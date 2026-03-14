Jujuy: confirmaron 6 casos de Chikungunya

Salud confirmó seis contagios en la provincia de Jujuy y profundiza la vigilancia epidemiológica y el control del mosquito transmisor
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La provincia de Jujuy refuerza los operativos de prevención por dengue y chikungunya tras detectar y confirmar casos.
Salud confirmó seis contagios en la provincia de Jujuy y profundiza la vigilancia epidemiológica y el control del mosquito transmisor
El Ministerio de Salud de Jujuy intensificó las acciones en territorio para prevenir el dengue y el chikungunya, luego de la confirmación de casos en distintas localidades de la provincia. La estrategia sanitaria incluye vigilancia epidemiológica permanente, control focal del mosquito, búsqueda activa de personas con síntomas febriles y fumigaciones programadas.
Las tareas se desarrollan con equipos de Epidemiología y de Atención Primaria de la Salud, en coordinación con municipios, con el objetivo de reducir la presencia del mosquito Aedes aegypti, vector que transmite dengue, zika y chikungunya.
De acuerdo con datos de la Dirección Provincial de Epidemiología, hasta el momento se registraron seis casos confirmados de chikungunya en la provincia.
Los contagios se distribuyen de la siguiente manera:
Según informaron las autoridades sanitarias, todos los pacientes permanecen aislados, en estado estable y sin complicaciones, bajo seguimiento clínico.
Desde el sistema de salud remarcaron que la principal medida de prevención consiste en eliminar los criaderos del mosquito en viviendas y espacios cercanos. El insecto suele reproducirse en recipientes que acumulan agua en patios, jardines, techos o alrededores de las casas.
Para reducir el riesgo de contagio, las autoridades aconsejan:
Ante fiebre de 39°C o más, dolor muscular o articular, dolor de cabeza, erupciones en la piel, náuseas, diarrea o malestar general, se recomienda no automedicarse y acudir al centro de salud más cercano.
Además, la provincia habilitó el sistema de asistencia virtual disponible a través del portal oficial del Ministerio de Salud de Jujuy.
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