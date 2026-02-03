ANSES: ¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados en febrero 2026?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el calendario de pagos de febrero.

La ANSES dio a conocer el cronograma de cobros correspondiente a febrero para jubilados y pensionados, que, como es habitual, se ordena en función del último número del DNI. En el transcurso de ese mes, los haberes recibirán un incremento del 2,85%.

Dicho aumento va en línea con el esquema de movilidad actual, que se ajusta según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Cuánto cobrarán los jubilados y pensionados de Anses. ANSES para jubilados y pensionados: de cuánto es el bono y quiénes lo cobran en febrero 2026 Quienes cobran la jubilación mínima, junto a los titulares de la PUAM y de pensiones no contributivas, accederán a un complemento adicional de $70.000, un importe que permanece sin cambios desde marzo de 2024.

El beneficio también alcanza, de manera escalonada, a quienes perciben ingresos previsionales por debajo de los $429.254, cifra resultante de sumar el haber mínimo y el bono. En esos casos, la ANSeS cubrirá el monto necesario para que el total percibido llegue a ese límite.

Jubilados Bono para jubilados en noviembre ¿Cuánto cobran los jubilados y pensionados en febrero 2026? Jubilación mínima: $359.184,82. Con el bono de $70.000 = $429.254,34.

$359.184,82. Con el bono de $70.000 = $429.254,34. Jubilación máxima: $2.358.940,75.

$2.358.940,75. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $287.348,86. Con el bono de $70.000 = $357.403,48.

$287.348,86. Con el bono de $70.000 = $357.403,48. Pensión No Contributiva (PNC): $251.453,59. Con el bono de $70.000 = $321.478,04.

$251.453,59. Con el bono de $70.000 = $321.478,04. Pensión No Contributiva para madres de siete hijos o más: $359.219,42. Con el bono de $70.000 = 429.219,42. En cuánto quedará la jubilación mínima de Anses en febrero 2026. Calendario ANSES: fechas de cobro para jubilados y pensionados en febrero 2026 Jubilados y pensionados que cobran la mínima DNI terminados en 0: 9 de febrero

9 de febrero DNI terminados en 1: 10 de febrero

10 de febrero DNI terminados en 2: 11 de febrero

11 de febrero DNI terminados en 3: 12 de febrero

12 de febrero DNI terminados en 4: 13 de febrero

13 de febrero DNI terminados en 5: 18 de febrero

18 de febrero DNI terminados en 6: 19 de febrero

19 de febrero DNI terminados en 7: 19 de febrero

19 de febrero DNI terminados en 8: 20 de febrero

20 de febrero DNI terminados en 9: 20 de febrero ANSES ANSES. Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero

23 de febrero DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero

24 de febrero DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero

25 de febrero DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero

26 de febrero DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero ANSES Cronograma de pagos de ANSES. Pensiones No Contributivas (PNC) DNI terminados en 0 y 1: 9 de febrero

9 de febrero DNI terminados en 2 y 3: 10 de febrero

10 de febrero DNI terminados en 4 y 5: 11 de febrero

11 de febrero DNI terminados en 6 y 7: 12 de febrero

12 de febrero DNI terminados en 8 y 9: 13 de febrero

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







