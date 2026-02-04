miércoles 04 de febrero de 2026

4 de febrero de 2026 - 12:27
100 años.

La Patrulla ASPA tiñe de acrobacias el cielo argentino en homenaje al vuelo del Plus Ultra

La Patrulla ASPA sobrevuela el cielo de Buenos Aires en una gira internacional que homenajea el centenario del vuelo del Plus Ultra entre España y Argentina.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Diseño sin título
image
image
image
image
La Patrulla ASPA sobrevuela Buenos Aires en una gira internacional que homenajea el centenario del vuelo del Plus Ultra entre Espa&ntilde;a y Argentina.

La Patrulla ASPA sobrevuela Buenos Aires en una gira internacional que homenajea el centenario del vuelo del Plus Ultra entre España y Argentina.

Ensayo sobre la ciudad y exhibición oficial

El martes, seis helicópteros EC-120B Colibrí recorrieron en formación algunos de los puntos más emblemáticos de la capital —el Obelisco, la Casa Rosada y Puerto Madero— durante un ensayo abierto que atrajo miradas, fotos y videos desde la calle. En varios pasajes, las aeronaves dibujaron estelas de humo con los colores de la bandera española, un guiño visual que selló el vínculo entre ambas orillas del Atlántico.

La exhibición central en Argentina será este miércoles desde las 10:30 en el Parque Costero Norte, con un show de acrobacias que también contará con la Escuadrilla Histórica de aviones B-45 Mentor de la Fuerza Aérea Argentina.

image
Helic&oacute;pteros acrob&aacute;ticos de Espa&ntilde;a recorren el cielo porte&ntilde;o como parte de los festejos por los 100 a&ntilde;os del hist&oacute;rico vuelo del Plus Ultra.

Helicópteros acrobáticos de España recorren el cielo porteño como parte de los festejos por los 100 años del histórico vuelo del Plus Ultra.

Un homenaje con memoria compartida

La visita incluye actos protocolares y simbólicos. En la primera jornada, una delegación española depositó una ofrenda floral en el monumento al Plus Ultra, a orillas del Río de la Plata, junto a autoridades argentinas. El tributo recuerda la proeza del hidroavión Plus Ultra, que en 1926 unió por primera vez España y Argentina por aire.

vuelo del Plus Ultra, se presenta en Buenos Aires la Patrulla ASPA

En el marco del centenario del vuelo del Plus Ultra, se presenta en Buenos Aires la Patrulla ASPA

La ruta americana del centenario

La gira reproduce, en clave contemporánea, el espíritu del trayecto original. La comitiva española —encabezada por el jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio— ya participó de homenajes en Brasil y Uruguay, y tiene a Argentina como uno de sus puntos centrales. El itinerario histórico del Plus Ultra partió de Las Palmas de Gran Canaria, pasó por Cabo Verde, Fernando de Noronha, Recife, Río de Janeiro y Montevideo, antes de arribar a Buenos Aires en febrero de 1926.

Técnica, logística y espectáculo

Para esta misión conmemorativa, España desplegó unos 60 militares —pilotos, tripulantes y mecánicos— y aviones cargueros A-400M para el traslado del material. La Patrulla ASPA aporta el costado más vistoso: precisión milimétrica, coreografías aéreas y un lenguaje visual que convierte al cielo en escenario.

