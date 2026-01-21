miércoles 21 de enero de 2026

21 de enero de 2026 - 09:12
Economía.

ANSES anunció un bono extra de casi $600.000 en febrero: a quiénes alcanza el beneficio

El organismo confirmó que en el próximo mes se acreditará un refuerzo por única vez destinado a un grupo específico de beneficiarios. Los detalles.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
ANSES abonará el próximo mes un extra a un grupo de beneficiarios que cumplan ciertos requisitos.

ANSES abonará el próximo mes un extra a un grupo de beneficiarios que cumplan ciertos requisitos.

La ANSES avanza con la organización del calendario de cobros correspondiente a febrero y confirmó la entrega de un bono extra económico que ronda los 600 mil pesos destinado a un sector específico de beneficiarios, siempre que cumplan con determinadas condiciones establecidas.

Bono de ANSES en enero
Desde el organismo previsional explicaron que estos montos fueron actualizados tomando como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor, informado por el INDEC, correspondiente al registro de diciembre de 2025.

ANSES
ANSES.

ANSES.

Las jubilaciones, pensiones y el conjunto de las prestaciones sociales tendrán una actualización del 2,8%. En paralelo, determinados titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) accederán también a un pago extra complementario.

ANSES pagará un bono superior de casi $ 600.000 por única vez en febrero

Para acceder a este ingreso adicional otorgado por ANSES, es necesario que los titulares reúnan y perciban de manera conjunta las siguientes asignaciones:

  • Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $ 420.354
  • Tarjeta Alimentar para familias con 1 hijo: $ 52.250
  • Complemento leche: $ 48.691
  • Volver al Trabajo: $ 78.000
anses jujuy

De este modo, los beneficiarios de ANSES que perciban las cuatro asignaciones familiares alcanzarán en diciembre un ingreso total de $599.295.

Por su parte, el Complemento Leche, establecido por la Ley 27.611, consiste en una ayuda económica no contributiva incluida dentro del Plan de los 1000 Días, una iniciativa estatal orientada a garantizar el acompañamiento y la atención integral de la salud durante el embarazo y los primeros años de vida.

En tanto, el programa Volver al Trabajo, que reemplazó al ex Potenciar Trabajo, está destinado a personas con condiciones para formarse, adquirir habilidades y reinsertarse en el ámbito laboral formal.

Cuánto pagará ANSES la AUH en febrero

libreta auh anses

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que dependen de ANSES percibirán en febrero una actualización del 2,8%, ajuste que responde a la variación inflacionaria registrada en diciembre.

A partir de este incremento dispuesto por el organismo previsional, los montos oficiales brutos de la AUH quedarán establecidos con nuevos valores, vigentes desde el inicio del segundo mes del año.

AUH
Mi ANSES: De cuánto es la AUH en agosto 2025

Mi ANSES: De cuánto es la AUH en agosto 2025

AUH general por hijo

  • $ 129.042 (monto total bruto)
  • Se cobra el 80% mensual: $ 103.233 en mano cada mes
  • El 20% restante (aprox. $ 25.809) se retiene y se paga en un pago anual al presentar la Libreta AUH (con controles de salud, vacunación y escolaridad al día).

AUH por hijo con discapacidad

  • $ 420.271 (monto total bruto)
  • Se aplica también la retención del 20%: pago mensual directo de $ 336.217
  • El remanente se liquida anualmente con la documentación correspondiente.
anses auh.jpg

Quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) no solo cobrarán el haber correspondiente por cada menor a cargo, sino que además accederán al beneficio de la Tarjeta Alimentar.

Este programa de asistencia tiene como objetivo garantizar el acceso a alimentos esenciales para hogares en contextos de vulnerabilidad económica. A continuación, se detallan los importes previstos para el mes de diciembre.

  • Familias con un hijo: $ 52.250
  • Familias con dos hijos: $ 81.936
  • Familias con tres o más hijos: $ 108.062
Cómo se tramita la Tarjeta Alimentar.

Es importante señalar que esta ayuda estatal no se ajusta de manera periódica ni se actualiza en función de la inflación, a diferencia de otras prestaciones vigentes. Por ese motivo, el valor del beneficio permanecerá congelado y no tendrá modificaciones durante el mes siguiente.

