lunes 13 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de abril de 2026 - 12:52
País.

Amenaza en una escuela de Rosario: activaron el protocolo y suspendieron las clases

En una escuela de Rosario hallaron un encendedor con forma de granada junto a una nota con amenazas.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
image

La escuela N° 1.210 Luis Rullan, ubicada en la zona norte de Rosario, tuvo un comienzo de semana marcado por un fuerte operativo de seguridad después de que apareciera un supuesto artefacto explosivo junto a una nota con un mensaje narco. El hallazgo se produjo este lunes por la mañana y obligó a suspender las clases del turno mañana mientras se activaba el protocolo.

Lee además
Otro caso de violencia.
País.

Un alumno amenazó a sus excompañeros en La Matanza: vinculan el caso con el de Santa Fe
Amenaza de bomba en el aeropuerto de Jujuy: dos hombres demorados video
Jujuy.

Amenaza de bomba en el Aeropuerto de Jujuy: dos hombres demorados

El objeto encontrado finalmente no era una bomba: de acuerdo con el Ministerio de Seguridad de Santa Fe, se trataba de un encendedor catalítico con forma de granada. Junto a ese elemento apareció un papel con amenazas dirigidas a Marcelo “Frentudo” Fernández y Axel “Gordo” González, dos hombres vinculados a investigaciones por narcomenudeo en esa zona de Rosario.

Operativo en la escuela y trasfondo narco

Tras el hallazgo, la zona fue perimetrada por personal policial y de Gendarmería Nacional hasta la llegada de la brigada de Explosivos de la Unidad Regional II. El establecimiento está en las inmediaciones de Pasaje San Telmo y Calle 1350, en un sector atravesado por disputas ligadas al microtráfico.

El papel y el elemento fueron hallados pasadas las 7 de este lunes en el edificio escolar, situado en las inmediaciones de Pasaje San Telmo Por ese motivo, personal policial y de Gendarmería Nacional perimetraron la escena hasta la espera de la brigada de Explosivos de la Unidad Regional II, ya que se había activado el protocolo. Al mismo tiempo, se suspendieron las clases del turno mañana.

Según el Ministerio de Seguridad de Santa Fe, el artefacto finalmente era un encendedor catalítico con forma de granada. En tanto, la nota que se dejó junto a él tenía un texto en el que se amenazaba a Marcelo “Frentudo” Fernández y Axel “Gordo” González, detenidos por narcomenudeo en el distrito norte de Rosario.

La amenaza apareció pocos días después de la captura de Axel González en Villa Mugueta, donde fue localizado mientras intentaba mantenerse oculto. Fernández, en tanto, ya había sido detenido a fines de 2024 en una causa por venta minorista de drogas. La nota hallada en la escuela volvió a mostrar cómo los mensajes intimidatorios ligados al narco siguen impactando sobre espacios cotidianos del barrio, incluso establecimientos educativos.

Terror
Apareci&oacute; una amenaza narco frente a un canal de TV en Rosario. (archivo)

Apareció una amenaza narco frente a un canal de TV en Rosario. (archivo)

Casos de amenazas y jóvenes con armas en 2026

Tomando solo casos públicos y verificables que pude confirmar en medios nacionales y provinciales durante 2026, aparece al menos este registro mínimo de 4 episodios vinculados a amenazas escolares o jóvenes armados en Argentina. No es un relevamiento oficial exhaustivo, sino una lista de hechos concretos que sí pude comprobar:

  • Rosario, Santa Fe: amenaza en la escuela Luis Rullan con un falso explosivo (encendedor con forma de granada) y mensaje narco.
  • San Cristóbal, Santa Fe: un adolescente de 15 años ingresó a la escuela Mariano Moreno con una escopeta calibre 12/70 y disparó; hubo una víctima fatal y heridos.
  • Sunchales y otras localidades de Santa Fe: un adolescente de 16 años fue detenido por publicar amenazas de nuevos tiroteos escolares en redes; en la cobertura judicial también se mencionó el secuestro de un arma en el marco de la investigación.
  • Escuela Técnica Profesional N°279, Santa Fe: tras el ataque de San Cristóbal, al menos tres alumnos ingresaron armados al establecimiento, en otro episodio que quedó bajo investigación.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Un alumno amenazó a sus excompañeros en La Matanza: vinculan el caso con el de Santa Fe

Amenaza de bomba en el Aeropuerto de Jujuy: dos hombres demorados

Tuberculosis en Salta: advierten por síntomas que se confunden con gripe y COVID

Hallaron a una beba muerta en la Facultad de Arquitectura de La Plata y buscan establecer qué pasó

Las acreedoras de Manuel Adorni denuncian que les debe USD 70 mil más intereses

Lo que se lee ahora
alerta en el norte con pico de tormentas intensas el martes: que pasara en jujuy video
País.

Alerta en el norte con pico de tormentas intensas el martes: qué pasará en Jujuy

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

El caño, Termas de Reyes.
Policiales.

Una mujer desbarrancó durante un trekking en Termas de Reyes y murió

Crimen deljujeño Fernando Reyes: declararon culpable a los tres acusados
País.

Crimen del jujeño Fernando Reyes: declararon culpable a los tres acusados

Gimnasia de Jujuy.
Deportes.

Gimnasia de Jujuy lo dio vuelta, venció a Agropecuario y es puntero

Los Caños, Termas de Reyes.
Jujuy.

Advierten que el camino de los caños en Termas de Reyes está inhabilitado

Emiliano Entrizzi imputado.
Policiales.

Emiliano Endrizzi fue imputado por infundir temor público

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel