EN VIVO: seguí el minuto a minuto del segundo juicio por la muerte de Diego Maradona

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Luque apuntó contra la familia Maradona en su declaración: "No querían que yo lo tocara"

En su declaración, el neurocirujano Leopoldo Luque apuntó contra la familia Maradona en relación al tratamiento que llevaba el exfutbolista. "Él me trataba bien, pero muchas veces me trataba con distancia. A Stinfale le dijo que quería que yo lo opere. Me pareció rara la situación, pero no le insistí. La familia no quería que yo lo tocara".

"El único momento donde yo podía intervenir como médico, usar mi conocimiento que con mucho esfuerzo logré, no me lo permitieron", sumó.

En esta línea, dijo que tanto la clínica como la familia querían que Diego Maradona continúe el tratamiento de manera domiciliaria. "El único que no quería que se vaya a su casa era yo. Porque pensaba que podía volver a tomar. Quería que esté la mayor cantidad de tiempo ahí (en la clínica)".

Y continuó: "Una opción era la internación domiciliaria, otra era llevarlo a un centro de rehabilitación. La tercera era internarlo contra su voluntad en un neuropsiquiátrico, pero eso va contra la ley de salud mental".

A su vez, argumentó ciertos aspectos de los chats que se expusieron en la audiencia: "Cuando digo en los mensajes que era mejor que vayan los psiquiatras a verlo, lo ratifico, porque son los únicos que podían intervenir en una internación involuntaria. (...) Cuando se da la circunstancia de que le digo a Maxi (Pomargo) que le voy a comer la cabeza es mentira, lo dije sí, pero le seguía la corriente en todo".

"Las hijas dejaron bien en claro que no querían internarlo contra su voluntad. Cuando digo que Jana es una pel..., lo dije porque la única opción viable era la internación domiciliaria. Diego no quería ir a un centro de rehabilitación", "Yo soy neurocirujano, no soy clínico, no soy psiquiatra, ni psicólogo, lo que generé es un vínculo y una relación. Yo dejé mi función explícita. Nunca oculté mi función", agregó en su relato.

“Yo lo amaba, era mi ídolo y era mi amigo, así lo sentía yo”, definió Luque su vínculo con Diego Maradona

El neurocirujano contó que en pandemia lo vio desmejorar a Diego: “No podía salir de su casa, tenía problemas sentimentales, familiares; lo empecé a ver mal. Triste. Tomaba alcohol. Yo intentaba ayudarlo, que hiciera tratamiento psiquiátrico. Me empezó a rechazar a mí, iba y no me recibía”, dijo.

Según el relato del imputado, Luque, de todas formas, se acercaba a él porque se preocupaba. “Era mi amigo”, recordó con la voz entrecortada.

Luego recordó el día del cumpleaños número 60 de Maradona, su festejo en la cancha de Gimnasia —donde dijo que no lo vio bien— y el descubrimiento del hematoma subdural en su cabeza diagnosticado horas después, que derivó en una cirugía. “La admiración que siento por él no se va a ir nunca, ni bajo estas circunstancias”, dijo nuevamente quebrado.