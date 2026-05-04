Después del empate, cómo quedó Gimnasia de Jujuy en la tabla

Gimnasia de Jujuy vs Deportivo Maipú

El empate 1-1 ante Deportivo Maipú le permitió a Gimnasia de Jujuy sumar un punto crucial y mantenerse como único líder de la Zona B de la Primera Nacional. El equipo de Hernán Pellerano llegó a 23 puntos en la tabla de posiciones y en la próxima fecha visitará a San Martín de Tucumán.

Gimnasia sigue en lo más alto Gimnasia de Jujuy rescató un punto importante ante Deportivo Maipú y logró sostenerse en la cima de la Zona B. Con el empate 1-1, el combinado jujeño suma 23 puntos y continúa como único líder de la tabla de posiciones de la Primera Nacional.

Teniendo en cuenta la derrota de Tristán Suárez, su principal perseguidor, el Lobo logró mantener la punta. El Lechero quedó con 20 unidades, mientras que Atlanta se ubica en el tercer lugar con 19 puntos.

tabla de posiciones fecha 12

El próximo partido del Lobo En la próxima fecha, Gimnasia de Jujuy tendrá un nuevo compromiso fuera de casa. El equipo de Hernán Pellerano visitará a San Martín de Tucumán, en un partido importante para seguir defendiendo el liderazgo de la Zona B. El encuentro se disputará el martes 12 de mayo desde la 19 horas en el estadio La Ciudadela. La programación de la fecha se debe a que el Santo disputará Copa Argentina el próximo viernes. image

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.