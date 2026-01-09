ANSES: cómo quedan las jubilaciones en enero 2026

La Anses dispuso un incremento del 2,47% sobre todos los haberes en enero de 2026.

La ANSES activó durante este mes el cronograma de cobros destinado a jubilados y pensionados en todo el país. Para enero , el ente previsional aplicó una suba del 2,47% en la totalidad de los ingresos , conforme al sistema de movilidad vigente . La actualización se calcula a partir de la evolución del IPC , con un rezago de dos meses.

A su vez, se indicó que el ajuste en esta oportunidad se basó en la inflación registrada en noviembre , que alcanzó el 2,5% . La medida adoptada por la Anses también ratificó la vigencia del refuerzo de $70.000 destinado a los sectores con haberes más bajos , con el objetivo de fortalecer el ingreso de quienes reciben la jubilación mínima .

El complemento se acredita en su totalidad a los titulares del haber básico , mientras que aquellos que cobran por encima de ese piso , aunque sin llegar al límite establecido , acceden al extra de manera gradual y ajustada al monto que perciben.

Tras incorporar la suba prevista y el refuerzo adicional , el haber mínimo pasó a establecerse en $349.299,32 . Con el complemento extraordinario de $70.000 , el ingreso final de este mes asciende a $419.299,32 . Por su parte, el monto máximo de jubilación quedó definido en $2.350.453,71 , sin acceso al plus , dado que el beneficio extra está destinado exclusivamente a quienes perciben los ingresos más reducidos .

El calendario de cobros contempló además una recomposición en otros beneficios del sistema previsional. Las Pensiones No Contributivas por invalidez y por vejez quedaron establecidas en $244.509,52 y, al adicionarse el plus extraordinario, el total mensual trepó a $314.509,52.

Jubilados Jubilados.

En cuanto a las pensiones destinadas a madres con siete o más hijos, el monto básico se fijó en $349.299,32 y, con el refuerzo incluido, el ingreso alcanzó los $419.299,32. A su vez, la Prestación Universal para el Adulto Mayor registró una suba hasta los $279.439,46 y, sumado el bono, el importe final a percibir en enero llegó a $349.439,46.

Cronograma de pagos para jubilados y pensionados

La Administración Nacional de la Seguridad Social definió un cronograma de cobros organizado de acuerdo con el último número del DNI de jubilados y pensionados, que incluye tanto a los beneficiarios del ingreso mínimo como a aquellos que cobran montos superiores. Para enero de 2026, el calendario dispuesto es el siguiente:

Jubilados y pensionados con haber mínimo:

Viernes 9 de enero: DNI terminados en 0

Lunes 12 de enero: DNI terminados en 1

Martes 13 de enero: DNI terminados en 2

Miércoles 14 de enero: DNI terminados en 3

Jueves 15 de enero: DNI terminados en 4

Viernes 16 de enero: DNI terminados en 5

Lunes 19 de enero: DNI terminados en 6

Martes 20 de enero: DNI terminados en 7

Miércoles 21 de enero: DNI terminados en 8

Jueves 22 de enero: DNI terminados en 9

ANSES ANSES.

Jubilaciones y pensiones que superan la mínima:

Viernes 23 de enero: DNI terminados en 0 y 1

Lunes 26 de enero: DNI terminados en 2 y 3

Martes 27 de enero: DNI terminados en 4 y 5

Miércoles 28 de enero: DNI terminados en 6 y 7

Jueves 29 de enero: DNI terminados en 8 y 9

Pensiones No Contributivas:

Viernes 9 de enero: DNI terminados en 0 y 1

Lunes 12 de enero: DNI terminados en 2 y 3

Martes 13 de enero: DNI terminados en 4 y 5

Miércoles 14 de enero: DNI terminados en 6 y 7

Jueves 15 de enero: DNI terminados en 8 y 9

Jubilados y pensionados de Anses.

La actualización del 2,47% impactó de forma directa y automática en la totalidad de las jubilaciones y pensiones administradas por la Anses. La suba se explica por el mecanismo de movilidad previsional, que ajusta los ingresos tomando como referencia la evolución de los precios con un desfase de dos meses.

Para este cálculo se consideró el Índice de Precios al Consumidor correspondiente a noviembre, que registró una suba del 2,5%. El complemento adicional de $70.000 quedó reservado exclusivamente para los beneficiarios de menores ingresos. En cambio, el haber más alto, fijado en $2.350.453,71, únicamente incorporó el aumento general y quedó excluido del pago del refuerzo.