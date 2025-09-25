jueves 25 de septiembre de 2025

25 de septiembre de 2025 - 11:45
Farándula.

Confirmado: Marcelo Tinelli está separado de Milett Figueroa tras dos años juntos

El conductor informó el quiebre de su relación en el programa de YouTube que tiene en Carnaval Stream. En su relato, Marcelo Tinelli detalló como se siente.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Marcelo Tinelli confirmó su separación de Milett Figueroa tras dos años juntos.

Marcelo Tinelli confirmó su separación de Milett Figueroa tras dos años juntos.

Marcelo Tinelli anunció públicamente el fin de su vínculo con Milett Figueroa, luego de mantener una relación de dos años. La noticia la comunicó durante la emisión de Estamos de paso, su programa en Carnaval Stream (YouTube). “Nos hemos separado con Milett, así que bueno, mandarle, fundamentalmente, un beso”, inició Tinelli.

Lee además
Ángel de Brito lanzó la primicia sobre esta impactante ruptura que causó sorpresa en la farándula.  
Farándula.

Cande Tinelli y Coti Sorokin, separados a un año de la boda
A pocos días de que Melody Luz anunciara su separación de Alexander Caniggia, el mediático comenzó a coquetear con sus seguidoras a través de sus stories de Instagram.
Será??

Alex Caniggia recién separado y bajo sospecha de nuevo amor con una "ex hermanita"

Sobre cómo se siente tras la ruptura, el conductor señaló: “Yo estoy bien, le mando un beso a ella también, que estamos muy bien”. “Hemos llegado al final de una relación hermosa que duró dos años. Lo quería decir acá, que este es mi programa”, agregó.

Marcelo Tinelli confirmó su separación de Milett Figueroa.

Las palabras de Marcelo Tinelli sobre su ruptura con Milett Figueroa

Aunque evitó detallar las razones detrás de la ruptura, el conductor resaltó el afecto que todavía existe entre ambos: “El amor que le tengo no es que vaya a cambiar, se va a modificar y se pondrá en otro lugar, y creo que ella a mí también”.

Hemos llegado al final de un ciclo muy, pero muy lindo, así que le mando un beso grande. La quiero mucho, la amo mucho. Pasé dos años hermosos”, añadió Marcelo.

Además, expresó su gratitud por la calidez recibida de la familia de su ex y del público peruano: “Le quiero agradecer a su familia, a toda la gente de Perú, que me ha dado todo el amor siempre. Espero verla pronto porque va a seguir trabajando acá y en Lima”.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se separaron después de dos años juntos.

“Es una mina divina. Me ha dado dos años hermosos de mi vida, me ha regalado dos años hermosos de su vida y yo creo que también a ella, así que bueno. Le quiero decir que muchísimas gracias, que fue un momento hermoso lo que hemos pasado juntos estos dos años, y que me gusta terminar los ciclos de buena manera, con amor, con cariño, con presencia, con empatía con la otra persona, y creo que ambos sentimos lo mismo por el otro, pero bueno, cuando las cosas no suceden, no pueden andar...”, reflexionó Tinelli sobre la ruptura.

Seguidamente, aclaró que la separación es definitiva: “La vida dirá. Uno no sabe como puede terminar, pero hoy es definitivo. Ella es una muy buena novia, una muy buena mujer”.

Durante su cumpleaños, Marcelo Tinelli posó junto a su hijo Lolo y Milett Figueroa.

Conmovido, cerró su mensaje diciendo: “Muchas veces terminan las cosas con peleas, con distanciamiento, creo que habla bien de cada uno de nosotros poder terminar bien algo, terminar bien los ciclos, cerrar bien los ciclos me parece que es de buena persona, hacerlo de esa manera, así que gracias amor, realmente, por todo lo que me has dado en todo momento”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/eeemiliano/status/1971017760185725313&partner=&hide_thread=false

