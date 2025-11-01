Descubrió que aparecía junto a Diego Maradona en una foto y ahora pide ayuda para encontrarla.

Pablo Viti , creador de contenido de 37 años originario de Mar del Plata , logró recuperar una foto inédita que lo muestra de niño junto a Diego Maradona , reavivando así una historia familiar marcada por la promesa de su padre y la colaboración en redes digitales .

Este hallazgo, motivado por el deseo de recuperar un recuerdo perdido durante treinta años , refleja la importancia de los gestos y recuerdos de la infancia . La investigación comenzó a raíz de un diálogo entre Pablo y su padre . “ Mi viejo antes de fallecer me dice: ‘Tenés una foto con Maradona’”, contó Pablo a través de su cuenta de TikTok (@viti.pablo) .

El hallazgo inicial lo llenó de alegría , pero también lo enfrentó a la incertidumbre , ya que su padre no conservaba la imagen. “Fue hace 30 años, un fotógrafo te la sacó, lo perdí y no lo encontré más” , recordó Pablo. Sin embargo, su padre lo tranquilizó: “Quedate tranquilo, que una foto con Maradona no se tira”.

La única pista tangible era un diario antiguo que confirmaba la visita del astro a Mar del Plata , aunque en las fotos publicadas la familia no aparecía. Solo existía una imagen con Ricky Maravilla ; del encuentro con Maradona , ningún registro.

La imagen muestra a Pablo niño, su hermana y Diego Maradona, con la presencia sonriente de su padre al fondo.

Un pedido de ayuda por redes sociales

Tras el fallecimiento de su padre, Pablo expandió la búsqueda más allá del entorno familiar. Amigos, conocidos y personas vinculadas a medios locales colaboraron, incluyendo a Clara y su hermana Belén, quien había trabajado en un diario junto a Juan, el fotógrafo.

La difusión en redes sociales jugó un papel fundamental para mantener viva la esperanza. Pablo continuó con su rutina diaria, sin sospechar que el hallazgo estaba a punto de suceder.

El final resultó completamente inesperado. “Yo ese día me iba a jugar al fútbol. Cuando vuelvo, encuentro el celular lleno de notificaciones y estaba la foto con Maradona. Yo no podía creer”, relató Pablo.

Se enteró de que aparecía en una foto con Maradona y después de 30 años movilizó a las redes para que lo ayuden a encontrarla.

La imagen confirmó la historia: Pablo de niño, con un dedo en la boca, junto a su hermana y a Diego Maradona. Al fondo, su padre sonreía. La escena capturada superó todas las expectativas y trajo al presente un instante perdido durante décadas.

La fotografía, tomada el 6 de enero de 1992 en Mar del Plata, retrata un encuentro fortuito de la familia de Pablo con Maradona en la ciudad. Además de ellos, se observan un niño y una niña no identificados.

“Acá hay un chico y una chica que tampoco saben que tienen una foto con Maradona, así que si sos familiar o te reconocés en la foto, avísame y te mando la...”, invitó el tiktoker, quien además logró recuperar los negativos gracias a la ayuda de una joven colaboradora.

Más allá del valor sentimental de la fotografía, la experiencia dejó en Pablo una reflexión sobre la relevancia de los recuerdos y cómo los gestos durante la infancia dejan huellas duraderas. Al revivir la escena y pensar en su padre y en Maradona, destacó que los actos de cariño y generosidad hacia los niños permanecen en la memoria familiar y generan marcas imborrables.