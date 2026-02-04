Escondían 41 kilos de cocaína dentro de parlantes en Salta

Un operativo de control vehicular sobre la Ruta Nacional Nº 50 permitió desarticular un intento de traslado de droga que utilizó un método poco habitual. El procedimiento ocurrió a la altura del kilómetro 46, en jurisdicción del norte de Salta, cuando personal de Gendarmería Nacional frenó la marcha de un utilitario que circulaba con dos adultos y un menor.

El vehículo, una Renault Kangoo, avanzaba en sentido sur cuando los uniformados de la Sección “28 de Julio”, dependiente del Escuadrón 20 “Orán”, indicaron la detención para una inspección preventiva. La situación no presentaba irregularidades visibles en un primer momento.

Sin embargo, durante el control de rutina, los efectivos notaron la presencia de lonas y equipos de sonido que despertaron sospechas por su peso y disposición dentro del rodado.

Ante las dudas, el personal utilizó el escáner fijo de la subunidad, una herramienta habitual en este tipo de operativos. Las imágenes arrojaron la presencia de cuerpos rectangulares en el interior de dos parlantes, compatibles con paquetes de estupefacientes.

Con esa información, los gendarmes informaron la situación a la Sede Fiscal Descentralizada de Orán, que ordenó avanzar con una requisa más profunda. La apertura de los dispositivos confirmó las sospechas iniciales.

Dentro de los parlantes aparecieron 40 paquetes rectangulares envueltos de manera compacta, con una sustancia de color blanquecino en su interior.

Cocaína en Orán (1)

Confirmaron más de 41 kilos de cocaína

El material incautado fue sometido a pruebas de campo mediante reactivos específicos. Los análisis confirmaron que se trataba de cocaína, con un peso total de 41 kilos con 225 gramos.

La droga quedó bajo custodia judicial y fue decomisada por disposición de la Fiscalía interviniente. En paralelo, los dos hombres mayores de edad que viajaban en el vehículo quedaron detenidos y a disposición de la Justicia Federal.

El menor que se encontraba en el utilitario fue entregado a un familiar, siguiendo los protocolos vigentes para este tipo de situaciones.

Un método de ocultamiento

El uso de parlantes como escondite para transportar droga buscó aprovechar objetos de uso cotidiano para evitar controles más exhaustivos. Este tipo de modalidad aparece de manera esporádica en rutas del norte argentino, donde el tránsito comercial y turístico resulta intenso.

Desde las fuerzas de seguridad señalaron que los controles sobre rutas nacionales se mantienen de forma permanente, con especial atención en corredores considerados sensibles por su cercanía con pasos fronterizos.