sábado 01 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
1 de noviembre de 2025 - 13:05
Separación.

Lamine Yamal confirmó su ruptura con Nicki Nicole y aclaró los rumores sobre infidelidad

El futbolista del Barcelona habló en televisión sobre el fin de su relación con la cantante argentina y negó las versiones que lo vinculaban con una tercera persona.

Malka Alvarenga Miranda
Por  Malka Alvarenga Miranda
Lamine Yamal confirmó su ruptura con Nicki Nicole y aclaró los rumores sobre infidelidad

Lamine Yamal confirmó su ruptura con Nicki Nicole y aclaró los rumores sobre infidelidad

El futbolista del Barcelona, Lamine Yamal, confirmó el fin de su relación con Nicki Nicole, luego de semanas de especulaciones en redes y medios del espectáculo. En una entrevista exclusiva con el programa D Corazón de RTVE, el joven jugador habló con franqueza y despejó cualquier rumor sobre una supuesta traición: “No fue por ninguna infidelidad. Simplemente decidimos separarnos”, aseguró.

Lee además
Así fue el emotivo regreso de Lowrdez Fernández a los escenarios.
Mundo musical.

Cómo fue la emotiva vuelta de Lourdes Fernández a los escenarios tras la detención de su ex pareja
La primera foto de Nico Vázquez y Dai Fernández juntos tras blanquear su relación. video
Farándula.

Nico Vázquez y Dai Fernández se muestran juntos tras blanquear el romance

El anuncio del jugador sorprendió a sus seguidores y al entorno mediático, que desde hacía días comentaban el distanciamiento entre el deportista y la artista rosarina. Su viaje reciente a Milán, donde se lo vio celebrando con amigos, había desatado teorías sobre una crisis, pero Yamal fue contundente al desmentirlas: “No le he sido infiel ni he estado con otra persona”.

Cuándo empezó el romance

La historia entre ambos se remonta a fines de agosto, cuando la cantante oficializó el romance con una publicación en su cuenta de Instagram. Desde entonces, la pareja se mostró cómplice en eventos públicos y partidos del club catalán. Incluso, el 21 de octubre, Nicki Nicole asistió al estadio para alentar a Yamal en el encuentro frente al Olympiacos, donde el futbolista marcó un gol en la victoria por 6-1.

Sin embargo, las apariciones conjuntas se volvieron cada vez menos frecuentes. Yamal explicó que la separación fue de común acuerdo y con “mucho respeto”. “Todo lo que se dice no tiene relación con nuestra realidad”, añadió, intentando poner punto final al revuelo mediático.

En lo más alto de su carrera futbolística

El jugador, de apenas 17 años, atraviesa un momento de pleno crecimiento profesional y, según medios españoles, acaba de adquirir una lujosa vivienda en Esplugues de Llobregat, la misma mansión donde vivieron Shakira y Gerard Piqué.

Con esta aclaración pública, Lamine Yamal busca cerrar una etapa personal marcada por la exposición y concentrarse en su futuro deportivo. Por su parte, Nicki Nicole continúa con su agenda musical internacional, sin pronunciarse aún sobre el tema.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cómo fue la emotiva vuelta de Lourdes Fernández a los escenarios tras la detención de su ex pareja

Nico Vázquez y Dai Fernández se muestran juntos tras blanquear el romance

Confirmaron los nominados de los premios ÍDOLO de streaming

¿Quién fue el segundo eliminado de Masterchef Celebrity en la noche del martes?

Furor por la serie de Moria Casán: se filtraron las primeras imágenes

Las más leídas

JuanArraya
Historias.

Del potrero de Cuyaya a San Pablo: la vida futbolera de Juan Arraya

Multitudinario banderazo de hinchas en apoyo a Gimnasia de Jujuy video
Pasión.

Hinchas de Gimnasia de Jujuy hicieron un banderazo histórico de apoyo al plantel

Lamine Yamal confirmó su ruptura con Nicki Nicole y aclaró los rumores sobre infidelidad
Separación.

Lamine Yamal confirmó su ruptura con Nicki Nicole y aclaró los rumores sobre infidelidad

Descubrió que aparecía junto a Diego Maradona en una foto y ahora pide ayuda para encontrarla.
Viral.

Descubrió que aparecía junto a Diego Maradona en una foto y ahora pide ayuda para encontrarla

Halloween en Jujuy. video
Celebración.

Mirá las mejores fotos y videos del festejo de Halloween en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel