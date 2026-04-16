Ola de amenazas en escuelas de todo el país

Amenazas en escuelas - El mensaje que apareció en la escuela 26 de Villa Elisa, La Plata

Sospechan sobre un vínculo entre estas acciones y un reto viral de la plataforma TikTok.

Las amenazas de tiroteos en escuelas generaron preocupación en distintos puntos del país durante la jornada del miércoles 15 de abril. En varias instituciones aparecieron mensajes intimidatorios en baños y paredes con frases como “Mañana tiroteo” , lo que obligó a activar protocolos de seguridad y dar intervención a la Justicia.

Jujuy. "El protocolo se activó en todas las escuelas de Jujuy por amenazas de tiroteos"

En Jujuy, una situación de estas características fue detectada en la Escuela Técnica Herminio Arrieta. S egún comunicó la institución a las familias, el hecho fue abordado de inmediato y estaría vinculado a desafíos virales que circulan en redes sociales. El establecimiento activó los protocolos correspondientes y pidió acompañamiento a las familias, especialmente en la revisión de mochilas antes del ingreso.

Más de diez instituciones en seis provincias reportaron mensajes intimidatorios en baños y paredes durante las últimas 72 horas. Ante el "efecto cascada", las autoridades activaron protocolos de seguridad, reforzaron la presencia policial y pusieron el foco en subculturas digitales que promueven la violencia escolar.

Hubo mensajes de este tipo en colegios de la ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Mendoza, Chubut y Neuquén. La hipótesis principal que analizan investigadores y autoridades educativas es que exista un patrón repetido vinculado a un reto viral difundido en redes sociales, aunque eso todavía no fue confirmado oficialmente en todos los casos.

En Tucumán las amenazas aparecieron, entre otros lugares, en el Colegio Guillermina y en el colegio San Francisco. Allí se notificó a la fiscalía, se dispuso presencia policial en los establecimientos y las clases continuaron con normalidad mientras avanzaba la investigación.

En Córdoba, por ejemplo, una amenaza hallada en una escuela de La Falda derivó en la intervención de la Brigada de Investigaciones, controles en el edificio, consigna policial permanente y actuación de la Fiscalía de Cosquín.

En La Plata, en tanto, también se encontraron pintadas y se convocó a inspectores y equipos profesionales de acompañamiento educativo para trabajar con la comunidad escolar.

En la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno porteño informó que activó protocolos de resguardo, suspendió clases en algunos casos, revisó cámaras de seguridad para identificar a los responsables y envió especialistas para acompañar a las escuelas afectadas. También reforzó la supervisión interna y pidió a las familias que conversen con los estudiantes sobre la importancia de informar de inmediato cualquier amenaza o comentario sospechoso.

Amenaza en escuela El mensaje que se vio en la Escuela Técnica de Goya

Qué hacen los directivos y las fuerzas de seguridad

Frente a este tipo de mensajes, el procedimiento que se repite en distintas provincias incluye aviso inmediato a directivos, denuncia ante la Policía o la fiscalía, inspección del edificio, análisis de cámaras de seguridad y contacto con las familias. En varios casos también se resolvió mantener presencia policial en los accesos para llevar tranquilidad y prevenir situaciones de riesgo.

En paralelo, las escuelas comenzaron a abrir espacios de diálogo con los estudiantes para trabajar temas de convivencia, violencia escolar, uso responsable de redes sociales y consecuencias de este tipo de acciones. En la Ciudad de Buenos Aires, además, las autoridades señalaron que cuentan con protocolos específicos para acoso escolar, violencia digital y detección de armas dentro del ámbito educativo.

Por ahora, la investigación busca determinar si detrás de estas amenazas existe una coordinación entre distintos casos o si se trata de imitaciones surgidas por el efecto de viralización. Lo que sí quedó claro es que los mensajes encendieron una alerta nacional y obligaron a reforzar controles y medidas preventivas en numerosas comunidades educativas.

amenaza en escuela Amenazas en escuelas - El mensaje que apareció en la escuela 26 de Villa Elisa, La Plata

Mediante un decreto, Tucumán endureció las sanciones

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, firmó una resolución para endurecer los controles y castigar con severidad a quienes alteraron el orden público en los colegios. El decreto ratificó las instrucciones a la Policía para prevenir hechos de violencia y garantizar la seguridad tanto dentro como fuera de los edificios educativos. Esta decisión política buscó frenar de raíz las amenazas que afectaron el normal desarrollo de las clases en la capital tucumana durante los últimos días.

La normativa estableció que las autoridades de las instituciones privadas podrán perder los subsidios estatales si incumplen su responsabilidad de cuidar y preservar a los alumnos. Además, el Ministerio de Educación quedó facultado para expulsar del sistema escolar a los estudiantes que incurrieron en este tipo de conductas intimidatorias.

Finalmente, el decreto trasladó la responsabilidad legal a los padres y tutores, quienes deberán responder por las acciones de los menores a su cargo. En casos de extrema gravedad, la Justicia podrá disponer el traslado de los alumnos involucrados al Instituto Brochero de Benjamín Paz. Con estas medidas, Tucumán se convirtió en la primera provincia en aplicar un régimen de sanciones directas para intentar contener la ola de amenazas.