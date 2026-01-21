Adrián Suar y Griselda Siciliani, juntos en una nueva película dirigida por Álex de la Iglesia.

Adrián Suar y Griselda Siciliani sorprendieron con una de las novedades más relevantes del arranque del año. Con una historia personal y profesional que los une desde distintos planos —como intérpretes , productores , padres de una hija y expareja —, volverán a coincidir frente a un proyecto de proyección global .

Los dos encabezarán la versión audiovisual de Felicidades , la obra que llevaron a escena tiempo atrás, esta vez convertida en una producción para Netflix y con la mirada de Álex de la Iglesia en la dirección .

A través de un spot descontracturado y cargado de humor , en el que se deslizan casi al pasar señales de lo que se viene —incluidos algunos nombres del elenco central —, las dos figuras históricas de la televisión y la comedia confirman su incorporación al proyecto .

De este modo, se integran al trabajo de un prestigioso realizador español , otro emblema del humor cinematográfico , distinguido con el Premio Goya a Mejor Dirección y Mejor Guion Original por El día de la bestia (1995) .

El actor y la actriz confirmaron que comenzará el rodaje de Felicidades.

Además, esta no será la primera vez que el cineasta adapte una obra argentina. En 2008 llegó a los cines Los crímenes de Oxford, versión cinematográfica de la novela Crímenes imperceptibles de Guillermo Martínez, una producción que reunió a un elenco de proyección internacional con Elijah Wood —conocido por su papel de Frodo en El señor de los anillos—, John Hurt (El hombre elefante, Harry Potter y la piedra filosofal) y Leonor Watling (Hable con ella).

Un director de renombre internacional

En cuanto al reparto, los intérpretes encargados de trasladar los roles del escenario al formato audiovisual serán Benjamín Vicuña, Violeta Urtizberea, Mike Amigorena, Martín Garabal y Mónica Raiola, con una aparición especial de Diego Capusotto.

Una celebración, muchos secretos y una casa que sabe más de la cuenta Se viene una nueva película hecha en Argentina basada en la obra de teatro "Felicidades", protagonizada por Adrián Suar y Griselda Siciliani y dirigida por Álex de la Iglesia. El elenco lo completan Benjamín…

La obra Felicidades, creada por el autor teatral Mariano Pensotti, se presentó en el teatro El Nacional Sancor Seguros, ubicado sobre la avenida Corrientes al 960. El relato se centra en Julián (Suar) y Felicitas (Siciliani), un matrimonio dedicado al ejercicio del derecho.

El festejo del aniversario de ella funciona como el eje narrativo en el que confluyen las sospechas de una posible ruptura, la intromisión de una amiga íntima —interpretada en el teatro por Jorgelina Aruzzi—, su particular pareja, papel que vuelve a encarnar Benjamín Vicuña, y la aparición de un médium, rol que en la versión teatral estuvo a cargo de Peto Menahem.

Adrián Suar y Griselda Siciliani, juntos en una nueva película dirigida por Álex de la Iglesia.

Reparto estelar y producción de primer nivel

A partir de ese encuentro, la historia dispara interrogantes de fondo: si las personas quedan prisioneras de las decisiones que toman, y si aún existe margen para alcanzar la felicidad antes de que el tiempo se agote, en el marco de una comedia con capas de reflexión.

El proyecto está producido por Preludio y cuenta con la producción ejecutiva de Adrián Suar, Diego Andrasnik y Juan Lovece. Mariano Pensotti coescribe el guion junto a Álex de la Iglesia. El equipo técnico se completa con la dirección de fotografía de Pablo Bernst, el montaje de Manuel Bauer, el vestuario diseñado por Liliana Piekar, la dirección de producción a cargo de José Luis Arribazabalaga y la dirección de arte de Matías Martínez.

Es dirigida por el reconocido cineasta español.

El reciente paso de Adrián Suar por el Festival de Málaga

Durante el año pasado, el productor viajó a España para mostrar su segunda película como realizador, Mazel Tov. En el marco de esa gira, Filo.news tuvo la oportunidad de entrevistarlo y consultarle sobre la impronta tan personal que atraviesa su forma de filmar, al punto de que muchos consideran que su cine podría definirse como un estilo propio, casi un sello autoral con identidad propia.

Felicidades, una película para Netflix.

"No me doy cuenta, debe ser mi estilo, como la llevo yo, con películas mejores y peores, películas que te pueden gustar más, pero sí tengo un estilo, una ideología con respecto a la comedia de cómo abordar las escenas: que tengan verdad pero pueden ser graciosas a la vez, que te puedas identificar con algo, que te puedas reír, que puedas tener una mirada crítica por momentos en algunas películas. Que copie bien la vida, digas que vos digas ‘esto me pasó’, esto me puede pasar’, ‘esta hermana o hermano son mis hermanos’", manifestó.