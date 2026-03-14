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14 de marzo de 2026 - 13:37
Salud.

Jujuy: confirmaron 6 casos de Chikungunya

La provincia de Jujuy refuerza los operativos de prevención por dengue y chikungunya tras detectar y confirmar casos.

Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
Jujuy: confirmaron 6 casos de Chikungunya

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El Ministerio de Salud de Jujuy intensificó las acciones en territorio para prevenir el dengue y el chikungunya, luego de la confirmación de casos en distintas localidades de la provincia. La estrategia sanitaria incluye vigilancia epidemiológica permanente, control focal del mosquito, búsqueda activa de personas con síntomas febriles y fumigaciones programadas.

Las tareas se desarrollan con equipos de Epidemiología y de Atención Primaria de la Salud, en coordinación con municipios, con el objetivo de reducir la presencia del mosquito Aedes aegypti, vector que transmite dengue, zika y chikungunya.

Casos confirmados en la provincia

De acuerdo con datos de la Dirección Provincial de Epidemiología, hasta el momento se registraron seis casos confirmados de chikungunya en la provincia.

Los contagios se distribuyen de la siguiente manera:

  • Cuatro casos en Aguas Calientes, Jujuy
  • Un caso en Caimancito, Jujuy
  • Un caso en Perico, Jujuy

Según informaron las autoridades sanitarias, todos los pacientes permanecen aislados, en estado estable y sin complicaciones, bajo seguimiento clínico.

La prevención comienza en los hogares

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Desde el sistema de salud remarcaron que la principal medida de prevención consiste en eliminar los criaderos del mosquito en viviendas y espacios cercanos. El insecto suele reproducirse en recipientes que acumulan agua en patios, jardines, techos o alrededores de las casas.

  • Entre las recomendaciones para evitar criaderos se destacan:
  • Eliminar latas, botellas, neumáticos o baldes que acumulen agua
  • Cambiar diariamente el agua de bebederos de animales y floreros
  • Limpiar canaletas, rejillas y desagües
  • Lavar con cepillo los recipientes utilizados para almacenar agua
  • Mantener tapados tanques y reservorios

Cómo evitar las picaduras

Para reducir el riesgo de contagio, las autoridades aconsejan:

  • Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase
  • Utilizar ropa clara que cubra brazos y piernas
  • Colocar mosquiteros en puertas y ventanas
  • Proteger cunas y cochecitos de bebés con telas mosquiteras
  • Utilizar repelentes ambientales como tabletas o espirales
  • Las personas gestantes deben extremar las medidas de protección frente a las picaduras.

Síntomas y cuándo consultar

Ante fiebre de 39°C o más, dolor muscular o articular, dolor de cabeza, erupciones en la piel, náuseas, diarrea o malestar general, se recomienda no automedicarse y acudir al centro de salud más cercano.

Además, la provincia habilitó el sistema de asistencia virtual disponible a través del portal oficial del Ministerio de Salud de Jujuy.

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