Cuándo cobro y monto Tarjeta Alimentar de ANSES en febrero 2026

febrero, miles de hogares recibirán un refuerzo económico de hasta $81.936 con el de la programa Tarjeta Alimentar , destinado a mejorar el ANSES acceso a alimentos de la canasta básica. Si bien suele mencionarse como un complemento dentro de las asignaciones, este pago no forma parte del SUAF de los trabajadores en relación de dependencia.
Puntualmente, este pago se dirige únicamente a
beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y otros grupos definidos.
Cómo se tramita la Tarjeta Alimentar.
Frente a las frecuentes
dudas, la ANSES ofrece un método sencillo y digital para confirmar si el beneficio de febrero fue asignado y en qué cuenta se realizará la transferencia.
Cómo saber si cobrás los $82.000 de ANSES en febrero 2026
Para saber si en febrero recibirás el pago de la
Tarjeta Alimentar, se puede consultar de forma online en cuestión de minutos, sin necesidad de sacar turnos ni acudir personalmente a ninguna oficina.
Paso a paso para hacer la consulta en Mi ANSES
Ingresá a Mi ANSES con tu CUIL o DNI y tu Clave de la Seguridad Social. Accedé al menú principal. Seleccioná la opción “Consultar” o “Hijos”, según la versión de la plataforma.
El sistema indicará automáticamente
si sos beneficiario de la Tarjeta Alimentar y el monto correspondiente a febrero de 2026.
Si el pago no aparece,
ANSES aconseja verificar y corregir la información personal y familiar, dado que datos incorrectos o incompletos pueden bloquear la acreditación del beneficio. Las fechas de cobro de febrero son las siguientes: Lunes 9: DNI terminados en 0. Martes 10: DNI terminados en 1. Miércoles 11: DNI terminados en 2. Jueves 12: DNI terminados en 3. Viernes 13: DNI terminados en 4. Miércoles 18: DNI terminados en 5. Jueves 19: DNI terminados en 6. Viernes 20: DNI terminados en 7. Lunes 23: DNI terminados en 8. Martes 24: DNI terminados en 9.
Quiénes cobran el extra de ANSES en febrero de 2026
El pago de
$81.936 se entrega a los hogares que tienen dos hijos y cobran la AUH. Este importe se abona de forma automática, junto con la asignación mensual, sin requerir trámite de inscripción.
Los valores actuales de la
Tarjeta Alimentar para febrero de 2026 son: Familias con un hijo: $52.250 Familias con dos hijos: $81.936 Familias con tres o más hijos: $108.062
Estos montos
permanecen iguales a los de meses previos, dado que el Ministerio de Desarrollo Humano no informó incrementos para el mes de febrero.
Atención: no es un beneficio del SUAF para trabajadores
Uno de los aspectos que suele generar mayores dudas es cómo se vincula este beneficio con el
sistema SUAF. Desde ANSES precisan que: No acceden al pago de la Tarjeta Alimentar los empleados en relación de dependencia que reciben Asignaciones Familiares SUAF por sus sueldos. En cambio, sí se abona a quienes perciben AUH, AUE, PNC por siete hijos o más, y AUH por hijos con discapacidad.
Por esta razón, aunque muchas veces se vincula con las asignaciones familiares,
el beneficio está enfocado exclusivamente en los sectores más vulnerables.
