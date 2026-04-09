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9 de abril de 2026 - 19:52
Policial.

Detuvieron a un acusado de explotación sexual: captaba mujeres y entre ellas hay jujeñas

Al hombre se lo acusa por presunta trata y explotación sexual a través de plataformas digitales. Según la pesquisa, habría captado a mujeres de varias provincias, entre ellas Jujuy.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
El hombre captaba mujeres de distintas edades incluso menores de edad.

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Una denuncia activó la investigación

El caso comenzó a partir de un llamado anónimo a la línea 145, destinada a denuncias sobre trata de personas. De acuerdo con la información oficial, la advertencia señalaba que un hombre ofrecía dinero a mujeres jóvenes para grabar videos de contenido sexual, bajo la promesa de que ese material solo sería difundido en el exterior.

A partir de esa denuncia, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) detectó un perfil de Instagram vinculado al sospechoso y también un grupo público de Telegram donde se promocionaban videos explícitos. Luego, la causa pasó a la Unidad Fiscal Rosario, que encomendó la investigación al Departamento Trata de Personas de la PFA.

hombre detenido por explotación sexual de mujeres

Jujuy, entre las provincias alcanzadas

Según la investigación, el acusado reclutaba a jóvenes mediante engaños a través de Instagram y viajaba por distintas provincias para concretar encuentros y grabaciones. Entre los lugares mencionados por el comunicado oficial aparecen Buenos Aires, Jujuy, Córdoba y Misiones.

La maniobra, según los investigadores, consistía en ofrecer dinero y asegurar falsamente que el contenido sería publicado en plataformas digitales internacionales. Con la intervención de un “agente revelador”, se estableció la existencia de más de 150 videos de producción sexual editados y comercializados, vinculados a más de 50 mujeres, algunas de ellas menores de edad.

Allanamientos y detención en Rosario

En el marco de la causa, durante junio de 2025 se realizaron cuatro allanamientos en inmuebles de Rosario, Posadas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En esos procedimientos se secuestraron notebooks, cámaras, elementos de iluminación, discos rígidos, tarjetas, criptomonedas y documentación relacionada con las víctimas.

Tras el análisis del material incautado, los investigadores identificaron dos domicilios, uno en Rosario y otro en Villa Gobernador Gálvez, donde presuntamente se desarrollaban las actividades ilícitas. Finalmente, por orden del Juzgado de Garantías de Rosario, el hombre fue detenido y quedó a disposición de la Justicia acusado por el delito de trata de personas a través de medios digitales.

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