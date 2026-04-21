martes 21 de abril de 2026
21 de abril de 2026 - 11:22
en vivo Sociedad.

EN VIVO: seguí el minuto a minuto del segundo juicio por la muerte de Diego Maradona

Comenzó un nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona tras la anulación del anterior. Con un tribunal renovado, las audiencias serán martes y jueves.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Leopoldo Luque llegó a las audiencias con custodia policial (Fotografía: RSFotos)

Leopoldo Luque llegó a las audiencias con custodia policial (Fotografía: RSFotos)

EN VIVO

En este nuevo debate serán juzgados siete de los ocho profesionales de la salud que llegaron imputados a juicio por la atención brindada a Maradona antes de su muerte. Todos enfrentan cargos por homicidio simple con dolo eventual.

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Pidieron que no declaren las hijas de Maradona y estalló la tensión en el juicio

Uno de los abogados de la psiquiatra Agustina Cosachov pidió que no declaren los hijos de Diego Maradona en el juicio, al sostener que, por su rol en el entorno del exfutbolista, podrían autoincriminarse y no estarían en condiciones de declarar bajo juramento de decir verdad. El planteo generó un fuerte rechazo dentro de la sala por el peso que tienen esos testimonios en la reconstrucción de los últimos días de Diego.

La defensa de Cosachov también advirtió que, si declara Gianinna Maradona, la fiscalía podría incurrir en una situación vinculada a la ley de salud mental. Frente a eso, los fiscales respondieron con dureza y acusaron a la contraparte de intentar frenar una prueba clave para el avance del proceso.

La reacción más fuerte fue la de Fernando Burlando, abogado de Dalma y Gianinna, quien calificó el planteo como gravísimo y aseguró que nunca se había escuchado algo “tan agresivo para la dignidad de una persona ni para con una víctima”. Así, el debate volvió a tensarse en una audiencia marcada por los cruces y la pelea por los testimonios más sensibles.

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Luque volvió a hablar y redobló su defensa en el juicio por Maradona

Leopoldo Luque pidió declarar nuevamente en el juicio por la muerte de Diego Maradona para responder a un mensaje de voz que se reprodujo en la audiencia y, según dijo, había sido sacado de contexto. Aunque los jueces le permitieron hablar por tratarse de un derecho del imputado, le advirtieron que sus intervenciones no pueden repetirse de forma sistemática para no entorpecer el desarrollo del debate.

En su exposición, Luque defendió su vínculo con Maradona, remarcó que además de médico era su amigo y aseguró que actuó siempre “en pos del beneficio del paciente”. También criticó a la fiscalía, afirmó que fue “mal interpretado” y sostuvo que Diego atravesaba períodos buenos y malos, propios de una persona con problemas de consumo.

Además, señaló que Maradona seguía tomando alcohol, pero que estaba consciente de sus decisiones, por lo que debían respetar su autonomía. Con ese planteo, Luque buscó reforzar su postura de que el contexto clínico era complejo y que su actuación no puede analizarse de manera aislada.

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Quiénes declaran en la segunda audiencia del juicio por la muerte de Diego Maradona

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona avanza este martes con una audiencia clave en San Isidro. Se trata de la tercera audiencia del segundo juicio oral, luego de la reapertura del proceso tras la anulación del primer debate por el escándalo vinculado al documental de la ex jueza Julieta Makintach. El nuevo juicio comenzó el 14 de abril y retomó la etapa oral desde cero.

Quiénes declaran hoy

Hoy declaran Gianinna Maradona, el comisario Lucas Farías, Lucas Rodrigo Borge y Cristian Méndez, en una audiencia importante porque pueden aportar datos clave sobre los últimos días de Diego y cómo fue hallado el cuerpo.

Qué pasa con Leopoldo Luque

En paralelo, Leopoldo Luque vuelve a estar en el centro de la escena porque su defensa analiza pedir careos para contradecir testimonios, aunque hasta ahora no está confirmado que se hagan en esta misma jornada.

Nota completa: Todojujuy

La hija del Diez declaró este martes ante los jueces del TOC Nº3 de San Isidro.
Hoy declaran Gianinna Maradona

Hoy declaran Gianinna Maradona

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Tercera audiencia en el nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona

El juicio por la muerte de Diego Maradona se reanuda este martes con una audiencia clave. Después de la fallida declaración de Gianinna, la hija más chica del Diez esta vez sí se sentará en el estrado para responder preguntas sobre qué ocurrió días antes del fallecimiento de su papá.

Diego, que había sido externado de la Clínica Olivos tras una cirugía por un hematoma subdural, estaba al cuidado de un equipo médico en una casa alquilada en el barrio cerrado San Andrés, de Tigre. Pero todo se complicó y, según sostienen la fiscalía y la querella, no había aparatología para tratar a un paciente que había sido recientemente operado.

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Los imputados por la muerte de Maradona, uno por uno

En ese nuevo juicio por la muerte de Maradona, siete profesionales de la salud están acusados de “homicidio simple con dolo eventual”, delito que prevé penas de entre 8 y 25 años. Por otra lado, la enfermera tendrá un juicio por jurado.

  • Leopoldo Luque: neurocirujano y médico de cabecera. Es uno de los principales señalados por la acusación.
  • Agustina Cosachov: responsable del tratamiento psiquiátrico durante la última etapa.
  • Carlos Díaz: especialista en adicciones que integraba el equipo tratante.
  • Nancy Forlini: jefa de cuidados domiciliarios de la prepaga Swiss Medical.
  • Mariano Perroni: responsable del equipo de enfermeros.
  • Pedro Di Spagna: supervisaba la evolución general del paciente.
  • Ricardo Almirón: integraba el equipo de asistencia diaria.

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Martes 21 de abril será la tercera audiencia

La tercera audiencia del nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona está programada para el martes 21 de abril de 2026, a las 10:00 horas, en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro.

El proceso se desarrolla con dos audiencias semanales (martes y jueves) tras el inicio el 14 de abril de 2026.

Detalles del caso:

  • Se juzga a siete profesionales de la salud por "homicidio simple con dolo eventual".
  • En las primeras jornadas declararon testigos clave, incluyendo a Leopoldo Luque y familiares, enfocándose en los últimos días de Maradona.
  • El foco principal está en el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov.

El debate busca determinar responsabilidades en el deceso ocurrido el 25 de noviembre de 2020.

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“¿Lo mató la negligencia médica?“: el artículo de Wall Street Journal

El nuevo juicio para determinar las responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona tuvo una amplia cobertura en el diario de Estados Unidos Wall Street Journal (WSJ). ¿La negligencia médica mató al héroe del fútbol?“, se preguntó el medio para encabezar un artículo que lleva la firma del periodista Ryan Dubé.

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Luque apuntó contra la familia Maradona en su declaración: "No querían que yo lo tocara"

En su declaración, el neurocirujano Leopoldo Luque apuntó contra la familia Maradona en relación al tratamiento que llevaba el exfutbolista. "Él me trataba bien, pero muchas veces me trataba con distancia. A Stinfale le dijo que quería que yo lo opere. Me pareció rara la situación, pero no le insistí. La familia no quería que yo lo tocara".

"El único momento donde yo podía intervenir como médico, usar mi conocimiento que con mucho esfuerzo logré, no me lo permitieron", sumó.

En esta línea, dijo que tanto la clínica como la familia querían que Diego Maradona continúe el tratamiento de manera domiciliaria. "El único que no quería que se vaya a su casa era yo. Porque pensaba que podía volver a tomar. Quería que esté la mayor cantidad de tiempo ahí (en la clínica)".

Y continuó: "Una opción era la internación domiciliaria, otra era llevarlo a un centro de rehabilitación. La tercera era internarlo contra su voluntad en un neuropsiquiátrico, pero eso va contra la ley de salud mental".

A su vez, argumentó ciertos aspectos de los chats que se expusieron en la audiencia: "Cuando digo en los mensajes que era mejor que vayan los psiquiatras a verlo, lo ratifico, porque son los únicos que podían intervenir en una internación involuntaria. (...) Cuando se da la circunstancia de que le digo a Maxi (Pomargo) que le voy a comer la cabeza es mentira, lo dije sí, pero le seguía la corriente en todo".

"Las hijas dejaron bien en claro que no querían internarlo contra su voluntad. Cuando digo que Jana es una pel..., lo dije porque la única opción viable era la internación domiciliaria. Diego no quería ir a un centro de rehabilitación", "Yo soy neurocirujano, no soy clínico, no soy psiquiatra, ni psicólogo, lo que generé es un vínculo y una relación. Yo dejé mi función explícita. Nunca oculté mi función", agregó en su relato.

“Yo lo amaba, era mi ídolo y era mi amigo, así lo sentía yo”, definió Luque su vínculo con Diego Maradona

El neurocirujano contó que en pandemia lo vio desmejorar a Diego: “No podía salir de su casa, tenía problemas sentimentales, familiares; lo empecé a ver mal. Triste. Tomaba alcohol. Yo intentaba ayudarlo, que hiciera tratamiento psiquiátrico. Me empezó a rechazar a mí, iba y no me recibía”, dijo.

Según el relato del imputado, Luque, de todas formas, se acercaba a él porque se preocupaba. “Era mi amigo”, recordó con la voz entrecortada.

Luego recordó el día del cumpleaños número 60 de Maradona, su festejo en la cancha de Gimnasia —donde dijo que no lo vio bien— y el descubrimiento del hematoma subdural en su cabeza diagnosticado horas después, que derivó en una cirugía. “La admiración que siento por él no se va a ir nunca, ni bajo estas circunstancias”, dijo nuevamente quebrado.

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"Soy inocente y lamento mucho la muerte de Maradona"

El neurocirujano, Leopoldo Luque, uno de los siete imputados en el caso, pidió ampliar su indagatoria al comienzo de la audiencia y generó malestar en la acusación. Comenzó a hablar ante el tribunal a las 12:15 del mediodía. En consecuencia, se cancelaron los testimonios de Gianinna Maradona, el médico y el policía citados para hoy

"El primer diagnóstico de la muerte arrojó que fue insuficiencia cardíaca crónica, que se agudizó por falta de tratamiento, según la pericia oficial", señaló.

"Soy inocente y lamento mucho la muerte de Maradona" "Soy inocente y lamento mucho la muerte de Maradona"

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Suspendieron el testimonio de Gianinna Maradona, un médico y un policía

La jornada comenzó con un pedido de la defensa de Leopoldo Luque, principal imputado en la causa, para incorporar nueva prueba al debate. El defensor propuso sumar declaraciones realizadas en televisión, lo que motivó un breve cuarto intermedio durante el cual el tribunal deliberó sobre la pertinencia de incluir este material en el expediente. Finalmente, los jueces rechazaron la solicitud, argumentando que “los dichos en la televisión son extrajudiciales” y, por tanto, no pueden ser incorporados como prueba válida.

La decisión de permitir la ampliación de la indagatoria de Luque tuvo efectos inmediatos en la dinámica de la audiencia. El Ministerio Público Fiscal solicitó un receso, aduciendo la necesidad de cancelar los testigos citados para esa mañana y preparar un interrogatorio adecuado para el acusado. Como consecuencia directa, se suspendió la declaración de Gianinna Maradona, quien estaba convocada para prestar testimonio ese mismo día. Tampoco se tomó la declaración del médico Juan Carlos Pinto y el comisario Lucas Farías, citados para la jornada, alterando el cronograma previsto.

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El exabrupto de Gianinna Maradona tras cancelarse su declaración en el juicio por la muerte de su padre

El exabrupto de Gianinna Maradona tras cancelarse su declaración en el juicio por la muerte de su padre

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Burlando habló en la previa de la nueva audiencia

Minutos antes del comienzo de la segunda audiencia del juicio por la muerte de Diego Maradona, el abogado de Dalma y Gianinna, Fernando Burlando, habló con la prensa.

"Las 12 horas de agonía están demostradas porque el corazón de Diego, en su ventrículo, tenía coágulos", expresó. "Las 12 horas de agonía están demostradas porque el corazón de Diego, en su ventrículo, tenía coágulos", expresó.

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Quiénes declaran hoy en el juicio por la muerte de Maradona

En esta segunda audiencia será el turno de Giannina Maradona y Juan Carlos Pinto, médico de la empresa +Vida, que certificó el fallecimiento de exfutbolista y realizó maniobras de reanimación.

También declarará un policía de la Bonaerense que participó del operativo el día de la muerte de Maradona en el country de Tigre.

Gianina maradona
El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona volvió a empezar desde cero y este jueves tendrá su segunda audiencia, en los Tribunales de San Isidro, con el foco puesto en el inicio de las declaraciones testimoniales.

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona volvió a empezar desde cero y este jueves tendrá su segunda audiencia, en los Tribunales de San Isidro, con el foco puesto en el inicio de las declaraciones testimoniales.

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Juicio por la muerte de Diego Maradona: primera audiencia

Terminó la primera audiencia del juicio por la muerte de Diego Maradona. El tribunal fijó nuevas pautas para testigos y se pasó a un cuarto intermedio hasta el jueves.

Diego Armando Maradona fue asesinado el 25 de noviembre de 2020 en una casa del barrio San Andrés, en Benavídez, Tigre. Sí, asesinado”, dijo Fernando Burlando que representa a Dalma y Gianinna Maradona, y expuso sus lineamientos de apertura ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7.

“Para hacer esa tarea, se convocó a un equipo de salud para hacerlo de una manera silenciosa, gradual, pero igualmente cruel. El 25 de noviembre se concretó lo que fue planeado como un crimen perfecto", aseveró ante los magistrados.

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Cuántos testigos habrá y cuántas audiencias se estiman en el nuevo juicio

La fiscalía llega al juicio con una lista de 127 testigos, aunque otras coberturas también lo presentan como un proceso con más de 90 testigos, según las depuraciones y reorganizaciones de la prueba previstas para el nuevo debate. Lo concreto es que será un juicio extenso, con decenas de declaraciones de policías, peritos, familiares, médicos y personas vinculadas a la internación domiciliaria del exfutbolista.

Todavía no trascendió un cronograma cerrado con todas las fechas de cada declaración, pero por el volumen de testigos se estima que el juicio demandará múltiples audiencias a lo largo de varias semanas. Además, ninguna de las declaraciones del proceso anulado tendrá validez automática, por lo que la prueba testimonial deberá volver a producirse.

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Quiénes son los imputados

Los siete acusados que estarán en este juicio son:

  • Leopoldo Luque, neurocirujano
  • Agustina Cosachov, psiquiatra
  • Carlos Díaz, psicólogo
  • Ricardo Almirón, enfermero
  • Mariano Perroni, coordinador de enfermeros
  • Pedro Di Spagna, médico clínico
  • Nancy Forlini, coordinadora médica de Swiss Medical

La octava imputada de la causa, la enfermera Dahiana Gisela Madrid, no formará parte de este debate porque afronta un proceso aparte bajo la modalidad de juicio por jurados.

Caso maradona
Imputados en la causa Diego Maradona: Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, su jefe Mariano Perroni, el médico clínico Pedro Di Spagna y la coordinadora de la prepaga Nancy Forlini

Imputados en la causa Diego Maradona: Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, su jefe Mariano Perroni, el médico clínico Pedro Di Spagna y la coordinadora de la prepaga Nancy Forlini

Nota completa en Todojujuy: Hoy arranca el segundo juicio por la muerte de Diego Maradona: imputados y cómo será

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