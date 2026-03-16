ANSES paga hasta $352.400 por desempleo: ¿quiénes pueden acceder a la ayuda?

ANSES paga hasta $352.400 por desempleo

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) otorga una prestación por desempleo destinada a trabajadores en relación de dependencia que perdieron su trabajo sin causa . El objetivo del programa es brindar un respaldo económico temporal mientras la persona busca volver a insertarse en el mercado laboral.

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El beneficio puede alcanzar hasta $352.400 y se abona durante un período determinado que depende de los aportes realizados antes de quedar sin empleo.

Según informó el organismo, la prestación está dirigida a quienes fueron despedidos sin causa, finalizaron un contrato laboral o quedaron sin trabajo por el cierre de una empresa o reducción de personal.

Pueden acceder trabajadores registrados que hayan perdido su empleo y cumplan con los siguientes requisitos:

Trabajadores permanentes

Haber trabajado al menos 6 meses con aportes en los últimos 3 años antes del despido.

Trabajadores eventuales o de temporada

Haber trabajado más de 90 días en el último año antes de la desvinculación.

Haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años.

Trabajadores de la construcción

Tener al menos 8 meses de aportes en los últimos 2 años antes de finalizar la obra o contrato.

Situaciones que permiten acceder al beneficio

Despido sin causa.

Finalización de contrato laboral.

Quiebra o cierre de la empresa.

Reducción de personal o situaciones de fuerza mayor.

Anses: quiénes No pueden solicitar la prestación por desempleo

No podrán solicitar la prestación quienes renunciaron voluntariamente o fueron despedidos con causa justificada.

Cuánto se cobra

El monto está vinculado al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) y puede variar según los aportes y el tiempo trabajado.

Valores actuales:

Monto mínimo: $176.200 (50% del SMVM)

Monto máximo: $352.400 (100% del SMVM)

La prestación puede pagarse entre 2 y 12 cuotas, dependiendo de los meses aportados.

Las personas mayores de 45 años pueden recibir 6 meses adicionales de cobertura.

Qué documentación se necesita

Para iniciar el trámite se debe presentar:

DNI (original y copia)

Comprobante de desempleo, según el caso:

Telegrama o carta de despido.

Copia del contrato vencido (si finalizó el contrato).

Documento que acredite quiebra o cierre de la empresa.

Certificado médico de aptitud laboral si hubo enfermedad o accidente al momento del cese laboral.

Cómo hacer el trámite

El trámite puede realizarse de dos maneras:

Online:

Ingresar a la web de ANSES.

Acceder a Atención Virtual.

Iniciar sesión con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Presencial

Solicitar turno y concurrir a una oficina de ANSES con la documentación requerida.

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El calendario de pagos comienza el 20 de marzo y se organiza según la terminación del DNI.

DNI terminados en 0 y 1: 20 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo

El organismo deposita el dinero en una Caja de Ahorro de la Seguridad Social, que permite retirar el dinero por ventanilla o utilizar tarjeta de débito en cajeros automáticos.