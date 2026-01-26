Ayuda Escolar 2026 de ANSES: cuáles son los nuevos requisitos y montos

Ayuda Escolar Anual 2026.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) difundió recientemente los detalles de la Ayuda Escolar Anual 2026, incluyendo los importes, condiciones de acceso y fechas de pago de este beneficio pensado para acompañar a las familias al inicio del ciclo escolar.

Se trata de una asignación anual destinada a cubrir gastos relacionados con la educación, como la adquisición de útiles, uniformes y mochilas. Este aporte forma parte del sistema de asignaciones familiares y está orientado a niños, niñas y adolescentes que concurren a instituciones educativas.

Ayuda Escolar Anual 2026. El aporte se entrega de forma directa y automática a quienes reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación Familiar por Hijo (SUAF), siempre que cumplan con las condiciones y criterios exigidos para acceder al beneficio.

ANSES: este es el monto por hijo El Ejecutivo nacional informó que la Ayuda Escolar Anual 2026 mantendrá un monto de $85.000 por cada hijo, idéntico al asignado durante 2025, y por ahora no se prevé un aumento para este año.

La ayuda económica otorgada por ANSES. Para los hijos con discapacidad, la cifra se ajusta según la región de residencia y el Ingreso del Grupo Familiar (IGF), con montos que, en líneas generales, van desde $42.039 hasta $83.797. Cuáles son los requisitos para acceder Contar con hijos o hijas inscriptos en instituciones educativas reconocidas por el Ministerio de Educación , desde los 45 días de vida hasta cumplir 18 años, o sin restricción de edad para personas con discapacidad .

reconocidas por el , desde los 45 días de vida hasta cumplir 18 años, o sin restricción de edad para personas con . Ser beneficiario de la Asignación Universal por Hijo (AUH) o de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) .

o de la . Entregar el Certificado Escolar (Formulario PS 1.47) , que compruebe la asistencia del niño o adolescente al ciclo lectivo anterior o al vigente; este requisito es fundamental para activar el pago del beneficio .

, que compruebe la asistencia del niño o adolescente al ciclo lectivo anterior o al vigente; este requisito es . No haber recibido con anterioridad la Ayuda Escolar Anual por ese mismo hijo a través del otro progenitor, ni encontrarse en situaciones que generen incompatibilidad para percibir el beneficio. Ayuda Escolar Anual El beneficio de la Ayuda Escolar Anual de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) llega con una actualización importante en 2025: un pago de $85.000 para titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) El certificado escolar debe ser presentado idealmente antes del 31 de diciembre del año anterior para que el pago se haga de manera automática en marzo. De todas formas, si se entrega más tarde, el abono se efectuará dentro de los 60 días hábiles posteriores a su validación. Cuándo se cobra la Ayuda Escolar Anual 2026 La ANSES informó que el desembolso de la Ayuda Escolar Anual 2026 se iniciará a partir de marzo de 2026. Este beneficio se entrega una vez por año y se incorpora al cronograma regular de pagos de las asignaciones familiares. Ayuda escolar. Cuándo pagan la ayuda escolar de ANSES. Ayuda Escolar Anual 2026: Cómo anotarse Acceder a la plataforma “Mi ANSES” utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social .

utilizando el y la . Dirigirse al apartado “Hijos” y seleccionar la opción “Cargar certificado escolar” .

y seleccionar la opción . Completar el formulario correspondiente a cada hijo , imprimirlo y entregarlo en el establecimiento educativo para que sea firmado por las autoridades escolares .

, imprimirlo y entregarlo en el establecimiento educativo para que sea . Subir a la plataforma una imagen clara del certificado firmado y completo para formalizar la presentación.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.