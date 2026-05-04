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4 de mayo de 2026 - 09:07
Deportes.

Después del empate, cómo quedó Gimnasia de Jujuy en la tabla

El Lobo consiguió un empate ante Deportivo Maipú por la Fecha 12 de la Primera Nacional, y se aseguró seguir en la cima de la tabla.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
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Gimnasia sigue en lo más alto

Gimnasia de Jujuy rescató un punto importante ante Deportivo Maipú y logró sostenerse en la cima de la Zona B. Con el empate 1-1, el combinado jujeño suma 23 puntos y continúa como único líder de la tabla de posiciones de la Primera Nacional.

Teniendo en cuenta la derrota de Tristán Suárez, su principal perseguidor, el Lobo logró mantener la punta. El Lechero quedó con 20 unidades, mientras que Atlanta se ubica en el tercer lugar con 19 puntos.

tabla de posiciones fecha 12

El próximo partido del Lobo

En la próxima fecha, Gimnasia de Jujuy tendrá un nuevo compromiso fuera de casa. El equipo de Hernán Pellerano visitará a San Martín de Tucumán, en un partido importante para seguir defendiendo el liderazgo de la Zona B.

El encuentro se disputará el martes 12 de mayo desde la 19 horas en el estadio La Ciudadela. La programación de la fecha se debe a que el Santo disputará Copa Argentina el próximo viernes.

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