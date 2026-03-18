Confirmado: Gustavo López se separó y se conocieron los polémicos motivos

Se separó Gustavo López tras 30 años.

El reconocido periodista deportivo y conductor Gustavo López anunció recientemente su separación de Laura Subise, su esposa y compañera de vida durante treinta años. La información se difundió este martes en el programa LAM, cuando Pepe Ochoa dio a conocer los pormenores de la ruptura que impactó a la familia.

Según lo relatado en el ciclo conducido por Ángel de Brito, la pareja optó por poner fin a la relación luego de un prolongado desgaste emocional. “Separación confirmada, tras treinta años de pareja. Ella no es famosa, la conocemos por ser ‘la mujer de’”, indicó Ochoa.

Gustavo López y Laura Subise. “Tienen dos hijos en común. Él es muy famoso, tiene mal carácter”, añadió, dejando en claro, sin mencionarlo directamente al principio, que se trataba del conductor de ESPN y Radio La Red.

Gustavo López confirmó su separación El conductor explicó que la relación fue deteriorándose con el paso de los años. Hace aproximadamente un año, la pareja enfrentó una crisis significativa, aunque intentaron recomponer su vínculo. No obstante, hace un par de meses se encontraron con un nuevo conflicto límite que los llevó a decidir, de manera definitiva, la separación.

Gustavo López y Laura Subise. “Hace un año tuvieron una crisis fuerte y decidieron volver, pero hace dos meses atravesaron otra crisis y tomaron la determinación de separarse para siempre”, precisó Ochoa sobre el desenlace. Pese a la notoriedad mediática de Gustavo López, su exesposa siempre prefirió mantener un perfil discreto. Durante tres décadas construyeron una familia con dos hijos y compartieron su vida juntos, hasta que el afecto cambió y ambos decidieron seguir caminos separados.

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