Lamine Yamal confirmó su ruptura con Nicki Nicole y aclaró los rumores sobre infidelidad

El futbolista del Barcelona, Lamine Yamal, confirmó el fin de su relación con Nicki Nicole, luego de semanas de especulaciones en redes y medios del espectáculo. En una entrevista exclusiva con el programa D Corazón de RTVE, el joven jugador habló con franqueza y despejó cualquier rumor sobre una supuesta traición: “No fue por ninguna infidelidad. Simplemente decidimos separarnos”, aseguró.

El anuncio del jugador sorprendió a sus seguidores y al entorno mediático, que desde hacía días comentaban el distanciamiento entre el deportista y la artista rosarina. Su viaje reciente a Milán, donde se lo vio celebrando con amigos, había desatado teorías sobre una crisis, pero Yamal fue contundente al desmentirlas: “No le he sido infiel ni he estado con otra persona”.

Cuándo empezó el romance La historia entre ambos se remonta a fines de agosto, cuando la cantante oficializó el romance con una publicación en su cuenta de Instagram. Desde entonces, la pareja se mostró cómplice en eventos públicos y partidos del club catalán. Incluso, el 21 de octubre, Nicki Nicole asistió al estadio para alentar a Yamal en el encuentro frente al Olympiacos, donde el futbolista marcó un gol en la victoria por 6-1.

Sin embargo, las apariciones conjuntas se volvieron cada vez menos frecuentes. Yamal explicó que la separación fue de común acuerdo y con “mucho respeto”. “Todo lo que se dice no tiene relación con nuestra realidad”, añadió, intentando poner punto final al revuelo mediático.

En lo más alto de su carrera futbolística El jugador, de apenas 17 años, atraviesa un momento de pleno crecimiento profesional y, según medios españoles, acaba de adquirir una lujosa vivienda en Esplugues de Llobregat, la misma mansión donde vivieron Shakira y Gerard Piqué. Con esta aclaración pública, Lamine Yamal busca cerrar una etapa personal marcada por la exposición y concentrarse en su futuro deportivo. Por su parte, Nicki Nicole continúa con su agenda musical internacional, sin pronunciarse aún sobre el tema.

