Amenaza en una escuela de Rosario: activaron el protocolo y suspendieron las clases

La escuela N° 1.210 Luis Rullan, ubicada en la zona norte de Rosario, tuvo un comienzo de semana marcado por un fuerte operativo de seguridad después de que apareciera un supuesto artefacto explosivo junto a una nota con un mensaje narco. El hallazgo se produjo este lunes por la mañana y obligó a suspender las clases del turno mañana mientras se activaba el protocolo.

El objeto encontrado finalmente no era una bomba: de acuerdo con el Ministerio de Seguridad de Santa Fe, se trataba de un encendedor catalítico con forma de granada. Junto a ese elemento apareció un papel con amenazas dirigidas a Marcelo “Frentudo” Fernández y Axel “Gordo” González, dos hombres vinculados a investigaciones por narcomenudeo en esa zona de Rosario.

Operativo en la escuela y trasfondo narco Tras el hallazgo, la zona fue perimetrada por personal policial y de Gendarmería Nacional hasta la llegada de la brigada de Explosivos de la Unidad Regional II. El establecimiento está en las inmediaciones de Pasaje San Telmo y Calle 1350, en un sector atravesado por disputas ligadas al microtráfico.

El papel y el elemento fueron hallados pasadas las 7 de este lunes en el edificio escolar, situado en las inmediaciones de Pasaje San Telmo Por ese motivo, personal policial y de Gendarmería Nacional perimetraron la escena hasta la espera de la brigada de Explosivos de la Unidad Regional II, ya que se había activado el protocolo. Al mismo tiempo, se suspendieron las clases del turno mañana.

Según el Ministerio de Seguridad de Santa Fe, el artefacto finalmente era un encendedor catalítico con forma de granada. En tanto, la nota que se dejó junto a él tenía un texto en el que se amenazaba a Marcelo “Frentudo” Fernández y Axel “Gordo” González, detenidos por narcomenudeo en el distrito norte de Rosario. La amenaza apareció pocos días después de la captura de Axel González en Villa Mugueta, donde fue localizado mientras intentaba mantenerse oculto. Fernández, en tanto, ya había sido detenido a fines de 2024 en una causa por venta minorista de drogas. La nota hallada en la escuela volvió a mostrar cómo los mensajes intimidatorios ligados al narco siguen impactando sobre espacios cotidianos del barrio, incluso establecimientos educativos. Terror Apareció una amenaza narco frente a un canal de TV en Rosario. (archivo) Twitter Casos de amenazas y jóvenes con armas en 2026 Tomando solo casos públicos y verificables que pude confirmar en medios nacionales y provinciales durante 2026, aparece al menos este registro mínimo de 4 episodios vinculados a amenazas escolares o jóvenes armados en Argentina. No es un relevamiento oficial exhaustivo, sino una lista de hechos concretos que sí pude comprobar: Rosario, Santa Fe : amenaza en la escuela Luis Rullan con un falso explosivo (encendedor con forma de granada) y mensaje narco.

: amenaza en la escuela Luis Rullan con un (encendedor con forma de granada) y mensaje narco. San Cristóbal, Santa Fe : un adolescente de 15 años ingresó a la escuela Mariano Moreno con una escopeta calibre 12/70 y disparó; hubo una víctima fatal y heridos.

: un adolescente de ingresó a la escuela Mariano Moreno con una y disparó; hubo una víctima fatal y heridos. Sunchales y otras localidades de Santa Fe : un adolescente de 16 años fue detenido por publicar amenazas de nuevos tiroteos escolares en redes; en la cobertura judicial también se mencionó el secuestro de un arma en el marco de la investigación.

: un adolescente de fue detenido por publicar en redes; en la cobertura judicial también se mencionó el secuestro de un arma en el marco de la investigación. Escuela Técnica Profesional N°279, Santa Fe: tras el ataque de San Cristóbal, al menos tres alumnos ingresaron armados al establecimiento, en otro episodio que quedó bajo investigación.

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