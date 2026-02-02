Cuándo cobro y monto Tarjeta Alimentar de ANSES en febrero 2026

Miles de familias recibirán un pago adicional de hasta $81.936 que liquida la ANSES a través del programa Tarjeta Alimentar.

En febrero , miles de hogares recibirán un refuerzo económico de hasta $81.936 con el programa Tarjeta Alimentar de la ANSES , destinado a mejorar el acceso a alimentos de la canasta básica . Si bien suele mencionarse como un complemento dentro de las asignaciones , este pago no forma parte del SUAF de los trabajadores en relación de dependencia.

Economía. ANSES confirmó los montos de febrero 2026 para jubilados y pensionados

País. Cronograma pagos de ANSES en febrero 2026: AUH, jubilados, pensionados y otras prestaciones

Puntualmente, este pago se dirige únicamente a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) , la Asignación por Embarazo (AUE) y otros grupos definidos .

Frente a las frecuentes dudas , la ANSES ofrece un método sencillo y digital para confirmar si el beneficio de febrero fue asignado y en qué cuenta se realizará la transferencia .

Para saber si en febrero recibirás el pago de la Tarjeta Alimentar , se puede consultar de forma online en cuestión de minutos, sin necesidad de sacar turnos ni acudir personalmente a ninguna oficina.

Paso a paso para hacer la consulta en Mi ANSES

Ingresá a Mi ANSES con tu CUIL o DNI y tu Clave de la Seguridad Social .

con tu CUIL o DNI y tu . Accedé al menú principal.

Seleccioná la opción “Consultar” o “Hijos”, según la versión de la plataforma.

Tarjeta Alimentar Extra de Anses para Asignación Universal por Hijo para septiembre 2023

El sistema indicará automáticamente si sos beneficiario de la Tarjeta Alimentar y el monto correspondiente a febrero de 2026.

Si el pago no aparece, ANSES aconseja verificar y corregir la información personal y familiar, dado que datos incorrectos o incompletos pueden bloquear la acreditación del beneficio.

Las fechas de cobro de febrero son las siguientes:

Lunes 9: DNI terminados en 0.

Martes 10: DNI terminados en 1.

Miércoles 11: DNI terminados en 2.

Jueves 12: DNI terminados en 3.

Viernes 13: DNI terminados en 4.

Miércoles 18: DNI terminados en 5.

Jueves 19: DNI terminados en 6.

Viernes 20: DNI terminados en 7.

Lunes 23: DNI terminados en 8.

Martes 24: DNI terminados en 9.

Tarjeta Alimentar Tarjeta Alimentar

Quiénes cobran el extra de ANSES en febrero de 2026

El pago de $81.936 se entrega a los hogares que tienen dos hijos y cobran la AUH. Este importe se abona de forma automática, junto con la asignación mensual, sin requerir trámite de inscripción.

Los valores actuales de la Tarjeta Alimentar para febrero de 2026 son:

Familias con un hijo: $52.250

$52.250 Familias con dos hijos: $81.936

$81.936 Familias con tres o más hijos: $108.062

Estos montos permanecen iguales a los de meses previos, dado que el Ministerio de Desarrollo Humano no informó incrementos para el mes de febrero.

ANSES ANSES.

Atención: no es un beneficio del SUAF para trabajadores

Uno de los aspectos que suele generar mayores dudas es cómo se vincula este beneficio con el sistema SUAF. Desde ANSES precisan que:

No acceden al pago de la Tarjeta Alimentar los empleados en relación de dependencia que reciben Asignaciones Familiares SUAF por sus sueldos.

los empleados en relación de dependencia que reciben por sus sueldos. En cambio, sí se abona a quienes perciben AUH, AUE, PNC por siete hijos o más, y AUH por hijos con discapacidad.

Por esta razón, aunque muchas veces se vincula con las asignaciones familiares, el beneficio está enfocado exclusivamente en los sectores más vulnerables.