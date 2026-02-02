AUH y planes de ANSES en febrero 2026: cuánto se cobra y a quiénes le corresponde

ANSES cambia el calendario de febrero: cuándo cobran jubilados y pensionados.
Con el incremento aplicado por la movilidad previsional, la ANSES actualizó los valores de asignaciones, planes sociales y programas de asistencia que se pagan durante febrero de 2026. Los nuevos montos alcanzan a millones de beneficiarios en todo el país y buscan acompañar la evolución de los ingresos frente a la inflación.
La AUH está destinada a madres, padres o tutores de niños y adolescentes menores de 18 años que se encuentren desocupados, trabajen en la economía informal o perciban ingresos por debajo del salario mínimo.
Monto total: $63.600 por hijo
Pago mensual directo (80%): $50.880
Monto retenido (20%): $12.720, que se cobra una vez presentada la Libreta AUH
En el caso de hijos con discapacidad, el monto es superior y no tiene límite de edad.
Asignación Universal por Embarazo (AUE)
La AUE alcanza a personas gestantes desde la semana 12 de embarazo que no cuenten con cobertura de obra social ni empleo formal.
Monto total: $63.600
Pago mensual (80%): $50.880
Monto retenido: $12.720
Este beneficio se paga hasta el nacimiento o interrupción del embarazo, siempre que se cumplan los controles médicos exigidos.
Asignaciones Familiares (SUAF)
Las asignaciones familiares están destinadas a trabajadores registrados, monotributistas, jubilados y pensionados que se encuentren dentro de los topes de ingresos establecidos.
Asignación por hijo: desde $31.800 (el monto varía según el ingreso del grupo familiar)
Asignación por hijo con discapacidad: sin tope de ingreso y con valores más elevados
Asignación por nacimiento, adopción y matrimonio: montos únicos, que también se actualizan por movilidad
Los valores exactos dependen del tramo de ingresos del grupo familiar.
Prestación Alimentar
La Tarjeta Alimentar continúa vigente como complemento de ingresos para garantizar el acceso a alimentos.
Familias con un hijo: $52.250
Familias con dos hijos: $81.900
Familias con tres o más hijos: $108.250
Este beneficio se deposita automáticamente junto con la AUH o AUE, sin necesidad de realizar trámites adicionales.
Planes sociales y ex Potenciar Trabajo
Quienes forman parte del ex Potenciar Trabajo, actualmente dividido en los programas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social, perciben en febrero:
Monto mensual: $78.000
El objetivo de estos programas es fortalecer la inserción laboral o acompañar situaciones de alta vulnerabilidad social.
Pensiones No Contributivas (PNC)
Las PNC también reciben el aumento por movilidad y corresponden a personas en situación de vulnerabilidad, discapacidad o madres de siete hijos o más.
PNC por invalidez o vejez: $187.250
PNC para madres de siete hijos: $267.500
Estos valores equivalen a un porcentaje del haber mínimo jubilatorio.
Jubilaciones y pensiones mínimas
Aunque no se trata de una asignación social, muchos beneficiarios de ANSES también perciben jubilaciones o pensiones.
Jubilación mínima: $267.500
Con bono adicional: el ingreso total puede superar ese monto, según el refuerzo vigente
Qué tener en cuenta
Todos los montos corresponden a febrero de 2026 y están sujetos al esquema de movilidad previsional, que se actualiza de forma periódica. ANSES recuerda que los pagos se realizan según el cronograma oficial por terminación de DNI y que los trámites son personales y gratuitos.