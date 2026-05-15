A una semana del choque fatal en Ruta 66: el estado de salud de las hijas de la pareja fallecida

Se cumple una semana del choque fatal que se registró el pasado viernes 8 de mayo, donde una camioneta se cruzó de carril en Ruta 66 a la altura del barrio Alto Comedero, e impactó contra un automóvil dejando como saldo la muerte de una pareja mayor de edad. En consecuencia, las dos hijas que también transitaban con ellos, continúan hospitalizadas a causa de los fuertes golpes que sufrieron.

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Según pudo conocer TodoJujuy.com , una de las pacientes, la más comprometida, "tiene traumatismo raquimedular fractura de muñeca y rodilla. En la jornada del jueves 14 de mayo, fue extubada con evolución favorable", indicaron fuentes del Hospital Pablo Soria.

En tanto, la otra joven "se encuentra estable con traumatismos de miembros". Actualmente pasó a la sala de traumatología.

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Sobre el estado de salud de las hijas de la pareja fallecida, José Pinto quien es hermano de las mujeres, indicó que en el momento del choque ellas iban junto con sus padres desde Palpalá hacia San Salvador de Jujuy, como lo hacían habitualmente para ir a trabajar.

“Mis hermanas ahora están peleando por sus vidas en el hospital. El pronóstico es bueno, están evolucionando, aunque no nos dicen mucho, esto es un día a día”, señaló.

choque Ruta 66 (7)

Detalles del choque fatal en Ruta 66

De acuerdo con lo informado por el fiscal Alejandro Maldonado, la camioneta circulaba aparentemente en sentido norte-sur hacia Palpalá cuando, por causas que todavía no están determinadas, se cruzó hacia el sentido sur-norte e impactó contra el otro vehículo.

El fiscal explicó que los rastros encontrados en el lugar muestran el recorrido que habría realizado la camioneta antes del choque.

Los rastros muestran que cruza hacia el carril contrario, subiéndose por la platabanda, por lo que se observa el aplastamiento de los yuyos en el sector. Ahí cruza e impacta de lleno contra el otro vehículo. Los rastros muestran que cruza hacia el carril contrario, subiéndose por la platabanda, por lo que se observa el aplastamiento de los yuyos en el sector. Ahí cruza e impacta de lleno contra el otro vehículo.

Como consecuencia del choque, falleció una pareja mayor de edad que viajaban en el automóvil. Según la información brindada, tenían residencia en Palpalá. Asimismo, sus dos hijas fueron trasladadas al Hospital Pablo Soria a causa de los fuertes golpes y heridas que sufrieron.

En tanto, el conductor de la camioneta, de 39 años, viajaba solo. El sujeto sufrió un TEC sin pérdida de conocimiento y continúa en observación en el Hospital Pablo Soria. Días posteriores, quedó imputado por doble homicidio culposo en accidente de tránsito y lesiones graves por dos hechos, pero continuará el proceso en libertad mientras avanza la investigación.