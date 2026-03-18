Lionel Messi marcó su gol 900, pero Inter Miami quedó eliminado de la Concachampions

Messi histórico.

Lionel Messi alcanzó esta noche su gol número 900 como futbolista profesional, pero no pudo evitar la eliminación de Inter Miami en los octavos de final de la Concachampions. El partido terminó 1-1 frente a Nashville SC en Miami, tras el 0-0 de la ida, y el tanto visitante le dio la clasificación al equipo de Tennessee.

El capitán argentino abrió el marcador a los 7 minutos. Sergio Reguilón filtró un pase al área, Messi controló, se perfiló y con un zurdazo cruzado puso el 1-0 y celebró su tanto histórico. A falta de aproximadamente 15 minutos, Cristian Espinoza —ex Boca y Huracán— aprovechó un mal despeje del arquero Dayne St. Clair y definió el 1-1 que terminó sentenciando la eliminatoria por el valor doble del gol fuera de casa.

Con esta victoria, Nashville avanzará en la Concachampions y se enfrentará al ganador de América vs. Philadelphia (las Águilas llegan con ventaja mínima del primer encuentro). Por su parte, Messi volverá a la acción el domingo en la MLS y luego se sumará a la concentración de la Selección Argentina para la semana de trabajo que concluirá con el amistoso contra Guatemala en La Bombonera.

En otra llave, Cruz Azul y Monterrey empataron 1-1, con goles de Corcho Rodríguez y José Paradela, en un duelo con festejos argentinos.

Embed - EL GOL 900 DE MESSI NO ALCANZÓ PARA AVANZAR A LOS CUARTOS | Inter Miami 1-1 Nashville | RESUMEN

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