Becas Progresar: cómo y cuándo inscribirse en febrero 2026

La ANSES confirmó la continuidad de las Becas Progresar para el ciclo lectivo 2026.

La ANSES ratificó que las Becas Progresar seguirán vigentes a lo largo de 2026 y detalló los plazos y el procedimiento de inscripción para acceder a este beneficio económico destinado a estudiantes . El programa Progresar tiene como objetivo sostener la trayectoria educativa de jóvenes y personas adultas con dificultades económicas.

El programa está dirigido a estudiantes que transitan la educación obligatoria , carreras terciarias o universitarias y trayectos de capacitación laboral , con la finalidad de apuntalar la permanencia en el sistema educativo a través de una asignación mensual , condicionada al cumplimiento de requisitos académicos y sociales .

El monto mensual establecido para las Becas Progresar continúa fijado en $35.000 en todas sus modalidades . No obstante, el pago no se acredita íntegramente mes a mes: la ANSES abona de manera regular el 80% del total , equivalente a $28.000 , y reserva el 20% restante , que se libera una vez que el beneficiario demuestra haber cumplido con los requisitos académicos exigidos .

Obligatoria , destinada a estudiantes de nivel primario y secundario .

, destinada a . Superior , que abarca carreras terciarias, universitarias y de Enfermería .

, que abarca . Progresar Trabajo, orientada a cursos de capacitación laboral.

El objetivo de las Becas Progresar es acompañar a los jóvenes para que finalicen la educación obligatoria.

Cada una de estas variantes cuenta con montos específicos asignados.

Progresar Obligatorio : Para jóvenes de 16 a 24 años que estén cursando la escuela secundaria .

: Para que estén cursando la . Progresar Superior : Orientada a quienes cursan carreras de nivel superior , fomentando la continuidad en los estudios .

: Orientada a quienes cursan , fomentando la . Progresar Trabajo: Dirigido a jóvenes y adultos que buscan completar estudios y acceder a cursos de formación profesional.

Becas Progresar: cómo y cuándo inscribirse en febrero 2026

Si bien todavía no se difundió el llamado formal para el año lectivo 2026, los datos ya conocidos permiten proyectar cómo se desarrollará la inscripción, qué condiciones seguirán en pie y cuáles son los valores actuales del beneficio en este comienzo de año.

De acuerdo con la dinámica habitual del programa, la apertura inicial para anotarse suele darse entre marzo y abril, en paralelo al arranque de las clases.

Aunque todavía no se informó un cronograma puntual desde los organismos oficiales, referentes del ámbito educativo prevén que la etapa de anotación se abrirá a comienzos de marzo y se extenderá hasta fines de abril. El trámite para postularse se gestiona en su totalidad por vía digital, mediante el sitio web oficial del programa Progresar.

Previo a iniciar la postulación, se aconseja revisar en la plataforma Mi ANSES que la información personal y la del núcleo familiar esté correctamente cargada y al día, un paso clave para evitar demoras en el análisis de la solicitud.

El procedimiento es directo y personal, sin necesidad de recurrir a terceros. Tanto ANSES como el Ministerio de Capital Humano advierten que no se deben entregar contraseñas, datos privados ni documentación a supuestos intermediarios que prometan realizar el trámite.

¿Cuánto se cobra con las Becas Progresar?

Cada mes se liquida el 80% del beneficio, mientras que el 20% final queda pendiente y se abona una vez que el alumno demuestre su condición de estudiante regular en el ciclo siguiente.

En el caso de quienes inician carreras universitarias o terciarias, esa porción retenida se libera tras la presentación del comprobante de regularidad. Los estudiantes que ya se encuentran en etapas más avanzadas pueden percibir el total del aporte, siempre y cuando cumplan con los requisitos académicos establecidos.

Progresar Obligatorio : $28.000 en el primer año (se retienen $7.000 ) y $35.000 a partir del segundo año .

: en el (se retienen ) y a partir del . Progresar Superior : $28.000 (se retienen $7.000 ).

: (se retienen ). Progresar Trabajo: $35.000 sin retención.

A lo largo de enero, una gran cantidad de titulares del programa percibe la liberación del 20% que había quedado retenido a lo largo de 2025, junto con los adicionales correspondientes al reconocimiento por desempeño académico. Estos ingresos complementarios pueden sumar hasta $56.000 o $63.000, de acuerdo con la fecha de inscripción durante el ciclo previo.

¿Cuáles son los requisitos para cobrar las Becas Progresar?

Quienes aspiren a recibir la Beca Progresar en carreras universitarias, terciarias o de formación técnica deberán reunir una serie de condiciones establecidas por el programa:

Ser ciudadano argentino , contar con la ciudadanía por naturalización o ser extranjero con residencia legal mínima de cinco años .

, contar con la o ser con . Haber finalizado el nivel secundario sin materias pendientes .

sin . Percibir ingresos personales o familiares que no superen tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles .

o que no superen . Tener entre 17 y 24 años (sin límite de edad para la carrera de Enfermería ).

(sin límite de edad para la ). Estar matriculado en instituciones públicas reconocidas oficialmente.

