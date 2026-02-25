miércoles 25 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
25 de febrero de 2026 - 10:43
Los detalles

Qué significa escuchar grillos en tu casa

Escuchar un grillo en la ventana de tu casa o merodeando en tu jardín, puede ser algo normal, sin embargo, para el Feng Shui esconde un gran significado. Los detalles, en la nota.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El significado espiritual de escuchar grillos en tu casa.&nbsp;

El significado espiritual de escuchar grillos en tu casa. 

Escuchar grillos en el jardín o incluso dentro del hogar puede despertar sensaciones diversas: para algunas personas resulta un sonido armonioso; para otras, un verdadero misterio. No obstante, tanto el Feng Shui como la biología coinciden en un punto: su aparición no ocurre por casualidad.

Lee además
Qué significa que un hornero visite tu casa: ¿es un buen augurio?
Inédito

Qué significa que un hornero visite tu casa: ¿es un buen augurio?.
Residente debutará como director de cine Y Bad Bunny será protagonista de su historia.
Streaming.

Residente se estrena como director sobre Puerto Rico: actuará Bad Bunny

image

El significado espiritual de escuchar grillos en tu casa

En la filosofía del Feng Shui, los sonidos naturales tienen un valor energético importante. El canto del grillo, especialmente por la noche, está asociado con buena fortuna y prosperidad, protección del hogar, energía positiva activa y equilibrio y serenidad.

image

Dentro de la cultura china, se consideraba que los grillos cumplían el rol de protectores espirituales. De hecho, solían guardarlos en pequeñas jaulas como emblema de buena fortuna y prosperidad. Por eso, si uno entona su canto en tu casa o en el patio, desde esta perspectiva se interpreta que el lugar posee una energía equilibrada y un entorno favorable para el desarrollo tanto personal como económico. Su canto persistente simboliza firmeza y permanencia.

Desde el punto de vista biológico, la presencia del grillo tiene una explicación sencilla y positiva. Estos insectos suelen aparecer cuando el entorno ofrece vegetación y césped, cierta humedad, temperaturas templadas o cálidas e incluso espacios donde refugiarse como grietas, madera o macetas.

También puede intensificarse cuando la temperatura es más alta, ya que su actividad aumenta con el calor. Es por eso, que lejos de ser una señal negativa, escuchar grillos suele indicar el buen equilibrio ambiental, una amplia diodiversidad en el entorno y la ausencia de contaminación excesiva.

Sin embargo, podrían convertirse en molestia si ingresan en grandes cantidades al interior del hogar, algo que suele resolverse sellando rendijas o controlando la humedad.

Las grandes características de los grillos

Los grillos son insectos ortópteros caracterizados por su cuerpo cilíndrico (1-5 cm) de color marrón o negro, largas antenas y fuertes patas traseras adaptadas para saltar.

image

Son nocturnos, omnívoros y destacan por la estridulación —el canto producido por los machos al frotar sus alas para atraer hembras— y por tener oídos en sus patas delanteras.

Los grillos son una fuente de alimento importante para muchos animales, incluyendo aves, reptiles y otros insectos, y se consideran como buenos indicadores de la salud del ecosistema, ya que su presencia o ausencia puede indicar la calidad del hábitat.

Las hembras ponen huevos en la tierra, los cuales tardan un tiempo en eclosionar, y los grillos pasan por varias mudas antes de alcanzar la madurez.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Qué significa que un hornero visite tu casa: ¿es un buen augurio?.

Residente se estrena como director sobre Puerto Rico: actuará Bad Bunny

Redes sociales y soledad: cómo impactan en la salud mental de jóvenes 

Serie de Silvina Luna: revelan primeros detalles del material inédito 

Daniel Radcliffe aseguró confiar en que el próximo Harry Potter lo superará

Las más leídas

Sismo en Jujuy.
Alerta.

¡Tembló Jujuy! Fuerte sismo en la zona de los Valles

Limpieza y mantenimiento en avenida General Savio.
Atención.

Cortes de tránsito en varios puntos de San Salvador de Jujuy este miércoles

Cronograma de pagos.
Confirmado.

Cronograma de pagos de Jujuy: cuándo cobran los estatales en marzo 2026

Dónde fue el epicentro del sismo en Jujuy y por qué se sintió tan fuerte video
Prevención.

Dónde fue el epicentro del sismo en Jujuy y por qué se sintió tan fuerte

Corte de agua en Alto Comedero por recambio de red este miércoles
Servicios.

Por trabajos programados, habrá corte de agua en Alto Comedero este miércoles

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel