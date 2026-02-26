jueves 26 de febrero de 2026

26 de febrero de 2026 - 12:39
Joven destacada.

Karen Medrano, la científica salteña que rompe barreras en la ingeniería nuclear

Ingeniera nuclear y referente joven en ciencia, Karen fue distinguida por el programa de Becas Marie Skodowska-Curie del OIEA entre más de 100 referentes.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Karen Medrano (1)
Karen Medrano (2)

Febrero es el mes en el que se conmemora el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y en ese contexto, la historia de Karen Medrano cobra una dimensión especial. Salteña, ingeniera nuclear y hoy proyectando su carrera en Europa, fue seleccionada para una de las becas más prestigiosas del ámbito internacional.

Karen es la única argentina elegida en 2025 para el Programa de Becas Marie Skodowska-Curie del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), una iniciativa que busca aumentar la participación femenina en el sector nuclear. Más de 100 mujeres de todo el mundo se postularon en esta edición.

"Ser reconocida con esta beca y formar parte de este programa para mí es un honor, es súper importante", expresó en diálogo con Canal 4.

El inicio: un taller que cambió el rumbo

Su camino comenzó en la adolescencia, cuando asistió al histórico taller “La física al alcance de todos”, creado en Salta por el profesor Daniel Córdoba. Allí descubrió otra manera de mirar las ciencias exactas.

"Ahí pude ver que era una opción para mí y no limitarme porque era un área mayoritariamente de hombres", recordó.

Ese espacio fue el punto de partida que la llevó a estudiar ingeniería en la Universidad Nacional de Salta y luego rendir el exigente examen de ingreso al Instituto Dan Beninson (IDB – UNSAM/CNEA), en Buenos Aires, donde finalmente se recibió de ingeniera nuclear con orientación en aplicaciones.

Embed - KAREN MEDRANO, ingeniera nuclear

Una beca con impacto global

La beca Marie Skodowska-Curie financia estudios de maestría y ofrece la posibilidad de realizar prácticas profesionales en distintos lugares del mundo.

Con esta selección, Karen se suma a las 7 mujeres argentinas que han sido beneficiadas por este prestigioso programa desde su lanzamiento en 2020, reafirmando el talento y el compromiso de nuestro país con el desarrollo del sector nuclear y la formación de nuevas generaciones de profesionales.

"Me enteré de que era la séptima mujer argentina que formaba parte de este programa desde su creación en 2020", contó Karen.

Con esta distinción, se suma a un grupo reducido de mujeres argentinas que accedieron a este beneficio internacional, reafirmando el lugar del país en el desarrollo científico nuclear.

Ahora, su desafío es finalizar su maestría con el apoyo del programa y luego acceder a una pasantía internacional promovida por el OIEA.

Karen Medrano (2)

Mujeres en la ciencia: avances y desafíos

Karen no pierde de vista el significado de su recorrido. “Siempre sentí mucha admiración al escuchar de ingenieras o científicas. Admiraba el poder que representaba ser mujer en un lugar de reconocimiento”, sostuvo.

Sobre la actualidad, reflexionó: “En Argentina se ve una mayor cantidad de mujeres en estas áreas. Me tocó estar afuera y en algunos lugares de Europa no era tan común ver mujeres en ingeniería”.

Si bien reconoce que “todavía hay mucha lucha”, también destaca los avances logrados en el país y la importancia de visibilizar estas trayectorias para motivar a nuevas generaciones.

"Es motivar a las jóvenes, a las niñas, de que esto es posible y no dejar que ciertos estereotipos te limiten", afirmó.

La historia de Karen Medrano no es solo la de una ingeniera nuclear. Es la historia de una adolescente que se animó a entrar a un taller de física, que eligió un camino desafiante y que hoy representa a Argentina en uno de los programas científicos más prestigiosos del mundo.

