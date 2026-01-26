Ayuda Escolar 2026 de ANSES: cuáles son los nuevos requisitos y montos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) difundió recientemente los detalles de la Ayuda Escolar Anual 2026, incluyendo los importes, condiciones de acceso y fechas de pago de este beneficio pensado para acompañar a las familias al inicio del ciclo escolar.
Se trata de una asignación anual destinada a cubrir gastos relacionados con la educación, como la adquisición de útiles, uniformes y mochilas. Este aporte forma parte del sistema de asignaciones familiares y está orientado a niños, niñas y adolescentes que concurren a instituciones educativas.
El aporte se entrega de forma directa y automática a quienes reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación Familiar por Hijo (SUAF), siempre que cumplan con las condiciones y criterios exigidos para acceder al beneficio.
ANSES: este es el monto por hijo
El Ejecutivo nacional informó que la Ayuda Escolar Anual 2026 mantendrá un monto de $85.000 por cada hijo, idéntico al asignado durante 2025, y por ahora no se prevé un aumento para este año.
Para los hijos con discapacidad, la cifra se ajusta según la región de residencia y el Ingreso del Grupo Familiar (IGF), con montos que, en líneas generales, van desde $42.039 hasta $83.797.
Cuáles son los requisitos para acceder
Contar con hijos o hijas inscriptos en instituciones educativas reconocidas por el Ministerio de Educación, desde los 45 días de vida hasta cumplir 18 años, o sin restricción de edad para personas con discapacidad.
Ser beneficiario de la Asignación Universal por Hijo (AUH) o de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF).
Entregar el Certificado Escolar (Formulario PS 1.47), que compruebe la asistencia del niño o adolescente al ciclo lectivo anterior o al vigente; este requisito es fundamental para activar el pago del beneficio.
No haber recibido con anterioridad la Ayuda Escolar Anual por ese mismo hijo a través del otro progenitor, ni encontrarse en situaciones que generen incompatibilidad para percibir el beneficio.
El certificado escolar debe ser presentado idealmente antes del 31 de diciembre del año anterior para que el pago se haga de manera automática en marzo. De todas formas, si se entrega más tarde, el abono se efectuará dentro de los 60 días hábiles posteriores a su validación.
Cuándo se cobra la Ayuda Escolar Anual 2026
La ANSES informó que el desembolso de la Ayuda Escolar Anual 2026 se iniciará a partir de marzo de 2026. Este beneficio se entrega una vez por año y se incorpora al cronograma regular de pagos de las asignaciones familiares.
Ayuda Escolar Anual 2026: Cómo anotarse
Acceder a la plataforma “Mi ANSES” utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
Dirigirse al apartado “Hijos” y seleccionar la opción “Cargar certificado escolar”.
Completar el formulario correspondiente a cada hijo, imprimirlo y entregarlo en el establecimiento educativo para que sea firmado por las autoridades escolares.
Subir a la plataforma una imagen clara del certificado firmado y completo para formalizar la presentación.