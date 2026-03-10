BsAs (DataFactory)

Las estadísticas del encuentro entre Independiente y Unión del Apertura: Posesión: Independiente (42%) VS Unión (58%)

(42%) VS (58%) Tiros al arco: Independiente (3) VS Unión (3)

(3) VS (3) Fouls cometidos: Independiente (9) VS Unión (4)

(9) VS (4) Pases Correctos: Independiente (189) VS Unión (122)

(189) VS (122) Pases Incorrectos: Independiente (68) VS Unión (34)

(68) VS (34) Recuperaciones: Independiente (4) VS Unión (10)

(4) VS (10) Tarjetas Amarillas: Independiente (1) VS Unión (0)

(1) VS (0) Tiros Libres: Independiente (1) VS Unión (1) Así llegan Independiente y Unión Últimos resultados de Independiente en partidos del Apertura Independiente tiene pendiente su enfrentamiento con San Lorenzo que fue pospuesto hasta nuevo aviso.

Últimos resultados de Unión en partidos del Apertura Unión tiene pendiente su enfrentamiento con Talleres que fue pospuesto hasta nuevo aviso.

Andrés Merlos fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

Formación de Independiente hoy Gustavo Quinteros se plantó con una alineación 4-3-3 con el arquero Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Juan Manuel Fedorco, Kevin Lomónaco y Facundo Zabala como defensores; Iván Marcone, Lautaro Millán y Ignacio Malcorra como centrocampistas; y Ignacio Pussetto, Gabriel Ávalos y Matías Abaldo como delanteros.

Formación de Unión hoy Por su parte, el entrenador Leonardo Madelón dispuso en campo una estrategia 4-4-2 con Matías Mansilla defendiendo el arco; Lautaro Vargas, Alex Maizon Rodriguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco como zagueros; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini y Brahian Cuello en el centro del campo; y con Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona como atacantes. © 2020 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

