Salud confirmó seis contagios en la provincia de Jujuy y profundiza la vigilancia epidemiológica y el control del mosquito transmisor

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El Ministerio de Salud de Jujuy intensificó las acciones en territorio para prevenir el dengue y el chikungunya, luego de la confirmación de casos en distintas localidades de la provincia. La estrategia sanitaria incluye vigilancia epidemiológica permanente, control focal del mosquito, búsqueda activa de personas con síntomas febriles y fumigaciones programadas.

Las tareas se desarrollan con equipos de Epidemiología y de Atención Primaria de la Salud, en coordinación con municipios, con el objetivo de reducir la presencia del mosquito Aedes aegypti, vector que transmite dengue, zika y chikungunya.

De acuerdo con datos de la Dirección Provincial de Epidemiología, hasta el momento se registraron seis casos confirmados de chikungunya en la provincia.

Los contagios se distribuyen de la siguiente manera:

Cuatro casos en Aguas Calientes, Jujuy

Un caso en Caimancito, Jujuy

Un caso en Perico, Jujuy

Según informaron las autoridades sanitarias, todos los pacientes permanecen aislados, en estado estable y sin complicaciones, bajo seguimiento clínico.

La prevención comienza en los hogares

Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. - 2026-03-14T133059.031 Jujuy: confirmaron 6 casos de Chikungunya

Desde el sistema de salud remarcaron que la principal medida de prevención consiste en eliminar los criaderos del mosquito en viviendas y espacios cercanos. El insecto suele reproducirse en recipientes que acumulan agua en patios, jardines, techos o alrededores de las casas.

Entre las recomendaciones para evitar criaderos se destacan:

Eliminar latas, botellas, neumáticos o baldes que acumulen agua

Cambiar diariamente el agua de bebederos de animales y floreros

Limpiar canaletas, rejillas y desagües

Lavar con cepillo los recipientes utilizados para almacenar agua

Mantener tapados tanques y reservorios

Cómo evitar las picaduras

Para reducir el riesgo de contagio, las autoridades aconsejan:

Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase

Utilizar ropa clara que cubra brazos y piernas

Colocar mosquiteros en puertas y ventanas

Proteger cunas y cochecitos de bebés con telas mosquiteras

Utilizar repelentes ambientales como tabletas o espirales

Las personas gestantes deben extremar las medidas de protección frente a las picaduras.

Síntomas y cuándo consultar

Ante fiebre de 39°C o más, dolor muscular o articular, dolor de cabeza, erupciones en la piel, náuseas, diarrea o malestar general, se recomienda no automedicarse y acudir al centro de salud más cercano.

Además, la provincia habilitó el sistema de asistencia virtual disponible a través del portal oficial del Ministerio de Salud de Jujuy.