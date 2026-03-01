domingo 01 de marzo de 2026

1 de marzo de 2026 - 09:08
Para tener en cuenta

Cuáles son las mejores plantas que se adaptan al otoño y no requieren cuidado

El otoño no solo llena de colores cálidos los jardines, sino que también cambia las necesidades de agua, temperatura y humedad de las plantas. Cómo cuidarlas.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
Cuáles son las mejores plantas que se adaptan al otoño y no requieren cuidado.

Cuáles son las mejores plantas que se adaptan al otoño y no requieren cuidado. 

El otoño es una época donde debemos otorgarle a la casa más calidez, siendo los colores otoñales, las plantas y flores uno de los elementos clave para conseguirlo. Tanto en el balcón, en la terraza como el jardín, las plantas y flores nos ayudan a sobrevivir al cambio de estación.

image

Las mejores plantas que se adaptan al otoño

La llegada del otoño trae consigo una serie de ventajas para muchos: el clima está fresco, pero sin las heladas del invierno, y las hojas cambian de color hacia tonos rojizos que llenan de calidez y encanto nuestro hogar.

Sin embargo, debemos prestar especial atención a todos y cada uno de los cuidados de nuestras plantas para ayudarlas a superar el cambio de estación y prepararlas ante la llegada del invierno.

El potus, conocida por su nombre científico como Epipremnum aureum, es una de las plantas de interior más populares y fáciles de cuidar. Se adapta bien a la menor intensidad lumínica. Solo requiere ajustar el riego y evitar corrientes frías.

image

Además, es conocida por su cualidad para purificar el aire, absorbiendo y eliminando sustancias tóxicas como el formaldehído, que se desprende de muchos materiales y elementos habituales en la casa.

Otra planta que se adapta bien al otoño es la sansevieria o lengua de suegra, también conocida por su nombre científico como la Sansevieria trifasciata, es una planta de interior fácil de cultivar. Tolera poca luz, necesita riegos espaciados y soporta variaciones de temperatura sin problemas.

image

Es una planta que purifica el aire recomendada por la NASA (Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos) para eliminar del aire que respiramos tóxicos como el benceno, el tolueno, el xileno, el tricloroetileno y el formaldehído.

La Zamioculca es otra planta ideal para el otoño. Es famosa por hojas verdes brillantes y gruesas, en tallos verde oscuro y por liderar el ránking de plantas resistentes y poco exigentes. Almacena agua en sus raíces, lo que le permite atravesar el otoño con menos riego y sin sufrir por ambientes más frescos.

image

La planta de jade es una de las más utilizadas en el mundo de la decoración por varios motivos. El primero, porque es una planta apta para principiantes y muy duradera. Es conocida como la planta del dinero, que simboliza la abundancia y prosperidad en la cultura china, y en algunas prácticas del Feng Shui.

Esta planta, también llamada científicamente como Crassula Ovata, entra en una etapa de crecimiento más lento, pero resiste bien el descenso de temperatura si recibe buena luz natural.

image

El ficus es una de las plantas de interior en tendencia por su frescura, su apariencia y una de sus grandes virtudes: mejora la calidad del aire. El ficus es una planta que proviene de bosques tropicales.

image

Es conveniente saber que los ficus son plantas que se adaptan muy bien al clima y, si están bien cuidadas, duran años y años. Soporta el otoño siempre que no esté expuesto a cambios bruscos ni a aire frío directo.

Cómo cuidar las plantas en otoño

En otoño empiezan a bajar las temperaturas y con ello, la luz va disminuyendo poco a poco. Ante esta situación, es importante que intentes proporcionar a tus plantas de interior la máxima luz posible para que disfruten de la luz natural que ayudará al buen desarrollo de la planta.

image

Otra de las medidas que debes tener en cuenta para preparar a tus plantes antes de la llegada de invierno es disminuir su riego en la medida que puedas. Si tenés plantas en macetas, evita que el drenaje quede obstruido y no se acumule el agua, ya que sería perjudicial para tus plantas y habría más posibilidades de la aparición de hongos.

Así como en verano debemos prestar especial atención al cuidado de nuestras plantas y vigilar su exposición al sol ante la llegada de las altas temperaturas, en otoño hay una serie de aspectos que debemos tener en cuenta a la hora de regar.

Si vivís en zonas lluviosas o muy húmedas, te recomendamos dosificar la cantidad de riego o incluso dejar de regar para evitar encharcar tu planta.

A veces el drenaje de las macetas se puede llegar a obstruir, por lo que te recomendamos desatascarlo pasando un palito en los agujeros de la maceta.

