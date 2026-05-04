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4 de mayo de 2026 - 20:10
Policiales.

Buscan a dos adolescentes desaparecidos en Jujuy

Se trata de Isaías Joel Vera, de Perico, y Axel Nicolás Rodríguez, de San Pedro. Ambos tienen 14 años y son buscados en Jujuy.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Buscan a Isaías Joel Vera y Axel Nicolás Rodríguez, dos adolescentes desaparecidos en Jujuy.

Buscan a Isaías Joel Vera y Axel Nicolás Rodríguez, dos adolescentes desaparecidos en Jujuy.

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El Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas, Niños, Adolescentes y Personas de la Diversidad (CINDAC) solicita colaboración para encontrar a dos adolescentes de 14 años desaparecidos en Jujuy. Se trata de Isaías Joel Vera, de Perico, y Axel Nicolás Rodríguez, de San Pedro.

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Buscan a Isaías Joel Vera en Perico

Isaías Joel Vera tiene 14 años y fue visto por última vez en Perico. Según la información difundida, desapareció el 29 de abril de 2026 y la denuncia fue radicada el 4 de mayo.

El adolescente mide 1,65 metros, es de tez trigueña, contextura delgada, pelo negro corto y lacio, y ojos color café. Al momento de su desaparición vestía pantalón jogging negro y campera negra con líneas blancas en los hombros.

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Buscan a Axel Nicolás Rodríguez en San Pedro

También solicitan ayuda para encontrar a Axel Nicolás Rodríguez, de 14 años, desaparecido en San Pedro. Según la placa oficial, la desaparición ocurrió el 4 de mayo de 2026 y la denuncia fue realizada el mismo día.

Axel mide 1,70 metros, es de tez trigueña, contextura delgada, pelo negro corto y ojos marrones. Además, posee un tatuaje en el antebrazo derecho.

Al momento de ausentarse vestía pantalón jogging azul, campera negra con franjas blancas en los brazos, remera blanca y zapatillas negras con detalles blancos.

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Dónde aportar información

Quienes puedan aportar datos sobre el paradero de los adolescentes deben comunicarse de inmediato al 911 o acercarse a la comisaría más cercana.

También se puede enviar información por WhatsApp a los números 388-6828607 o 388-6860239.

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