Becas Progresar: ANSES definió el calendario de pagos de enero 2026

La Secretaría de Educación dio a conocer el calendario de pagos de las Becas Progresar correspondientes a enero de 2026 . Así, los beneficiarios pueden consultar la fecha en la que ANSES depositará el monto , de acuerdo con el último número del DNI .

Más allá del esquema de fechas , el comienzo del ciclo también viene acompañado de precisiones importantes sobre los importes a cobrar , los incentivos económicos y los pagos adeudados para quienes se anotaron en 2025 . Estos datos son fundamentales para los estudiantes que utilizan la beca como apoyo para continuar su formación .

La ANSES definió que la acreditación de las Becas Progresar correspondiente a enero de 2026 se efectuará siguiendo el último número del DNI de cada beneficiario . El esquema de pagos ya fue oficializado y queda organizado de la siguiente manera:

Aunque el cronograma aún no figura en la plataforma Mi ANSES , los titulares de la beca tienen la posibilidad de confirmar si percibirán el pago de enero a través de la certificación negativa disponible en el sitio del organismo . Este trámite permite prever la acreditación incluso antes de que las fechas se muestren en el sistema .

Montos, cuotas pendientes y qué pasa con Becas Progresar en 2026

En el mes de enero, el valor mensual de las Becas Progresar se ubica en $35.000. Para quienes cursan estudios universitarios o terciarios y transitan su primer año dentro del programa que depende del Ministerio de Capital Humano, continúa aplicándose el descuento del 20% sobre cada pago habitual.

Becas Progresar - ANSES Becas Progresar de ANSES: quiénes cobran esta semana

No obstante, durante enero ANSES inició el giro de los montos retenidos a lo largo de 2025 para determinados titulares, en particular aquellos que perciben el beneficio mediante billeteras digitales. A su vez, se acredita la segunda cuota estímulo destinada a estudiantes del nivel obligatorio que cumplieron con las instancias de extensión formativa exigidas por la Resolución 388/2025.

El número de pagos que aún quedan por percibir está determinado por la fecha en la que cada estudiante se incorporó al programa en 2025. Aquellos que realizaron la inscripción en marzo cobran en enero el décimo desembolso y todavía tienen por delante los correspondientes a febrero y marzo.

Por su parte, quienes se sumaron en agosto reciben la quinta cuota y únicamente les resta un pago adicional en febrero. En todos los casos, las cuotas estímulo se liquidan sin descuentos, aunque dependen del cumplimiento de los requisitos académicos.

El objetivo de las Becas Progresar es acompañar a los jóvenes para que finalicen la educación obligatoria.

Desde la iniciativa advierten que, para percibir el monto completo de la beca, los estudiantes deben tener su trayectoria académica al día, sin asignaturas pendientes del año vigente ni de períodos anteriores.

En cuanto a la próxima convocatoria, el Ministerio de Capital Humano aún no puso en marcha la inscripción a Becas Progresar 2026, aunque se prevé que se habilite cuando comience el nuevo ciclo escolar.