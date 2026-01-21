ANSES: ¿Cuándo se paga la Ayuda Escolar 2026?

Como ocurre cada comienzo de clases , el arranque del año escolar representa un fuerte impacto en el bolsillo de numerosos hogares. La compra concentrada de materiales , indumentaria escolar y mochilas obliga a muchos padres a replantear gastos y ajustar sus finanzas en pocos días. Por eso, ANSES ofrece la Ayuda Escolar Anual para respaldarlos.

El desembolso se efectuará una vez por año y llegará en marzo , una vez acreditada la condición de alumno . El dinero se deposita en la misma cuenta donde se perciben las prestaciones habituales . Desde el organismo recomiendan controlar información clave como la dirección , los lazos familiares y el CBU registrado .

El beneficio de la Ayuda Escolar Anual de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) llega con una actualización importante en 2025: un pago de $85.000 para titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF)

El beneficio de la Ayuda Escolar Anual que paga la ANSES vuelve a ser un respaldo importante para las familias. De cara al ciclo lectivo 2026 , ya está establecido el esquema de importes y se prevé una actualización al alza de los montos que se pagarán antes del comienzo de las clases .

La prestación está destinada a quienes perciben la AUH y el SUAF , y solo se otorga si los niños y adolescentes concurren a establecimientos educativos con aval oficial . Comprende los tramos de jardín , primaria y secundaria , así como también las propuestas de educación especial . El acceso al pago depende tanto de la edad de los menores como del cumplimiento efectivo de la cursada .

Quienes no reciban el pago automático deben gestionar el beneficio a través de Mi ANSES y cargar el certificado escolar antes del 31 de marzo (Vanva)

No pueden acceder al beneficio quienes no demuestren la concurrencia escolar o presenten irregularidades en la información del grupo familiar. Por ese motivo, resulta clave actualizar y verificar periódicamente los datos registrados.

La Ayuda Escolar Anual es un apoyo económico entregado cada año al inicio del ciclo lectivo.

¿Hay que hacer algún trámite para recibir la Ayuda Escolar Anual?

Para que el cobro quede habilitado, es imprescindible entregar el Certificado de Escolaridad correspondiente al año en curso. Si ese requisito no se cumple, el pago no se activa ni se procesa de manera automática.

El trámite puede efectuarse en forma online a través del portal Mi ANSES o de manera presencial, solicitando previamente un turno. El formulario oficial debe incluir la información del estudiante y estar avalado por la institución educativa a la que asiste.

Tras la carga de los papeles, el sistema verifica los datos ingresados y, una vez que se aprueban, el importe se deposita junto con la asignación mensual habitual. La fecha límite para entregar la constancia escolar se fijó para el 31 de diciembre del año en vigencia.

Ayuda Escolar 2026: cuánto se cobra por cada hijo

De cara a 2026, la entidad previsional ratificó que el valor de la prestación será de $85.000. El importe se abonará por cada hijo que reúna los requisitos establecidos y haya acreditado su condición de alumno regular antes del 31 de diciembre.