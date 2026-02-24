A días del inicio del ciclo lectivo en Jujuy: una lista de útiles escolares básica parte desde $150.000

Arranca el ciclo lectivo en Jujuy: Una lista de útiles escolares básica parte desde 150 mil pesos

A pocos días del inicio del ciclo lectivo en Jujuy, las librerías reciben a familias que buscan completar la lista de útiles escolares y aprovechar promociones. Entre compras de último momento y renovación de stock, los precios de una canasta escolar varía según cada pedido institucional y el tipo de productos incluidos.

Solidaridad. Lanzan el "Trueque Escolar Verde" para intercambiar útiles escolares antes del inicio de clases

Salud. Controles oftalmológicos antes de las clases evitan futuras distracciones en el aula

En plena recta final antes del regreso a clases, la demanda se concentra en artículos básicos tales como los repuestos de hojas, que en su versión de 480 o de 288 hojas, se convierte en el producto más buscado, según los datos que nos brindó Natalia Rodríguez, vendedora en una librería de calle Güemes de la capital jujeña.

Sobre otros ítems de la lista la comerciante indicó que el local incorporó nuevos productos para esta temporada. “Ingresaron carpetas con diferentes diseños, en esto tenemos renovación de stock”, detalló.

En cuanto a valores, Rodríguez aseguró que los precios se mantienen estables en artículos básicos. “Los precios son muy variados pero se mantienen, desde $200 una gomita, $400 un lápiz” , precisó.

Las listas escolares presentan diferencias marcadas según cada institución educativa y nivel. “Las listas escolares dependen de los pedidos y requerimientos de las escuelas, nos llegan muchas listas escolares de jardín y primer grado de primaria”, explicó.

Según la comerciante “Hay listas básicas de jardín que arrancan en $80 mil y $100 mil en adelante, escuelas que te piden lo básico: cartulina, goma Eva, un afiche, crepé, block de hojitas”, indicó.

utiles escolares.jpg

Mochilas, canasta básica y planes de pago

El gasto aumenta cuando se suma la mochila. “Tenemos mochilas Moovie que están muy lindas, de muy buena calidad, sin carrito a $80 mil, y mochilas económicas de $40 mil o $50 mil sin mucho diseño, para estudiantes de secundaria”, describió Rodríguez.

Al calcular todos los elementos necesarios, el monto total crece y si solo se compra lo indispensable, con una mochila de las más económicas, la lista escolar básica podría quedar en $150 mil según los datos que aportó Natalia.

En cuanto a las facilidades de pago, la vendedora informó que en esa casa, hay opciones vigentes para aliviar el gasto. “Tenemos 6 cuotas sin interés con Visa y 3 cuotas sin interés con otras tarjetas”, señaló.

El ciclo lectivo en Jujuy inicia en el 2 de marzo y el movimiento comercial se intensifica en librerías y comercios del rubro escolar, donde las familias buscan cumplir con las listas y ajustar el presupuesto ante el comienzo de clases.