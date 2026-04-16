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16 de abril de 2026 - 12:31
País.

Juicio por Maradona: Luque pidió declarar y suspendieron el testimonio de Giannina

El neurocirujano, Leopoldo Luque pidió ampliar su indagatoria de forma repentina. Se postergaron las declaraciones de Gianinna Maradona, un médico y un policía.

Por  Judith Girón
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El pedido fue realizado por su defensa al inicio de la jornada y generó fuertes cruces entre las partes. Desde la acusación manifestaron su malestar al considerar que se alteró el orden previsto, ya que estaban citados a declarar Gianinna Maradona, un médico y un efectivo policial.

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Juicio por Maradona: suspendieron el testimonio de Giannina

Juicio por Maradona: suspendieron el testimonio de Giannina

Finalmente, el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 resolvió hacer lugar al planteo del imputado, al entender que se trata de un derecho declarar en cualquier momento del proceso. No obstante, los jueces solicitaron a la defensa que en adelante se respete la organización de las audiencias.

Ante esta situación, el Ministerio Público Fiscal pidió un cuarto intermedio para reorganizar la jornada y preparar el interrogatorio. Como consecuencia, quedaron suspendidos todos los testimonios previstos para este jueves, incluida la declaración de la hija del exfutbolista.

Desde la defensa, el abogado Francisco Oneto adelantó que Luque no responderá preguntas en esta instancia: “Es su derecho declarar cuando quiera, no tiene que haber un turno. A medida que avance el debate podría responder”, señaló.

La declaración de Luque está prevista para después del receso, alrededor de las 12 del mediodía.

El juicio investiga la muerte de Maradona y tiene a siete profesionales de la salud imputados por “homicidio simple con dolo eventual”. En la primera audiencia, la fiscalía sostuvo que el exjugador fue “abandonado a su suerte” durante su internación domiciliaria y que existieron graves omisiones en su atención médica.

El pedido del abogado de Luque:

“Anoche vi A Dos Voces, se profirieron dichos manifiestamente útiles que deben ser incorporados como pruebas. Uno dijo que Luque no tenía ningún tipo de poder sobre Maradona, otra afirmó que se busca avanzar contra otra persona”, señaló Oneto.

“Solicito que se recepcione y libre oficio a la producción del programa para que acompañe el tape o ingresar al Youtube y acreditarlo por secretaría del tribunal. Entiendo que este tipo de prueba documental es admisible a este tipo de juicio, más allá de que sea extrajudicial”, agregó.

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