jueves 27 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
27 de noviembre de 2025 - 15:34
Fútbol.

Limpieza en River: cuáles son los jugadores que no estarán en el plantel de Marcelo Gallardo 2026

Gallardo confirmó el recambio en River. Se van Enzo Pérez, Nacho Fernández, Pity Martínez, Milton Casco, Miguel Borja y Federico Gattoni.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
image
Enzo Pérez se irá de River.

Enzo Pérez se irá de River.

Gallardo confirmó el recambio en River. Se van Enzo Pérez, Nacho Fernández, Pity Martínez, Milton Casco, Miguel Borja y Federico Gattoni.

Gallardo confirmó el recambio en River. Se van Enzo Pérez, Nacho Fernández, Pity Martínez, Milton Casco, Miguel Borja y Federico Gattoni.

Gallardo confirmó el recambio en River. Se van Enzo Pérez, Nacho Fernández, Pity Martínez, Milton Casco, Miguel Borja y Federico Gattoni.

Gallardo confirmó el recambio en River. Se van Enzo Pérez, Nacho Fernández, Pity Martínez, Milton Casco, Miguel Borja y Federico Gattoni.

Gallardo confirmó el recambio en River. Se van Enzo Pérez, Nacho Fernández, Pity Martínez, Milton Casco, Miguel Borja y Federico Gattoni.

Gallardo confirmó el recambio en River. Se van Enzo Pérez, Nacho Fernández, Pity Martínez, Milton Casco, Miguel Borja y Federico Gattoni.

Gallardo confirmó el recambio en River. Se van Enzo Pérez, Nacho Fernández, Pity Martínez, Milton Casco, Miguel Borja y Federico Gattoni.

Gallardo confirmó el recambio en River. Se van Enzo Pérez, Nacho Fernández, Pity Martínez, Milton Casco, Miguel Borja y Federico Gattoni.

Gallardo confirmó el recambio en River. Se van Enzo Pérez, Nacho Fernández, Pity Martínez, Milton Casco, Miguel Borja y Federico Gattoni.

Gallardo confirmó el recambio en River. Se van Enzo Pérez, Nacho Fernández, Pity Martínez, Milton Casco, Miguel Borja y Federico Gattoni.

Lee además
River y Racing se enfrentan por los octavos de final del Torneo Clausura.
Fútbol argentino.

River vs Racing por los octavos de final del Torneo Clausura: horario, formaciones y tv
Instituto Universitario River Plate.
Convenio.

El Instituto River Plate tendrá una unidad en San Salvador de Jujuy

Fin a una era en River

Los primeros cuatro –Nacho, Casco, Pity y Enzo– fueron titulares en la histórica final de la Copa Libertadores 2018 ante Boca en Madrid y quedan afuera del nuevo proyecto pese a su peso simbólico. Sus contratos vencen el 31 de diciembre de 2025 y nunca estuvo en serio la chance de renovar: el mensaje de Gallardo fue que no están en los planes deportivos para lo que viene.

El caso de Enzo Pérez es particular, el club le ofreció seguir con menos minutos, en un rol parecido al último Ponzio, pero el capitán eligió cerrar el ciclo. También se va Borja, único extranjero del grupo, que termina su etapa con 62 goles y el 27° puesto en la tabla de artilleros históricos de River.

La limpieza que viene y el River 2026

La decisión sobre estos cinco es solo el primer movimiento. Entre contratos que se terminan y jugadores “transferibles”, ya son al menos 10/11 nombres los que River considera fuera del proyecto 2026: además de los mencionados, aparecen Paulo Díaz, Fabricio Bustos, Facundo Colidio, Sebastián Boselli, Federico Gattoni y Giuliano Galoppo, entre otros.

Según proyecciones del club y datos difundidos por medios especializados, la salida de los siete jugadores que se van libres permitiría liberar alrededor de 9 millones de dólares anuales en salarios, cifra clave para encarar el mercado de pases después de un 2025 sin títulos y con múltiples eliminaciones en Libertadores, Torneos locales y Mundial de Clubes.

Con ese margen, Gallardo ya definió la hoja de ruta para el armado del plantel: la prioridad es incorporar un lateral por izquierda, un volante central, un mediapunta y un delantero, apuntando a menos refuerzos pero más específicos. El primer nombre que trascendió es el de Luciano Gondou, delantero del Zenit, para el frente de ataque.

En Núñez lo leen como algo más que una “barrida”, es el cierre formal de la generación que llevó a River a la cima en Madrid y el intento de resetear un ciclo desgastado. La gran incógnita, y la pregunta que se hacen los hinchas, es si este golpe de timón alcanzará para que el nuevo River de Gallardo vuelva a ser protagonista en 2026 o si el costo de desprenderse de tantos nombres pesados será más alto de lo que marca la calculadora.

Fin de una era en River (5)
Fin de una era en River (1)
Fin de una era en River (2)
Fin de una era en River (3)
Fin de una era en River (4)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

River vs Racing por los octavos de final del Torneo Clausura: horario, formaciones y tv

El Instituto River Plate tendrá una unidad en San Salvador de Jujuy

Así está la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

Las más leídas

Octavio Pasini Bonfanti, el jujeño que superó tres veces en cáncer.
Historia.

El jujeño que superó 3 veces el cáncer: "Parece que la vida se quiebra, pero es volver a empezar"

Vista de San Salvador de Jujuy de noche.
Imperdible.

Realizarán una caminata nocturna gratuita en el Parque Botánico: naturaleza bajo la luna

Sin agua en sectores de Alto Comedero.
Atención.

Corte de agua en Alto Comedero: a qué sectores afecta

Plantel Gimnasia de Jujuy
Deportes.

Baja confirmada: la despedida de un jugador de Gimnasia de Jujuy que sorprendió

Golpe comando en Chile a turistas argentinos
Policiales.

Golpe comando en Chile a turistas argentinos

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel