jueves 29 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
29 de enero de 2026 - 07:15
Sociedad.

Alerta por estafas inmobiliarias en carnaval: qué tener en cuenta antes de alquilar en Jujuy

Crece la preocupación por estafas en alquileres temporarios de cara al Carnaval. Un profesional del rubro inmobiliario advierte sobre ofertas irreales y riesgos

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Alerta por estafas en carnaval.

Alerta por estafas en carnaval.

Alerta por estafas inmobiliarias en carnaval: qué tener en cuenta antes de alquilar en Jujuy

Alerta por estafas inmobiliarias en carnaval: qué tener en cuenta antes de alquilar en Jujuy

Alerta por estafas inmobiliarias en carnaval: qué tener en cuenta antes de alquilar en Jujuy

Alerta por estafas inmobiliarias en carnaval: qué tener en cuenta antes de alquilar en Jujuy

Con la llegada del período de vacaciones y el inminente Carnaval, el buscar y conseguir alquileres en Jujuy o el destino escogido resulta clave por lo que este movimiento también trae aparejado un fenómeno que genera creciente preocupación: las estafas inmobiliarias vinculadas a alquileres temporarios.

Lee además
Carnavales en Argentina. video
Festividad.

Los mejores carnavales de Argentina según la inteligencia artificial
Jueves de Ahijados.
¡Feliz día!

Hoy se vive el Jueves de Ahijados, una tradición que marca la antesala del carnaval

“El tema de las estafas por alquilar lugares para pernoctar durante el Carnaval es algo que está comenzando a preocupar y muchísimo, habida cuenta de que ya se acercan estas festividades”, advirtió Carlos Vaca Petrelli, reconocido corredor inmobiliario, en diálogo con TodoJujuy. “El tema de las estafas por alquilar lugares para pernoctar durante el Carnaval es algo que está comenzando a preocupar y muchísimo, habida cuenta de que ya se acercan estas festividades”, advirtió Carlos Vaca Petrelli, reconocido corredor inmobiliario, en diálogo con TodoJujuy.

Según explicó el profesional, uno de los primeros errores que suelen cometer los turistas es dejarse llevar por publicaciones con precios demasiado bajos. “En primer lugar lo que tiene que hacer la gente es no ir a esas ofertas fabulosas que aparecen por ahí en los diarios o en los medios digitales”, señaló.

“En primer lugar lo que tiene que hacer la gente es no ir a esas ofertas fabulosas" “En primer lugar lo que tiene que hacer la gente es no ir a esas ofertas fabulosas"

Alerta por estafas inmobiliarias
Alerta por estafas inmobiliarias en carnaval: qué tener en cuenta antes de alquilar en Jujuy

Alerta por estafas inmobiliarias en carnaval: qué tener en cuenta antes de alquilar en Jujuy

Claves para evitar estafas inmobiliarias

En ese sentido, remarcó la importancia de verificar con quién se está tratando antes de avanzar con cualquier operación. “Tienen que fijarse que sea una persona seria, un corredor o martillero matriculado en el colegio, y pedirle la documentación. Es un derecho que tiene la ciudadanía para saber con quién está hablando”, sostuvo.

Otra de las advertencias centrales tiene que ver con los pagos anticipados. “Jamás adelante ni mande dinero cuando le dicen que tiene que pagar para reservar. Como dicen en el billar: bola metida, bola pagada. Primero hay que ver qué es lo que te están ofreciendo”, afirmó.

“Jamás adelante ni mande dinero cuando le dicen que tiene que pagar para reservar. " “Jamás adelante ni mande dinero cuando le dicen que tiene que pagar para reservar. "

Vaca Petrelli insistió en que las ofertas demasiado tentadoras suelen ser el principal gancho de las estafas. “Cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. En la cuestión inmobiliaria, el ‘dos por uno’ o ‘tres por uno’ no existe”, remarcó.

El especialista aclaró que estas recomendaciones no solo aplican a los alquileres temporarios, sino también a operaciones de compra y venta. En esos casos, aconsejó realizar una verificación formal del inmueble. “Lo mínimo que hay que hacer es ir a la Dirección de Inmuebles y pedir una matrícula parcelaria, que es la historia clínica del inmueble”, explicó.

Por último, volvió a poner el foco en el contexto del Carnaval, donde la demanda aumenta y las estafas se multiplican. “No mandar dinero por redes sociales o transferencias sin ver lo que se va a alquilar," remarcaba el profesional al apuntar que se tiene el derecho de saber con quien se está tratando, por lo que cada persona puede pedir la identificación del que está del otro lado. "El ojo del patrón engorda el ganado: hay que verificar con quién se trabaja y qué es lo que se va a contratar”, concluyó.

Embed - Alerta por estafas inmobiliarias en carnaval: qué tener en cuenta antes de alquilar en Jujuy

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Los mejores carnavales de Argentina según la inteligencia artificial

Hoy se vive el Jueves de Ahijados, una tradición que marca la antesala del carnaval

El grupo La Revelación se prepara para el Carnaval de Jujuy con más de 250 bailarines

Carnaval de La Viña: viví la mejor previa con música, sabores y tradición

El carnaval en Abra Pampa explicado por quienes lo viven: tradición, comparsas y devoción

Lo que se lee ahora
Carnavales en Argentina. video
Festividad.

Los mejores carnavales de Argentina según la inteligencia artificial

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Quienes cuenten con descuentos locales, deberán actualizar la tarjeta SUBE mediante un trámite gratuito que no requiere turno. 
Transporte.

El paso clave para actualizar la SUBE y no perder los beneficios locales

Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para toda la provincia de Jujuy
Tiempo.

Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para toda la provincia de Jujuy

Cae la matrícula escolar en Jujuy y proyectan aulas con 10 alumnos por docente hacia 2030. video
Informe.

Cae la matrícula escolar en Jujuy y proyectan aulas con 10 alumnos por docente hacia 2030

Fatal accidente en Lozano video
Tragedia.

Violento accidente en Lozano: chocaron un auto y una camioneta y hay un muerto

Dirección de rentas en Jujuy
Servicio.

Rentas llega a barrios y localidades de Jujuy con el programa "Rentas con Vos"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel