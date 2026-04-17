Rumores de ruptura entre Adabel Guerrero y Martín Lamela: hablan de una infidelidad

Aseguran que Adabel Guerrero y Martín Lamela están separados.

Este jueves, Ángel de Brito abrió en LAM un nuevo “enigmático” sobre una ruptura que luego se reveló tenía como protagonistas a Adabel Guerrero y Martín Lamela, quienes ya habían atravesado una crisis tiempo atrás. En esta oportunidad, el conflicto estaría vinculado a un episodio de infidelidad.

El conductor le cedió la palabra a su panelista Pepe Ochoa, quien detalló la versión que habría desencadenado la situación en la pareja, que llevaba 17 años de relación. “Lo que me cuentan a mí, es que Adabel tuvo un traspié con una persona, con un hombre, y a partir de eso Martín se enteró porque habría sido alguien del country con el que compartía”, explicó.

Adabel Guerrero y Martín Lamela. “Martín se enteró, y obviamente está muy triste, y a raíz de esto, básicamente, crisis y se están separando, y que ella está buscando mudarse a Capital, para estar más cerca”, añadió Ochoa, quien también contó que, tras consultarla en reiteradas ocasiones, la única respuesta de Adabel fue un escueto “no sé, ni idea”.

Adabel Guerrero le habría sido infiel a su marido “Para mí lo va a desmentir”, deslizó Pepe Ochoa, mientras Denise Dumas recordó que la pareja ya había atravesado momentos difíciles. “Yo me acuerdo que hasta vivieron separados. Habían estado separados y volvieron a intentar. Después nació Lola y después del nacimiento de Lola, a ella le costó un poquito el postparto, y eso, y volvieron a acomodarse”, señaló la panelista.

Adabel Guerrero y Martín Lamela. Por su parte, Ángel contó que intentó contactarse con Adabel. “Yo le escribí a Adabel hoy, porque la conozco desde que arrancó, más o menos”, reveló Ángel. “Y le digo ‘Adabel, ¿es cierto que te separaste?’, y me pone ‘Hola, amore. Por ahora, no. Ja, ja, ja’”, relató. Además, Ochoa indicó que Lamela no se habría enterado a través de mensajes, sino por comentarios que circularon entre los vecinos del barrio privado donde vivían. Embed

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