EN VIVO: seguí el minuto a minuto del segundo juicio por la muerte de Diego Maradona

El nuevo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona comenzó el pasado martes 14 de abril en los tribunales de San Isidro, luego de la nulidad del debate anterior en 2025 por el escándalo judicial que involucró a la jueza Julieta Makintach. El proceso se desarrollará en el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro.
Pidieron que no declaren las hijas de Maradona y estalló la tensión en el juicio
Uno de los abogados de la psiquiatra Agustina Cosachov pidió que no declaren los hijos de Diego Maradona en el juicio, al sostener que, por su rol en el entorno del exfutbolista, podrían autoincriminarse y no estarían en condiciones de declarar bajo juramento de decir verdad. El planteo generó un fuerte rechazo dentro de la sala por el peso que tienen esos testimonios en la reconstrucción de los últimos días de Diego.
La defensa de Cosachov también advirtió que, si declara Gianinna Maradona, la fiscalía podría incurrir en una situación vinculada a la ley de salud mental. Frente a eso, los fiscales respondieron con dureza y acusaron a la contraparte de intentar frenar una prueba clave para el avance del proceso.
La reacción más fuerte fue la de Fernando Burlando, abogado de Dalma y Gianinna, quien calificó el planteo como gravísimo y aseguró que nunca se había escuchado algo “tan agresivo para la dignidad de una persona ni para con una víctima”. Así, el debate volvió a tensarse en una audiencia marcada por los cruces y la pelea por los testimonios más sensibles.