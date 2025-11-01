Descubrió que aparecía junto a Diego Maradona en una foto y ahora pide ayuda para encontrarla.
Pablo Viti, creador de contenido de 37 años originario de Mar del Plata, logró recuperar una foto inédita que lo muestra de niño junto a Diego Maradona, reavivando así una historia familiar marcada por la promesa de su padre y la colaboración en redes digitales.
Este hallazgo, motivado por el deseo de recuperar un recuerdo perdido durante treinta años, refleja la importancia de los gestos y recuerdos de la infancia. La investigación comenzó a raíz de un diálogo entre Pablo y su padre. “Mi viejo antes de fallecer me dice: ‘Tenés una foto con Maradona’”, contó Pablo a través de su cuenta de TikTok (@viti.pablo).
Cómo se enteró que tenía una foto con Diego Maradona
El hallazgo inicial lo llenó de alegría, pero también lo enfrentó a la incertidumbre, ya que su padre no conservaba la imagen. “Fue hace 30 años, un fotógrafo te la sacó, lo perdí y no lo encontré más”, recordó Pablo. Sin embargo, su padre lo tranquilizó: “Quedate tranquilo, que una foto con Maradona no se tira”.
La única pista tangible era un diario antiguo que confirmaba la visita del astro a Mar del Plata, aunque en las fotos publicadas la familia no aparecía. Solo existía una imagen con Ricky Maravilla; del encuentro con Maradona, ningún registro.
Un pedido de ayuda por redes sociales
Tras el fallecimiento de su padre, Pablo expandió la búsqueda más allá del entorno familiar. Amigos, conocidos y personas vinculadas a medios locales colaboraron, incluyendo a Clara y su hermana Belén, quien había trabajado en un diario junto a Juan, el fotógrafo.
La difusión en redes sociales jugó un papel fundamental para mantener viva la esperanza. Pablo continuó con su rutina diaria, sin sospechar que el hallazgo estaba a punto de suceder.
El final resultó completamente inesperado. “Yo ese día me iba a jugar al fútbol. Cuando vuelvo, encuentro el celular lleno de notificaciones y estaba la foto con Maradona. Yo no podía creer”, relató Pablo.
La imagen confirmó la historia: Pablo de niño, con un dedo en la boca, junto a su hermana y a Diego Maradona. Al fondo, su padre sonreía. La escena capturada superó todas las expectativas y trajo al presente un instante perdido durante décadas.
La fotografía, tomada el 6 de enero de 1992 en Mar del Plata, retrata un encuentro fortuito de la familia de Pablo con Maradona en la ciudad. Además de ellos, se observan un niño y una niña no identificados.
“Acá hay un chico y una chica que tampoco saben que tienen una foto con Maradona, así que si sos familiar o te reconocés en la foto, avísame y te mando la...”, invitó el tiktoker, quien además logró recuperar los negativos gracias a la ayuda de una joven colaboradora.
Más allá del valor sentimental de la fotografía, la experiencia dejó en Pablo una reflexión sobre la relevancia de los recuerdos y cómo los gestos durante la infancia dejan huellas duraderas. Al revivir la escena y pensar en su padre y en Maradona, destacó que los actos de cariño y generosidad hacia los niños permanecen en la memoria familiar y generan marcas imborrables.