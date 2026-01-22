El paso a paso para cobrar la Ayuda Escolar Anual de ANSES

Luego de la revisión de los montos, la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) comunicó una mejora del 2,8% en los pagos que administra, ajustada al índice inflacionario de diciembre y al mecanismo vigente de movilidad previsional. El aumento se reflejará en los haberes de febrero.

Se trata de una medida fundamental para amortiguar la pérdida del poder de compra de los beneficiarios. En ese marco, la entidad ratificó la Ayuda Escolar Anual 2026 , una asistencia financiera de entrega única destinada a hogares con niños y adolescentes que concurren a los niveles jardín, primaria y secundaria , pensada para acompañar y reducir el impacto económico del inicio del año escolar.

La prestación está dirigida tanto a perceptores de la Asignación Universal por Hijo (AUH) como a quienes reciben asignaciones familiares , siempre que los hijos reúnan los requisitos de edad y condición educativa fijados por la normativa.

Para niñas, niños y adolescentes sin discapacidad , el beneficio rige desde los 45 días de nacidos hasta los 18 años , con la exigencia de que estén inscriptos y concurran a una institución educativa oficial de los niveles inicial, primario o secundario .

La Ayuda Escolar será de $85.000 por cada hijo.

En el caso de hijas e hijos con discapacidad, la normativa no fija un límite etario para acceder al beneficio. Asimismo, la asistencia puede acreditarse no únicamente en instituciones educativas especiales, sino también en talleres laborales protegidos, centros terapéuticos, de rehabilitación o en dispositivos de acompañamiento educativo que estén debidamente avalados por ANSES.

Ayuda escolar Quienes no reciban el pago automático deben gestionar el beneficio a través de Mi ANSES y cargar el certificado escolar antes del 31 de marzo (Vanva)

Cuánto se cobra por la Ayuda Escolar

Con los valores actualizados, el monto del beneficio alcanza los $85.000 por cada hijo y tiene como finalidad colaborar con los costos vinculados a la escolaridad, como la compra de útiles, mochilas y materiales básicos para el inicio del año escolar. El desembolso se realiza una sola vez al año y queda sujeto a la verificación de la regularidad escolar.

Habitualmente, ANSES realiza la acreditación de manera generalizada entre febrero y marzo, en sintonía con el comienzo de las clases. Si la presentación del Certificado Escolar se concreta con posterioridad, el derecho no se pierde: el importe se liquida una vez que la documentación es validada.

ayuda escolar 2022.jpg Pago para Ayuda Escolar: quiénes la cobran y cuáles son los montos

Cómo hacer el trámite para la Ayuda Escolar

El procedimiento es digital y debe cumplirse todos los años, incluso por quienes ya hayan percibido el beneficio en ciclos lectivos previos. La solicitud se formaliza ingresando a la plataforma Mi ANSES, donde es necesario completar la gestión conforme a las siguientes indicaciones: