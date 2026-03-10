miércoles 11 de marzo de 2026

10 de marzo de 2026 - 16:34
Inseguridad.

Crecen las estafas por trámites falsos de ANSES: lanzan advertencia en Jujuy y todo el país

ANSES alertó sobre nuevas maniobras de fraude que se llevan a cabo en todo el país y pidió extremar los cuidados. Las recomendaciones.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Ante el aumento de estafas, ANSES dio una serie de recomendaciones y advertencias.

Ante el aumento de estafas, ANSES dio una serie de recomendaciones y advertencias.

 

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) alertó por el aumento de estafas que apuntan sobre todo a jubilados y pensionados. Si bien cualquiera puede ser víctima, las personas mayores quedan más expuestas por su vínculo habitual con el organismo a través de gestiones y cobros.

Durante las últimas semanas se registraron comunicaciones telefónicas y mensajes en los que estafadores simulan pertenecer a ANSES. A través de falsos ofrecimientos de ayudas económicas —especialmente en jornadas conmemorativas— buscan acceder a información sensible, como datos personales, claves de acceso y detalles bancarios.

Ante el aumento de estafas, ANSES dio una serie de recomendaciones y advertencias.

Qué tipos de estafa vinculadas a ANSES están circulando actualmente

Las maniobras fraudulentas identificadas abarcan comunicaciones que se presentan como legítimas y que intentan inducir al titular a entregar datos confidenciales. De acuerdo con la entidad, las modalidades más habituales comprenden:

  • Comunicaciones telefónicas donde piden códigos de verificación o información vinculada a cuentas financieras.
  • Mails o textos que incluyen links hacia supuestos formularios oficiales que imitan al organismo previsional.
  • Avisos difundidos en plataformas sociales que ofrecen ayudas extra y conducen a páginas apócrifas.

Desde el organismo previsional remarcaron que todo contacto que solicite información privada o datos económicos por vías no oficiales debe interpretarse como potencial fraude y desestimarse sin demora.

El organismo advirtió que nunca solicita información personal, contraseñas ni datos bancarios a través de llamadas.

Cómo protegerse de estafas si sos beneficiario de ANSES

La entidad remarcó que la anticipación resulta fundamental para no caer en engaños. Dentro de los consejos prioritarios, se destacan los siguientes:

  • Gestionar trámites y efectuar consultas exclusivamente a través de la página web oficial del organismo o en dependencias habilitadas.
  • Jamás facilitar códigos de acceso, passwords ni información financiera a otras personas.
  • Mantener cautela ante avisos que ofrezcan supuestas ventajas extra o tramiten cobros solicitando datos sensibles.
  • Corroborar que los links y remitentes de correo sean legítimos antes de cargar cualquier información personal.
Dónde denunciar intentos de estafa vinculados a ANSES.

La entidad remarcó que no se requieren terceros ni tramitadores para efectuar diligencias, ya que cada gestión puede completarse sin costo por los propios titulares, de forma personal y a través del portal oficial.

Dónde denunciar intentos de estafa vinculados a ANSES

Quienes adviertan maniobras fraudulentas tienen la posibilidad de efectuar la denuncia mediante la plataforma Mi ANSES, dentro del apartado “Denuncias y Reclamos”, o bien acudir de forma presencial a Paseo Colón 329, 5° piso, en la Ciudad de Buenos Aires. También está habilitado el envío por correo postal a ese domicilio o la comunicación telefónica a la línea 130.

Las personas que detecten intentos de estafa pueden presentar su denuncia a través de la plataforma Mi ANSES.

Reforzar los cuidados y difundir estas sugerencias entre el entorno cercano, en especial entre jubilados y adultos mayores, es clave para evitar engaños y resguardar la información personal.

Salud.

Preocupa en Salta las muertes por dengue y chikungunya en Bolivia: "10 días de cierre de frontera vendrían bien"

Por  Federico Franco

País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel