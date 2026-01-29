Alerta por estafas inmobiliarias en carnaval: qué tener en cuenta antes de alquilar en Jujuy

Alerta por estafas inmobiliarias en carnaval: qué tener en cuenta antes de alquilar en Jujuy

Con la llegada del período de vacaciones y el inminente Carnaval, el buscar y conseguir alquileres en Jujuy o el destino escogido resulta clave por lo que este movimiento también trae aparejado un fenómeno que genera creciente preocupación: las estafas inmobiliarias vinculadas a alquileres temporarios .

"El tema de las estafas por alquilar lugares para pernoctar durante el Carnaval es algo que está comenzando a preocupar y muchísimo, habida cuenta de que ya se acercan estas festividades", advirtió Carlos Vaca Petrelli, reconocido corredor inmobiliario, en diálogo con TodoJujuy.

Según explicó el profesional, uno de los primeros errores que suelen cometer los turistas es dejarse llevar por publicaciones con precios demasiado bajos . “En primer lugar lo que tiene que hacer la gente es no ir a esas ofertas fabulosas que aparecen por ahí en los diarios o en los medios digitales”, señaló.

Claves para evitar estafas inmobiliarias

En ese sentido, remarcó la importancia de verificar con quién se está tratando antes de avanzar con cualquier operación. “Tienen que fijarse que sea una persona seria, un corredor o martillero matriculado en el colegio, y pedirle la documentación. Es un derecho que tiene la ciudadanía para saber con quién está hablando”, sostuvo.

Otra de las advertencias centrales tiene que ver con los pagos anticipados. “Jamás adelante ni mande dinero cuando le dicen que tiene que pagar para reservar. Como dicen en el billar: bola metida, bola pagada. Primero hay que ver qué es lo que te están ofreciendo”, afirmó.

Vaca Petrelli insistió en que las ofertas demasiado tentadoras suelen ser el principal gancho de las estafas. “Cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. En la cuestión inmobiliaria, el ‘dos por uno’ o ‘tres por uno’ no existe”, remarcó.

El especialista aclaró que estas recomendaciones no solo aplican a los alquileres temporarios, sino también a operaciones de compra y venta. En esos casos, aconsejó realizar una verificación formal del inmueble. “Lo mínimo que hay que hacer es ir a la Dirección de Inmuebles y pedir una matrícula parcelaria, que es la historia clínica del inmueble”, explicó.

Por último, volvió a poner el foco en el contexto del Carnaval, donde la demanda aumenta y las estafas se multiplican. “No mandar dinero por redes sociales o transferencias sin ver lo que se va a alquilar," remarcaba el profesional al apuntar que se tiene el derecho de saber con quien se está tratando, por lo que cada persona puede pedir la identificación del que está del otro lado. "El ojo del patrón engorda el ganado: hay que verificar con quién se trabaja y qué es lo que se va a contratar”, concluyó.