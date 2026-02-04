Textiles acusaron a Luis Caputo y Manuel Adorni de ser "parte de la casta"

Cruce del Gobierno con el sector textil por las importaciones y el impacto en la industria local.

El Gobierno nacional profundizó su confrontación con distintos sectores empresarios y, tras el cruce con el titular del Grupo Techint, Paolo Rocca, el foco se trasladó a la industria textil. Las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sobre precios, importaciones y empleo reactivaron un debate de alto voltaje con uno de los rubros que más cuestiona la apertura comercial. Desde el sector advirtieron sobre pérdida de puestos de trabajo, cierre de empresas y una presión impositiva que, aseguran, explica gran parte de la brecha de precios con los productos importados.

Política. El pago de un vencimiento al FMI: un esquema financiero poco habitual y el rol de EE.UU

El detonante del nuevo cruce fueron las expresiones públicas de Luis Caputo , quien relativizó los reclamos textiles y apuntó contra el esquema de protección histórica del sector. “Yo no compré nunca en mi vida ropa en la Argentina porque era un robo. Entonces, los que teníamos posibilidad de viajar comprábamos afuera”, afirmó el ministro de Economía.

En la misma línea, sostuvo que “hubo 47 millones de argentinos que debieron pagar textiles y calzado dos, tres, cuatro o hasta diez veces más de lo que valen en el mundo”, una frase que generó un fuerte malestar en empresarios y diseñadores.

Desde el oficialismo, el planteo se apoyó en la idea de que la apertura importadora busca corregir distorsiones de precios y beneficiar a los consumidores, al tiempo que rechaza la vuelta a esquemas proteccionistas.

La respuesta empresaria y el cuestionamiento a los funcionarios

Las declaraciones oficiales encontraron una respuesta inmediata en el sector. Claudio Drescher, presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), salió al cruce con duras críticas: “No compra ropa y tampoco compra autos, porque en la Argentina valen el doble, y no compra Big Mac, porque es el segundo más caro del mundo”.

El dirigente amplió su cuestionamiento y agregó: “No compra aceite de oliva, que es más caro que en España. No compra neumáticos que valen tres veces más. No va al supermercado porque la comida argentina ya es más cara que en el mercado común europeo”.

Además, Drescher apuntó de manera directa contra la gestión económica y afirmó: “Se convirtieron en parte de la casta, porque no resuelven los temas, los eluden y buscan siempre el camino corto para no resolver las cuestiones de fondo”.

Empleo en caída y cierre de empresas

El cruce discursivo se da en un contexto de fuerte preocupación por los números del sector. Según estimaciones de la industria, se registró una pérdida de entre 16.000 y 17.700 puestos de trabajo formales en toda la cadena textil-indumentaria y actividades vinculadas, lo que representa una caída aproximada de entre el 13% y el 15% del total del empleo del rubro.

A ese escenario se suma el cierre de más de 500 empresas, lo que equivale a entre el 8% y el 10% del entramado productivo. Desde las cámaras empresarias advierten que muchas firmas dejaron de operar de manera formal ante la caída de la demanda y el avance de los productos importados.

Los empresarios vinculan estos datos con el crecimiento de las compras en el exterior, una tendencia que, aseguran, se profundizó en los últimos meses y afecta de forma directa a la producción local.

La carga impositiva, en el centro del reclamo

Al explicar la diferencia de precios entre la indumentaria nacional y la importada, el sector textil apunta de manera directa a la presión fiscal. “Quieren comparar Bangladesh con la Argentina, olvidándose de todos los impuestos que en dos años no pudieron desarmar. No sacaron ni uno”, expresó un referente del sector.

De acuerdo con la CIAI, sobre el precio final de una prenda impactan el 21% de IVA, el 1,2% del impuesto al cheque, el 1,8% de arancel por el uso de tarjetas de crédito y un 14,85% adicional en el caso de compras realizadas en seis cuotas.

Desde la industria sostienen que esta estructura impositiva condiciona la competitividad frente a productos que ingresan desde países con menores costos fiscales y laborales.

Sector textil Cruce del Gobierno con el sector textil por las importaciones y el impacto en la industria local.

El debate por el modelo productivo

Caputo también cuestionó el esquema histórico del sector textil y afirmó que se trata de una industria protegida durante décadas. “El sector textil es un caso emblemático de una industria protegida durante muchísimos años, bajo el argumento de que hay 150.000 familias que trabajan en ella. El proteccionismo es una medida zonza que perjudica a los que menos tienen”, sostuvo el ministro.

La respuesta empresaria no tardó en llegar. Drescher replicó: “Los empresarios argentinos no queremos volver atrás. Ese proteccionismo no funcionó. Pero este liberalismo ingenuo, este liberalismo pasado de moda, es directamente suicida”.

El diseñador Benito Fernández también se sumó al debate y rechazó las expresiones oficiales. “No está bueno que nos traten de ladrones”, afirmó. Luego agregó: “Lo que estamos diciendo es que la industria hay que cuidarla un poquitito más, como hizo Estados Unidos y le puso impuestos, como hace Brasil, como hacen todos los países”.

Las declaraciones de Adorni y el impacto en la cadena

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aportó otro elemento de tensión al asegurar que “con la importación de un jean no se pierden puestos de trabajo”. La frase circuló con rapidez en el sector, que la vinculó con el deterioro del empleo y la actividad.

Desde la industria remarcan que el impacto de las importaciones no se limita a un producto final, sino que atraviesa toda la cadena, desde la producción de telas hasta la comercialización. El cruce expuso, una vez más, la distancia entre la mirada oficial y la de un sector que advierte consecuencias directas sobre el empleo y la estructura productiva nacional.