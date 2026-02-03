martes 03 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
3 de febrero de 2026 - 10:07
Economía.

ANSES: ¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados en febrero 2026?

Durante febrero, los titulares de las prestaciones recibirán una suba del 2,8%, y los pagos se ordenarán por terminación de DNI. Los detalles.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el calendario de pagos de febrero.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el calendario de pagos de febrero.

La ANSES dio a conocer el cronograma de cobros correspondiente a febrero para jubilados y pensionados, que, como es habitual, se ordena en función del último número del DNI. En el transcurso de ese mes, los haberes recibirán un incremento del 2,85%.

Lee además
ANSES: cuánto cobran los jubilados y pensionados en febrero 2026.
Economía.

ANSES confirmó los montos de febrero 2026 para jubilados y pensionados
ANSES cambia el calendario de febrero: cuándo cobran jubilados y pensionados.
Sociedad.

AUH y planes de ANSES en febrero 2026: cuánto se cobra y a quiénes le corresponde

Dicho aumento va en línea con el esquema de movilidad actual, que se ajusta según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Cuánto cobrarán los jubilados y pensionados de Anses.

ANSES para jubilados y pensionados: de cuánto es el bono y quiénes lo cobran en febrero 2026

Quienes cobran la jubilación mínima, junto a los titulares de la PUAM y de pensiones no contributivas, accederán a un complemento adicional de $70.000, un importe que permanece sin cambios desde marzo de 2024.

El beneficio también alcanza, de manera escalonada, a quienes perciben ingresos previsionales por debajo de los $429.254, cifra resultante de sumar el haber mínimo y el bono. En esos casos, la ANSeS cubrirá el monto necesario para que el total percibido llegue a ese límite.

Jubilados
Bono para jubilados en noviembre

Bono para jubilados en noviembre

¿Cuánto cobran los jubilados y pensionados en febrero 2026?

  • Jubilación mínima: $359.184,82. Con el bono de $70.000 = $429.254,34.
  • Jubilación máxima: $2.358.940,75.
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $287.348,86. Con el bono de $70.000 = $357.403,48.
  • Pensión No Contributiva (PNC): $251.453,59. Con el bono de $70.000 = $321.478,04.
  • Pensión No Contributiva para madres de siete hijos o más: $359.219,42. Con el bono de $70.000 = 429.219,42.
En cuánto quedará la jubilación mínima de Anses en febrero 2026.

Calendario ANSES: fechas de cobro para jubilados y pensionados en febrero 2026

Jubilados y pensionados que cobran la mínima

  • DNI terminados en 0: 9 de febrero
  • DNI terminados en 1: 10 de febrero
  • DNI terminados en 2: 11 de febrero
  • DNI terminados en 3: 12 de febrero
  • DNI terminados en 4: 13 de febrero
  • DNI terminados en 5: 18 de febrero
  • DNI terminados en 6: 19 de febrero
  • DNI terminados en 7: 19 de febrero
  • DNI terminados en 8: 20 de febrero
  • DNI terminados en 9: 20 de febrero
ANSES
ANSES.

ANSES.

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero
  • DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero
  • DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero
  • DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero
  • DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero
ANSES
Cronograma de pagos de ANSES.

Cronograma de pagos de ANSES.

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI terminados en 0 y 1: 9 de febrero
  • DNI terminados en 2 y 3: 10 de febrero
  • DNI terminados en 4 y 5: 11 de febrero
  • DNI terminados en 6 y 7: 12 de febrero
  • DNI terminados en 8 y 9: 13 de febrero

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

ANSES confirmó los montos de febrero 2026 para jubilados y pensionados

AUH y planes de ANSES en febrero 2026: cuánto se cobra y a quiénes le corresponde

Cuándo cobro y monto Tarjeta Alimentar de ANSES en febrero 2026

Cronograma pagos de ANSES en febrero 2026: AUH, jubilados, pensionados y otras prestaciones

ANSES: confirmaron las fechas de cobro para jubilados en febrero

Las más leídas

Wara Calpanchay. video
Música.

Wara Calpanchay ganó el premio Revelación en Cosquín 2026

Alerta del FBI permitió frenar una masacre planificada por menores de edad en escuelas de Buenos Aires y Jujuy
Violencia.

Mensajes de odio y simbología nazi: una masacre frustrada en escuelas de Jujuy y Buenos Aires

Imagen ilustrativa.
Jujuy.

Una mujer apuñaló a su pareja en pleno boliche y terminó detenida

Choque RP 1 - Palpalá - imagen ilustrativa Todojujuy video
Palpalá.

Una mujer murió tras ser atropellada por un colectivo en Palpalá

El Paso de Jama permanece cerrado por hielo sobre la ruta
Ahora.

El Paso de Jama permanece cerrado por hielo sobre la ruta

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel