron Thiago Santamaría por Juan Manuel Cabrera y Julián Contrera por Santiago Salle
Amonestados en Sarmiento:
  • 16' 1T Agustín Seyral (Conducta antideportiva) y 43' 2T Juan Manuel Insaurralde (Discutir con un rival)

Cambios en Racing Club
  • 57' 2T - Salieron Matías Zaracho por Matko Miljevic y Damián Pizarro por Tomás Conechny
  • 63' 2T - Salió Adrián Fernández por Bruno Zuculini
  • 64' 2T - Salió Duván Vergara por Nazareno Colombo
Amonestados en Racing Club:
  • 29' 1T Marco Di Césare (Conducta antideportiva), 10' 2T Gabriel Rojas (Conducta antideportiva) y 43' 2T Franco Pardo (Discutir con un rival)

Expulsado en Racing Club:
  • 18' 2T Marco Di Césare (Roja por doble amarilla)

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Reparto de puntos en el empate a uno entre Newell`s y Platense

Con doblete de Gabriel Ávalos, Independiente empató con Unión 4-4

Tigre y Vélez se reparten los puntos y empatan 1-1

Por la fecha 10, Argentinos Juniors recibirá a Rosario Central

Se enfrentan Estudiantes (RC) y Belgrano por la fecha 10

Lo que se lee ahora
Cuándo es el sorteo de la fase de grupos de la CONMEBOL Libertadores 2026.
Fútbol.

Cuándo es el Sorteo de la Copa Libertadores 2026 y de la Sudamericana 2026

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Reclamo policial en Jujuy: este martes continuará la negociación salarial con el Gobierno video
Conflicto.

Reclamo policial en Jujuy: este martes continuará la negociación salarial con el Gobierno

Extienden la alerta por tormentas severas en Jujuy: por cuántos días y zonas afectadas video
Advertencia.

Extienden la alerta por tormentas severas en Jujuy: por cuántos días y zonas afectadas

Conflicto salarial policial: No de manera concreta, pero tenemos una respuesta. Nos reuniremos en dos semanas, dijo un familiar video
Negociación.

Conflicto salarial policial: "No de manera concreta, pero tenemos una respuesta. Nos reuniremos en dos semanas", dijo un familiar

En menos de una semana, volvió a aumentar la nafta: los nuevos precios en Jujuy video
Economía.

En menos de una semana, volvió a aumentar la nafta: los nuevos precios en Jujuy

Foto ilustrativa.
SMN.

Alerta naranja en Jujuy por fuertes tormentas este miércoles: a qué hora y qué zonas afecta

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel