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4 de mayo de 2026 - 22:01
Deportes.

Walter Morales y Hernán Pellerano estuvieron en el estreno de Zona de Lobos

El presidente de Gimnasia de Jujuy y el Director Técnico fueron parte del primer programa de Zona de Lobos por la pantalla de Canal 4 y el Youtube de Canal 4.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Zona de Lobos por Canal 4.

Zona de Lobos por Canal 4.

Este lunes estrenó Zona de Lobos por la pantalla de Canal 4 y el Youtube de Canal 4, desde el estadio 23 de Agosto, con un programa dedicado a Gimnasia de Jujuy y a sus hinchas. La propuesta sigue la campaña del Lobo en la Primera Nacional 2026 y cuenta con entrevistas, sorteos, análisis de los partidos y mucho más.

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“No es casualidad”

El presidente de Gimnasia de Jujuy, Walter Morales con Canal 4 sobre el presente del equipo en la Primera Nacional y remarcó que el buen momento del Lobo no es casualidad. “Ya hace tres años que Gimnasia viene siendo protagonista”, afirmó.

Morales destacó que la institución tomó decisiones para sostener una base futbolística y competir arriba. “Hemos tomado la decisión de conducir a esto, a que Gimnasia sea protagonista”, señaló.

También valoró la continuidad del plantel: “Este plantel, salvo uno o dos de los que puedan ser titulares, la mayoría viene con nosotros hace más de dos años. Es todo un sacrificio y todo un desafío”.

El dirigente recordó que el año pasado el equipo estuvo “13 o 14 fechas puntero” y que en el actual torneo volvió a ubicarse entre los protagonistas.

El costo de competir

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El presidente del Lobo también habló del esfuerzo económico que implica jugar la Primera Nacional desde el interior. “A todos los equipos de la B Nacional nos está costando muchísimo”, expresó. En ese sentido, remarcó que los viajes generan un gasto extra: “Nosotros, que somos del interior profundo, tenemos un costo extra cada 15 días”.

Sobre jugar de local, detalló: “Abrir el estadio para que Gimnasia juegue también tiene un costo muy elevado”. Según indicó, cada partido en el 23 de Agosto ronda los 10 millones de pesos, entre adicionales policiales, trabajadores, limpieza y boletería.

Pellerano y el sentido de pertenencia

Morales también se refirió a Hernán Pellerano y destacó su vínculo con el club. “Es un técnico con sentido de pertenencia, que conoce los pasillos del club, las instalaciones y el mundo Gimnasia”, dijo.

Además, valoró el acompañamiento de los hinchas y el regreso de las familias a la cancha. “Vemos mucha familia, muchos chicos jugando a la pelota”, expresó. En el cierre, dejó una reflexión: “Somos un club de fútbol, no somos una empresa. Gimnasia está primero, estamos bien, disfrutemos”.

Hernán Pellerano: “Hoy disfruto más ayudar a los jugadores”

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Hernán Pellerano en Zona de Lobos.

Hernán Pellerano en Zona de Lobos.

El entrenador de Gimnasia de Jujuy, Hernán Pellerano, habló sobre su debut como técnico en el club donde se retiró como futbolista. El DT repasó cómo recibió el llamado de Walter Morales, su preparación para asumir el desafío y la idea futbolística que busca consolidar en el Lobo.

Pellerano reconoció que asumir en Gimnasia tiene un valor especial por su historia con la institución. “Debut como técnico en el club donde me retiré”, expresó, y recordó que el club lo acompañó en un momento difícil de su carrera.

“Me acompañaron en un proceso difícil de todos los futbolistas, que es el retiro, más que nada por una lesión que venía trayendo”, señaló.

Sobre el llamado de Walter Morales, contó que la decisión fue inmediata: “Me llamó Walter y me dice que era el entrenador de Gimnasia. Me sentía preparado, no sabía si iba a volver a pasar una situación así y le dije que sí”.

La idea de juego del Lobo

El DT también explicó parte de la identidad futbolística que trabaja con el plantel. “Nosotros lo que hablamos siempre es que el juego es posicional. No queremos que el dos juegue de dos, el seis de seis o el tres de tres”, indicó.

En ese sentido, remarcó que la clave está en ocupar bien los espacios: “Lo más importante es ocupar bien el ancho y el largo del campo”.

Pellerano explicó que esa movilidad busca desordenar al rival en ataque. “Cuando hacés un desorden a la hora de atacar, no le permitís al rival que te tenga tomado”, sostuvo.

De jugador a entrenador

El exdefensor aseguró que no extraña volver a jugar y que hoy vive el fútbol desde otro lugar. “Hoy disfruto mucho más de tratar de ayudar a los jugadores, de ser mejores día a día”, afirmó.

También habló de las críticas y fue claro: “Me las banco diez, siempre que sean constructivas. Nosotros tenemos para todo un porqué”.

Embed - CANAL 4 EN VIVO - 04/05/2026

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