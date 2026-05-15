Adabel Guerrero habló de su presente amoroso tras separarse de Martín Lamela

Son momentos de grandes transformaciones para Adabel Guerrero tras su separación de Martín Lamela , con quien mantuvo una relación de 17 años y tuvo a su hija Lola Lamela . En este contexto, luego de haber preservado en privado los detalles de la ruptura , la actriz decidió hablar con sinceridad sobre las razones que la llevaron a poner fin al vínculo.

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Además, dijo que volvió a abrirse a la posibilidad de una nueva etapa amorosa. A principios de mayo, la artista hizo pública su nueva condición de soltera , luego de varios días de versiones y especulaciones sobre el estado de su relación.

A partir de ese momento, comenzó a circular la versión de que Adabel Guerrero habría iniciado un vínculo con un empresario del sector automotor identificado como Rodrigo Alenaz , luego de que su entonces pareja recurriera a las redes sociales para sugerir la posible existencia de una tercera persona en la relación.

“En los últimos meses ella tomó decisiones que no comparto y que rompieron la confianza de nuestra pareja”, escribió Lamela desde su cuenta oficial de Instagram (@martin_lamela) , donde además explicó con mayor detalle su decisión de dar por finalizada una relación de casi veinte años .

En este contexto, y luego de varios días de silencio mientras transita esta nueva etapa personal, Adabel Guerrero se refirió al impacto emocional que le generó la publicación realizada por el padre de su hija tras la separación.

Adabel Guerrero se sinceró sobre su cercanía con el empresario Rodrigo Alenaz tras la separación con Martín Lamela.

“Realmente me sentí expuesta, dolida y enojada porque hasta ese momento veníamos cuidando mucho la separación como pareja que fuimos, y por el respeto de tantos años que estuvimos juntos. A mi me dolió”, reconoció la artista durante su participación en el programa LAM (América TV).

Tensiones tras las declaraciones públicas

Más adelante, Adabel Guerrero explicó que la publicación de Martín se dio después de que el nombre del empresario empezara a circular en medios y redes sociales.

“Ahí es cuando él me suelta la mano. O sea, ya no estábamos juntos en las decisiones mediáticas”, señaló, en referencia a cómo solían consensuar las declaraciones públicas sobre la relación cuando comenzaron los rumores de separación.

Adabel Guerrero se separó de su marido tras 17 años juntos.

En la misma línea, Adabel Guerrero contó que ambos intentaron recomponer la relación a través de terapia de pareja, aunque el desgaste acumulado, las agendas laborales demandantes, los distintos ritmos de vida y las dificultades en la convivencia hicieron inviable revertir la situación.

En ese marco, durante el programa conducido por Ángel de Brito, cuando los panelistas señalaron que los rumores sobre la ruptura incluían una supuesta infidelidad de la artista a partir de una publicación de Lamela, la actriz aclaró que la separación fue consecuencia de “muchas cosas”.

De todos modos, Guerrero admitió que Rodrigo Alenaz se transformó en “una persona muy importante” en su vida desde que se conocieron, gracias a la intervención de Valeria Archimó, quien ofició como nexo entre ambos.

Rodrigo Alenaz, el nuevo interés romántico de Adabel Guerrero.

Al referirse a la relación actual con el empresario del rubro automotor, Adabel Guerrero aclaró: “Si bien todavía no tenemos una relación, nos hicimos muy amigos… nos estamos conociendo”.

En ese mismo sentido, la artista sostuvo que Martín Lamela está al tanto de su situación sentimental tras la separación: “Él se enteró y yo se lo blanqueé”.

Acercamiento al empresario y origen de la relación

Además, Guerrero contó que Alenaz asistió en varias oportunidades al espectáculo Sex, la propuesta teatral dirigida por José María Muscari. “Fue varias veces porque es amigo de Valeria Archimó”, señaló en referencia a la artista, que también integra el elenco.

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En ese punto, Adabel Guerrero relató cómo se inició el contacto con Rodrigo Alenaz: “Vino varias veces a la obra y me lo presentaron. Nos conocimos y nos quedábamos en los afters de Sex, todos bailando y tomando algo”, explicó, al tiempo que aclaró que ese acercamiento coincidió con el proceso de su separación.

De todas formas, la artista admitió que Martín Lamela ya intuía la cercanía creciente con el empresario automotor y dejó en claro que, más allá de las tensiones que eso pudo generar en la pareja, Rodrigo Alenaz es “una persona que le interesa mucho”.

“Lamentablemente los dos comparten la misma pasión y cuando me enteré, pensé: ‘Que dolor que va a ser esto’, que es el karting. Martín vende autos y Rodrigo corre en karting, es su pasión, su hobby”, puntualizó.