Aumentó la inversión en alfabetización, pero el material tarda en llegar a las aulas

A dos años de la puesta en marcha del Plan Nacional de Alfabetización , Argentina muestra avances en inversión, distribución de libros y formación docente, aunque persisten desafíos en la implementación y en la medición del impacto real en los aprendizajes.

Las conclusiones surgen del informe “Alfabetización: ¿Qué pasó y dónde estamos?” , elaborado por la organización Argentinos por la Educación , a cargo de Luz Martorelli, Martín Nistal y Lucía Vallejo.

Según el informe, en 2025 la inversión nacional destinada a alfabetización pasó de representar el 2,4% del gasto educativo en 2024 al 6,4% en 2025. En términos reales, el financiamiento creció un 152%, al pasar de $144.510 millones a $364.840 millones (pesos constantes de 2025).

La mayor parte de esos recursos se destinó a transferencias a provincias para ampliar la jornada escolar (77,1%), compra de libros (13,9%) y formación docente (1,8%).

Durante 2025 se distribuyeron 19,6 millones de libros vinculados a la alfabetización. Sin embargo, la entrega comenzó recién en el segundo trimestre del año, luego de que en 2024 se realizaran compras sin concretar su distribución inmediata. Doce provincias complementaron la provisión con recursos propios.

image Inversión destinada a alfabetización por parte de la Secretaría de Educación en millones de pesos del 2025 (izquierdo) y participación en % de dichos gastos en el total de los gastos de la Secretaría de Educación (derecho). Años 2024 y 2025.

image Gasto ejecutado en provisión de libros en millones de pesos de 2025 (izquierdo) y cantidad de libros (derecho) provistos para la alfabetización. Años 2024 y 2025.

Plan federal y avances institucionales

En 2024 el Consejo Federal de Educación aprobó el Plan Nacional junto con los 24 planes jurisdiccionales, estableciendo un marco común para la enseñanza de lectura y escritura.

En el plano institucional:

17 jurisdicciones designaron equipos técnicos específicos.

16 definieron lineamientos curriculares propios.

11 aplicaron evaluaciones provinciales de alfabetización.

En formación docente, más de 11.500 educadores participaron en ateneos presenciales y más de 37.000 en cursos virtuales. Además, el programa Escuelas Alfa en Red alcanzó a 6.686 instituciones con mayores desafíos.

image Cantidad de jurisdicciones según estatus de implementación de 5 ejes sobre fortalecimiento de su Plan Jurisdiccional de Alfabetización (2025).

El dato clave: solo el 45% alcanza el nivel esperado

Uno de los puntos centrales del informe son los resultados de la prueba Aprender Alfabetización 2024, que evaluó a 91.042 estudiantes de tercer grado.

Los resultados muestran que solo el 45% alcanza el nivel de lectura esperado.

Se observaron diferencias provinciales:

Formosa (64%), Córdoba (59%) y CABA (55%) presentan mayores niveles altos de desempeño.

Chaco, Neuquén y Misiones registran mayor proporción de estudiantes en niveles bajos.

Al tratarse de una evaluación muestral y no censal, no fue posible devolver resultados individuales a cada escuela, lo que limita el uso pedagógico de los datos.

Evaluación: el principal desafío

El informe advierte que el uso sistemático de la información sigue siendo uno de los puntos más débiles:

Solo 11 provincias aplicaron evaluaciones propias.

Apenas 4 devolvieron resultados sistemáticamente a las escuelas.

Solo 5 tomaron decisiones pedagógicas basadas en esos datos.

“Que la prueba haya sido muestral limita el diagnóstico. Cada escuela necesita datos propios para ajustar su intervención”, señaló Anabella Díaz, formadora docente.

En la misma línea, Verónica Cipriota, directora ejecutiva de Enseña por Argentina, destacó que el aumento presupuestario es positivo, pero advirtió que “sin recursos adecuados y sin sistemas robustos de evaluación no lograremos revertir la crisis de alfabetización”.

image Porcentaje de estudiantes según nivel de desempeño en Lectura. 3° grado, por provincia. Año 2024.

En cuanto a la evaluación, en 2024 la prueba Aprender Alfabetización alcanzó a más de 91.042 estudiantes de tercer grado y permitió actualizar el diagnóstico sobre los niveles de lectura en el país. Los resultados mostraron que menos de la mitad de los alumnos (45%) alcanza el nivel esperado, y evidenciaron disparidades en el desempeño lector entre las jurisdicciones.

En Formosa (64%), Córdoba (59%) y CABA (55%) se observa una mayor proporción de estudiantes ubicados en los niveles 4 y 5 (los más altos), mientras que en provincias como Chaco, Neuquén y Misiones hay una mayor proporción de estudiantes con resultados bajos (lector incipiente, nivel 1 y nivel 2). Al tratarse de una evaluación muestral y no censal, no fue posible devolver los resultados a cada escuela. Como no hubo evaluaciones posteriores comparables, tampoco fue posible aún medir la evolución de los aprendizajes tras la implementación de los planes en cada jurisdicción.

Verónica Cipriota, Directora Ejecutiva de Enseña por Argentina destaca: “Que hoy veamos una coordinación federal en torno a la alfabetización como prioridad es un punto de inflexión para el sistema educativo argentino. No se trata solo de un acuerdo declarativo: hay políticas en marcha en todo el territorio nacional que muestran compromiso y decisión. Sin embargo, es urgente enfatizar que, sin recursos adecuados y a tiempo, y sin sistemas robustos de evaluación que brinden información oportuna tanto para el seguimiento de las políticas como para que cada escuela pueda monitorear sus propios avances, no lograremos revertir la crisis de alfabetización”.

“Las conclusiones del informe muestran avances en acuerdos federales y en la implementación de dispositivos, pero también señalan un aspecto crítico: el carácter muestral de la evaluación limita la devolución de resultados a las escuelas y reduce su potencial como herramienta de mejora pedagógica. Si el objetivo del Plan Nacional es que los estudiantes ‘puedan leer, comprender y producir textos acorde a su nivel’, la evaluación no debería quedar como un diagnóstico agregado del sistema. Para contribuir a la equidad, debe funcionar como un insumo formativo que oriente decisiones oportunas y fortalezca el trabajo institucional. Esto es especialmente relevante en los contextos con mayores rezagos”, plantea Valeria Abusamra, doctora en Lingüística e investigadora de CIIPME – Conicet.

Dos años de política prioritaria

El Plan Nacional surgió tras la Campaña Nacional por la Alfabetización impulsada en 2023 por más de 200 organizaciones. En 2024 se institucionalizó a nivel federal, con la creación de una Red Federal de Alfabetización y una Unidad Ejecutora específica.

Sin embargo, todavía no se realizó una medición que permita evaluar si las políticas implementadas mejoraron efectivamente los niveles de alfabetización.

El informe concluye que hubo avances significativos en acuerdos federales, recursos y formación, pero que la consolidación de resultados dependerá de la continuidad de las políticas, la llegada oportuna de materiales y el fortalecimiento de la cultura de evaluación en cada provincia.