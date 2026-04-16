Griselda Siciliani regresa con Envidiosa: cuándo se estrena la temporada final

El retorno de Envidiosa ya tiene día confirmado: el miércoles 29 de abril se estrenará a nivel mundial la cuarta y última temporada . La producción, protagonizada por Griselda Siciliani , se despide con diez capítulos que buscan cerrar la historia de Vicky , la singular protagonista que deberá afrontar nuevos desafíos en el plano personal y familiar .

En esta última etapa de la historia, la protagonista se ve obligada a replantear por completo su vida diaria . La convivencia con Matías , interpretado por Esteban Lamothe , junto con la llegada de Bruno , el hijo de nueve años de él, configura una realidad familiar totalmente nueva para Vicky.

Las dinámicas que surgen en este nuevo escenario, sumadas a la aparición de Nora —la madre del niño—, dan lugar a situaciones que la ponen frente a desafíos actuales y, al mismo tiempo, la conectan con recuerdos de su propia niñez .

Los actores de Envidiosa, Siciliani y Lamothe comparten una escena íntima en su habitación, anticipando los giros de la cuarta temporada.

La historia explora la maternidad desde un enfoque poco habitual. El guion, a cargo de Carolina Aguirre , sigue a Vicky en su intento por adaptarse al rol de pareja y figura materna , mientras al mismo tiempo se reactivan conflictos con personajes del pasado y con los vínculos afectivos que fue construyendo a lo largo de la serie.

Un giro clave lo introduce Nicolás (Benjamín Vicuña), quien vuelve a cruzarse en su vida laboral con un proyecto largamente anhelado, lo que despierta viejas emociones que parecían superadas.

La cuarta temporada de la serie protagonizada por Griselda Siciliani debuta en Netflix y pone a la comedia nacional en el centro de la escena con nuevas historias y personajes.

La temporada final se centra en cómo se modifican los lazos familiares y en la posibilidad de asumir una realidad distinta a la que se había imaginado. Vicky comprende que la familia también puede ser una elección construida con el tiempo, y no únicamente algo determinado por la biología o por la historia personal.

Familia, identidad y transformación emocional

El guion profundiza en la complejidad de los vínculos afectivos, en las tensiones propias del amor y la maternidad, y en la necesidad de reinventarse frente a escenarios nuevos e inciertos.

Para quienes se cuestionan por qué la historia de Envidiosa culmina en esta instancia, la explicación está en el desarrollo orgánico de sus personajes y en la determinación de sus creadores de dar por concluido el ciclo, manteniendo la coherencia y la esencia del relato.

Griselda Siciliani encabeza la última temporada de la exitosa serie argentina, que se despide con desafíos familiares y un elenco renovado para el cierre.

Desde su concepción, la serie fue planteada como una historia con inicio y final definidos, y esta cuarta temporada funciona como el cierre elegido para despedir a Vicky en un momento de maduración y cambio personal.

La estética de esta temporada conserva el estilo característico de las entregas previas. La realización, a cargo de Daniel Barone y Alejandro Ibáñez, mantiene una dinámica fluida y un humor contenido, alternando entre pasajes cómicos y escenas de carga emocional.

La labor de fotografía de Guillermo Zappino junto con la música original compuesta por Juan Blas Caballero fortalecen la identidad de la serie, mientras que el diseño de arte y el vestuario suman elementos distintivos que resultan fácilmente reconocibles para la audiencia.

La propuesta visual de la temporada mantiene la impronta de las entregas anteriores.

Elenco, expectativas y cierre de una etapa

El elenco vuelve a contar con figuras clave como Pilar Gamboa, Violeta Urtizberea, Marina Bellati, Bárbara Lombardo, Lorena Vega, Susana Pampín y Adrián Lakerman. A esta última entrega se incorporan además participaciones especiales de Julieta Cardinali, Benjamín Vicuña, Leticia Siciliani, entre otros, lo que amplía el universo de personajes que acompañan a Vicky en su tramo final de la historia.

En redes sociales, la expectativa no deja de crecer entre los seguidores que han seguido la serie desde sus comienzos. La cuenta oficial de Netflix Argentina y los perfiles del elenco difunden avances, imágenes y clips que van marcando el clima agridulce de esta despedida.

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Los responsables de Envidiosa proponen una despedida en la que el humor convive con la nostalgia, generando un tono donde ambas emociones se cruzan. El relato deja margen para que el público acompañe a Vicky en la reconstrucción del valor de lo cotidiano y en la relevancia de volver a decidir, una y otra vez, con quién transitar la vida.