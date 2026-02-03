ANSES: ¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados en febrero 2026?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el calendario de pagos de febrero.
La ANSES dio a conocer el cronograma de cobros correspondiente a febrero para jubilados y pensionados, que, como es habitual, se ordena en función del último número del DNI. En el transcurso de ese mes, los haberes recibirán un incremento del 2,85%.
Dicho aumento va en línea con el esquema de movilidad actual, que se ajusta según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
ANSES para jubilados y pensionados: de cuánto es el bono y quiénes lo cobran en febrero 2026
Quienes cobran la jubilación mínima, junto a los titulares de la PUAM y de pensiones no contributivas, accederán a un complemento adicional de $70.000, un importe que permanece sin cambios desde marzo de 2024.
El beneficio también alcanza, de manera escalonada, a quienes perciben ingresos previsionales por debajo de los $429.254, cifra resultante de sumar el haber mínimo y el bono. En esos casos, la ANSeS cubrirá el monto necesario para que el total percibido llegue a ese límite.
¿Cuánto cobran los jubilados y pensionados en febrero 2026?
Jubilación mínima: $359.184,82. Con el bono de $70.000 = $429.254,34.
Jubilación máxima: $2.358.940,75.
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $287.348,86. Con el bono de $70.000 = $357.403,48.
Pensión No Contributiva (PNC): $251.453,59. Con el bono de $70.000 = $321.478,04.
Pensión No Contributiva para madres de siete hijos o más: $359.219,42. Con el bono de $70.000 = 429.219,42.
Calendario ANSES: fechas de cobro para jubilados y pensionados en febrero 2026
Jubilados y pensionados que cobran la mínima
DNI terminados en 0: 9 de febrero
DNI terminados en 1: 10 de febrero
DNI terminados en 2: 11 de febrero
DNI terminados en 3: 12 de febrero
DNI terminados en 4: 13 de febrero
DNI terminados en 5: 18 de febrero
DNI terminados en 6: 19 de febrero
DNI terminados en 7: 19 de febrero
DNI terminados en 8: 20 de febrero
DNI terminados en 9: 20 de febrero
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo