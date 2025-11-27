Limpieza en River: cuáles son los jugadores que no estarán en el plantel de Marcelo Gallardo 2026

Marcelo Gallardo empezó a construir el River 2026 con un golpe fuerte al vestuario : en la vuelta a los entrenamientos en el River Camp, tras la eliminación en el Torneo Clausura, les comunicó a Ignacio Fernández, Milton Casco, Gonzalo “Pity” Martínez, Enzo Pérez y Miguel Borja que no seguirán en el club a fin de año.

Los primeros cuatro – Nacho, Casco, Pity y Enzo – fueron titulares en la histórica final de la Copa Libertadores 2018 ante Boca en Madrid y quedan afuera del nuevo proyecto pese a su peso simbólico. Sus contratos vencen el 31 de diciembre de 2025 y nunca estuvo en serio la chance de renovar: el mensaje de Gallardo fue que no están en los planes deportivos para lo que viene.

El caso de Enzo Pérez es particular, el club le ofreció seguir con menos minutos, en un rol parecido al último Ponzio, pero el capitán eligió cerrar el ciclo . También se va Borja , único extranjero del grupo, que termina su etapa con 62 goles y el 27° puesto en la tabla de artilleros históricos de River.

La decisión sobre estos cinco es solo el primer movimiento. Entre contratos que se terminan y jugadores “transferibles”, ya son al menos 10/11 nombres los que River considera fuera del proyecto 2026: además de los mencionados, aparecen Paulo Díaz, Fabricio Bustos, Facundo Colidio, Sebastián Boselli, Federico Gattoni y Giuliano Galoppo , entre otros.

Según proyecciones del club y datos difundidos por medios especializados, la salida de los siete jugadores que se van libres permitiría liberar alrededor de 9 millones de dólares anuales en salarios, cifra clave para encarar el mercado de pases después de un 2025 sin títulos y con múltiples eliminaciones en Libertadores, Torneos locales y Mundial de Clubes.

Con ese margen, Gallardo ya definió la hoja de ruta para el armado del plantel: la prioridad es incorporar un lateral por izquierda, un volante central, un mediapunta y un delantero, apuntando a menos refuerzos pero más específicos. El primer nombre que trascendió es el de Luciano Gondou, delantero del Zenit, para el frente de ataque.

En Núñez lo leen como algo más que una “barrida”, es el cierre formal de la generación que llevó a River a la cima en Madrid y el intento de resetear un ciclo desgastado. La gran incógnita, y la pregunta que se hacen los hinchas, es si este golpe de timón alcanzará para que el nuevo River de Gallardo vuelva a ser protagonista en 2026 o si el costo de desprenderse de tantos nombres pesados será más alto de lo que marca la calculadora.

