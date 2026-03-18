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18 de marzo de 2026 - 22:36
Deportes.

Lionel Messi marcó su gol 900, pero Inter Miami quedó eliminado de la Concachampions

Lionel Messi celebró su gol número 900 en el 1-1 entre Inter Miami y Nashville, pero las Garzas quedaron eliminadas de la Concachampions por el valor del gol visitante.

Federico Franco
Por  Federico Franco
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El capitán argentino abrió el marcador a los 7 minutos. Sergio Reguilón filtró un pase al área, Messi controló, se perfiló y con un zurdazo cruzado puso el 1-0 y celebró su tanto histórico. A falta de aproximadamente 15 minutos, Cristian Espinoza —ex Boca y Huracán— aprovechó un mal despeje del arquero Dayne St. Clair y definió el 1-1 que terminó sentenciando la eliminatoria por el valor doble del gol fuera de casa.

Con esta victoria, Nashville avanzará en la Concachampions y se enfrentará al ganador de América vs. Philadelphia (las Águilas llegan con ventaja mínima del primer encuentro). Por su parte, Messi volverá a la acción el domingo en la MLS y luego se sumará a la concentración de la Selección Argentina para la semana de trabajo que concluirá con el amistoso contra Guatemala en La Bombonera.

En otra llave, Cruz Azul y Monterrey empataron 1-1, con goles de Corcho Rodríguez y José Paradela, en un duelo con festejos argentinos.

Embed - EL GOL 900 DE MESSI NO ALCANZÓ PARA AVANZAR A LOS CUARTOS | Inter Miami 1-1 Nashville | RESUMEN

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