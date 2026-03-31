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31 de marzo de 2026 - 15:22
País.

Mendoza: arrestaron al papá de Enzo Pérez acusado de abusar de una nena de 12 años

Carlos Pérez fue detenido en Mendoza tras una denuncia por presunto abuso sexual a una nena de 12 años.

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Carlos Pérez, padre del futbolista Enzo Pérez, fue detenido en las últimas horas en Mendoza luego de una denuncia por presunto abuso sexual contra una nena de 12 años. El procedimiento se realizó en el departamento de Maipú y la causa quedó bajo investigación judicial.

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De acuerdo con la información difundida, la denuncia fue presentada por la pareja del acusado y madre de la menor. A partir de ese testimonio, la fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual, María de las Mercedes Moya, ordenó la aprehensión inmediata del hombre en el domicilio familiar.

Cómo comenzó la denuncia en Mendoza

Según indicaron fuentes policiales citadas por Infobae, la nena le contó a su madre una situación que habría ocurrido días antes en la casa que compartían sobre la calle Montecaseros.

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Siempre según la denuncia, el episodio se produjo el sábado cuando la menor bajó a buscar un cargador para el teléfono, mientras su mamá estaba en la planta alta. En ese momento, Pérez se habría acercado e intentado besarla. La menor logró apartarse y luego relató lo sucedido.

Tras escuchar a su hija, la mujer decidió retirarse de la vivienda junto a la nena y hacer la denuncia en la comisaría. Con esa presentación, la fiscalía activó el procedimiento que terminó con la detención del acusado.

Cómo sigue la causa judicial

La aprehensión se concretó cerca de las 21.45 con intervención de efectivos de la Subcomisaría Coquimbito, que trasladaron a Carlos Pérez a una dependencia policial, donde permanece alojado mientras avanza la investigación.

Fuentes oficiales confirmaron que la causa fue caratulada como abuso sexual simple. En paralelo, intervino el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) para asistir a la niña y a su familia. El organismo deberá elaborar un informe con observaciones sobre la situación de la víctima y su entorno.

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Carlos Pérez tiene 68 años y es conocido públicamente por ser el padre de Enzo Pérez, actual jugador de Argentinos Juniors, con paso por River, Godoy Cruz y la Selección Argentina. En los próximos días, la fiscal Moya tomará declaración a la madre y a la menor, además de avanzar con la recolección de pruebas y testimonios en el marco de la causa.

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