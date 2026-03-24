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24 de marzo de 2026 - 19:25
Jujuy.

Viajaba de Jujuy a Mendoza y fue detenido en Tucumán por ingerir un kilo de cocaína

Un hombre fue detenido en Tucumán tras haber salido desde Jujuy con 95 cápsulas de cocaína en su estómago. Iba hasta la provincia de Mendoza.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Viajaba de Jujuy a Mendoza y fue detenido en Tucumán por ingerir un kilo de cocaína

Viajaba de Jujuy a Mendoza y fue detenido en Tucumán por ingerir un kilo de cocaína

Un pasajero que había partido desde San Salvador de Jujuy con destino a Mendoza fue detenido en las últimas horas luego de que se constatara que transportaba cocaína en su interior, bajo la modalidad conocida como “capsulero”.

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El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de Gendarmería Nacional Argentina durante un control sobre la Ruta Nacional N° 9, a la altura del peaje Molle Yaco, en la provincia de Tucumán.

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Detectado por dolores abdominales en un control de rutina

El operativo se inició cuando personal del Escuadrón 55 “Tucumán” detuvo la marcha de un colectivo de larga distancia que había salido desde Jujuy. Durante la inspección documentológica, uno de los pasajeros manifestó fuertes dolores abdominales, lo que encendió las alertas de los uniformados.

Ante la sospecha de estar frente a un posible caso de tráfico de estupefacientes bajo la modalidad de ingesta de cápsulas, el hombre fue trasladado a un centro de salud de la localidad de Trancas.

Confirmaron la presencia de cápsulas mediante estudios médicos

Ya en el nosocomio, los profesionales realizaron placas radiográficas que permitieron detectar la presencia de múltiples “cuerpos extraños” en el abdomen del ciudadano, de nacionalidad boliviana.

Frente a la peligrosidad que implica este tipo de transporte de droga para la salud, se dispuso su derivación al Hospital Zenón Santillán, donde quedó bajo estricta supervisión médica.

Evacuó 95 cápsulas con cocaína

En el centro de salud de la capital tucumana, el hombre logró evacuar un total de 95 cápsulas que, tras ser sometidas a la prueba de campo Narcotest, dieron resultado positivo para cocaína.

El peso total de la sustancia secuestrada alcanzó 1 kilo con 83 gramos, confirmaron fuentes oficiales.

Intervención judicial y detención

El caso quedó en manos del Juzgado Federal N° 2 de Tucumán, que ordenó el secuestro de la droga y la detención del involucrado.

Este tipo de maniobras, además de constituir un delito grave, representa un alto riesgo para la vida de quienes la realizan, ya que la ruptura de alguna de las cápsulas en el organismo puede provocar consecuencias fatales.

Un método peligroso y frecuente

La modalidad de “cápsulero” continúa siendo utilizada para el transporte de drogas en rutas del norte argentino, especialmente en corredores que conectan provincias como Jujuy, Tucumán y Mendoza.

Los controles en rutas nacionales siguen siendo clave para detectar este tipo de delitos y evitar que la droga llegue a su destino final.

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