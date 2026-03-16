ANSES paga hasta $352.400 por desempleo: ¿quiénes pueden acceder a la ayuda?

El beneficio puede alcanzar hasta $352.400 y se abona durante un período determinado que depende de los aportes realizados antes de quedar sin empleo.
Según informó el organismo, la prestación está dirigida a quienes fueron despedidos sin causa, finalizaron un contrato laboral o quedaron sin trabajo por el cierre de una empresa o reducción de personal.
Anses: quiénes pueden solicitar la prestación por desempleo
Pueden acceder trabajadores registrados que hayan perdido su empleo y cumplan con los siguientes requisitos:
Trabajadores permanentes
Haber trabajado al menos 6 meses con aportes en los últimos 3 años antes del despido.
Trabajadores eventuales o de temporada
Haber trabajado más de 90 días en el último año antes de la desvinculación.
Haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años.
Trabajadores de la construcción
Tener al menos 8 meses de aportes en los últimos 2 años antes de finalizar la obra o contrato.
Situaciones que permiten acceder al beneficio
Despido sin causa.
Finalización de contrato laboral.
Quiebra o cierre de la empresa.
Reducción de personal o situaciones de fuerza mayor.
Anses: quiénes No pueden solicitar la prestación por desempleo
No podrán solicitar la prestación quienes renunciaron voluntariamente o fueron despedidos con causa justificada.
Cuánto se cobra
El monto está vinculado al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) y puede variar según los aportes y el tiempo trabajado.
Valores actuales:
Monto mínimo: $176.200 (50% del SMVM)
Monto máximo: $352.400 (100% del SMVM)
La prestación puede pagarse entre 2 y 12 cuotas, dependiendo de los meses aportados.
Las personas mayores de 45 años pueden recibir 6 meses adicionales de cobertura.
Qué documentación se necesita
Para iniciar el trámite se debe presentar:
DNI (original y copia)
Comprobante de desempleo, según el caso:
Telegrama o carta de despido.
Copia del contrato vencido (si finalizó el contrato).
Documento que acredite quiebra o cierre de la empresa.
Certificado médico de aptitud laboral si hubo enfermedad o accidente al momento del cese laboral.
Cómo hacer el trámite
El trámite puede realizarse de dos maneras:
Online:
Ingresar a la web de ANSES.
Acceder a Atención Virtual.
Iniciar sesión con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Presencial
Solicitar turno y concurrir a una oficina de ANSES con la documentación requerida.
Anses: cuándo se cobra en marzo de 2026
El calendario de pagos comienza el 20 de marzo y se organiza según la terminación del DNI.
DNI terminados en 0 y 1: 20 de marzo
DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo
DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo
DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo
DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo
El organismo deposita el dinero en una Caja de Ahorro de la Seguridad Social, que permite retirar el dinero por ventanilla o utilizar tarjeta de débito en cajeros automáticos.