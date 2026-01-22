jueves 22 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
22 de enero de 2026 - 09:07
Educación.

El paso a paso para cobrar la Ayuda Escolar Anual de ANSES

Este apoyo económico, que se otorga una vez por año, está dirigido a familias con hijas e hijos que asisten a los niveles inicial, primario y secundario.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La Ayuda Escolar será de $85.000 por cada hijo.

La Ayuda Escolar será de $85.000 por cada hijo.

Luego de la revisión de los montos, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comunicó una mejora del 2,8% en los pagos que administra, ajustada al índice inflacionario de diciembre y al mecanismo vigente de movilidad previsional. El aumento se reflejará en los haberes de febrero.

Lee además
La jubilación mínima aumentará a $359.219,42 en febrero de 2026, según la actualización por inflación.
Economía.

¿De cuánto será la jubilación mínima de ANSES en febrero de 2026?
ANSES abonará el próximo mes un extra a un grupo de beneficiarios que cumplan ciertos requisitos.
Economía.

ANSES anunció un bono extra de casi $600.000 en febrero: a quiénes alcanza el beneficio

Se trata de una medida fundamental para amortiguar la pérdida del poder de compra de los beneficiarios. En ese marco, la entidad ratificó la Ayuda Escolar Anual 2026, una asistencia financiera de entrega única destinada a hogares con niños y adolescentes que concurren a los niveles jardín, primaria y secundaria, pensada para acompañar y reducir el impacto económico del inicio del año escolar.

El procedimiento para cobrar la Ayuda Escolar Anual.

Quiénes pueden cobrar la Ayuda Escolar 2026

La prestación está dirigida tanto a perceptores de la Asignación Universal por Hijo (AUH) como a quienes reciben asignaciones familiares, siempre que los hijos reúnan los requisitos de edad y condición educativa fijados por la normativa.

Para niñas, niños y adolescentes sin discapacidad, el beneficio rige desde los 45 días de nacidos hasta los 18 años, con la exigencia de que estén inscriptos y concurran a una institución educativa oficial de los niveles inicial, primario o secundario.

La Ayuda Escolar será de $85.000 por cada hijo.

En el caso de hijas e hijos con discapacidad, la normativa no fija un límite etario para acceder al beneficio. Asimismo, la asistencia puede acreditarse no únicamente en instituciones educativas especiales, sino también en talleres laborales protegidos, centros terapéuticos, de rehabilitación o en dispositivos de acompañamiento educativo que estén debidamente avalados por ANSES.

Ayuda escolar
Quienes no reciban el pago automático deben gestionar el beneficio a través de Mi ANSES y cargar el certificado escolar antes del 31 de marzo (Vanva)

Quienes no reciban el pago automático deben gestionar el beneficio a través de Mi ANSES y cargar el certificado escolar antes del 31 de marzo (Vanva)

Cuánto se cobra por la Ayuda Escolar

Con los valores actualizados, el monto del beneficio alcanza los $85.000 por cada hijo y tiene como finalidad colaborar con los costos vinculados a la escolaridad, como la compra de útiles, mochilas y materiales básicos para el inicio del año escolar. El desembolso se realiza una sola vez al año y queda sujeto a la verificación de la regularidad escolar.

Habitualmente, ANSES realiza la acreditación de manera generalizada entre febrero y marzo, en sintonía con el comienzo de las clases. Si la presentación del Certificado Escolar se concreta con posterioridad, el derecho no se pierde: el importe se liquida una vez que la documentación es validada.

ayuda escolar 2022.jpg
Pago para Ayuda Escolar: quiénes la cobran y cuáles son los montos

Pago para Ayuda Escolar: quiénes la cobran y cuáles son los montos

Cómo hacer el trámite para la Ayuda Escolar

El procedimiento es digital y debe cumplirse todos los años, incluso por quienes ya hayan percibido el beneficio en ciclos lectivos previos. La solicitud se formaliza ingresando a la plataforma Mi ANSES, donde es necesario completar la gestión conforme a las siguientes indicaciones:

  • Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
  • Acceder a la sección “Hijos”.
  • Seleccionar la opción para presentar el certificado escolar.
  • Generar el formulario correspondiente a cada hijo.
  • Imprimir el formulario y llevarlo al establecimiento educativo para que lo firmen.
  • Tomar una foto o escanear el certificado firmado.
  • Volver a cargar el archivo en Mi ANSES, dentro de Hijos > Presentar certificado escolar.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

¿De cuánto será la jubilación mínima de ANSES en febrero de 2026?

ANSES anunció un bono extra de casi $600.000 en febrero: a quiénes alcanza el beneficio

ANSES: ¿Cuándo se paga la Ayuda Escolar 2026?

Becas Progresar: así será el pago de enero 2026 y cuánto recibirán los estudiantes

Bono de ANSES en enero: quién cobra $70.000, quién ronda $40.000 y quién queda afuera

Lo que se lee ahora
Vinchina, el pueblo de La Rioja que es un tesoro oculto para el turismo. video
Turismo.

El pueblo secreto de La Rioja que deslumbra a los turistas por sus paisajes y aventuras

Por  viajes Todo Jujuy

Las más leídas

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar.
Turismo.

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar

Chalanas video
Comercio.

El negocio es boliviano, la basura es argentina: un problema diario en Aguas Blancas

Lluvia en Jujuy
SMN.

Renuevan el alerta por fuertes tormentas en Jujuy: hasta cuándo, qué zonas afecta y a qué hora

Paso de Jama video
Atención.

Cierran el Paso de Jama por las condiciones del tiempo en la zona

El destino de Salta que te va a enamorar. video
Turismo.

Salta y su encantador pueblo entre cerros: una parada imperdible del Tren a las Nubes

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel